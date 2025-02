SAINT-JÉRÔME, QC, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Les partenaires CLORIA Développement, QuoVadis Capital et le Fonds immobilier de solidarité FTQ sont fiers d'annoncer le début des travaux de CLORIA Île des Frères à Saint-Jérôme auquel se joint un Avril Supermarché Santé. Le projet constitue le deuxième d'une série d'autres à venir sous la signature Danū, qui établit un nouveau standard en matière d'habitation durable. Il proposera 135 unités locatives, dans un cadre de vie stimulant, où nature et accessibilité aux services s'harmonisent parfaitement.

Étaient présents pour la symbolique pelletée de terre, marquant le début des travaux :

Marc Bourcier, maire de Saint-Jérôme

Maxime Camerlain, coprésident de Cloriacité et fondateur de CLORIA Développement

Natalie Voland, présidente de Quo Vadis Capital

Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ Serge Gauthier, vice-président d'Avril Supermarché Santé

Un projet s'intégrant parfaitement au milieu

Situé au 70, chemin de la Rivière-du-Nord à Saint-Jérôme, aux portes du Nord, en bordure du parc régional de la Rivière-du-Nord, CLORIA Île des Frères est bien plus qu'un immeuble résidentiel ; c'est un milieu de vie conçu pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures.

Offrant une gamme variée d'appartements, du studio au 5 ½, le projet mise sur une gestion énergétique innovante, des espaces verts accessibles et des lieux communs favorisant une communauté engagée. En plus d'offrir des logements de qualité, bien conçus et confortables, CLORIA Île des Frères accueillera un Avril Supermarché Santé, qui créera plus de 80 emplois locaux, consolidant ainsi une vision intégrée du bien-être et du développement économique régional.

CLORIA Île des Frères illustre concrètement l'engagement des partenaires envers une croissance urbaine réfléchie et responsable, en phase avec les priorités de la Ville de Saint-Jérôme en matière de développement durable et d'accessibilité au logement.

Les premiers occupants pourront aménager à l'été 2026. Une deuxième phase sera prévue subséquemment et comptera 149 unités résidentielles.

« Nous sommes fiers de ce projet qui incarne notre engagement à concevoir et à réaliser des immeubles performants, résilients et accueillants. Avec mon équipe, nous optimisons chaque étape du développement pour créer des milieux de vie adaptés à toutes les générations, intégrant les meilleures innovations. Ce projet offrira une diversité de logements, du studio aux unités familiales, au sein d'un environnement favorisant la biodiversité et le bien-être, avec des espaces verts et des potagers communautaires. Nous prévoyons poursuivre le développement du site pour en faire une communauté modèle, une prochaine phase devrait suivre sous peu avec 150 unités additionnelles. » - Maxime Camerlain, coprésident de Cloriacité et fondateur de CLORIA Développement.

« Depuis des années, nous repensons la manière de construire pour créer des milieux de vie où chaque partie prenante est considérée, impliquée et gagnante. En intégrant la justice climatique au cœur de nos projets, nous prouvons qu'un immobilier responsable peut aussi être accessible. Avec la Signature Danū, nous allions innovation et engagement en mesurant rigoureusement la performance de nos stratégies durables. Nous concevons des espaces résilients qui favorisent la santé, le bien-être et une gestion intelligente des ressources naturelles, tout en bâtissant des communautés prêtes pour l'avenir. » - Natalie Voland, présidente de Quo Vadis Capital.

« Voilà un nouveau projet plus vert, plus durable et accessible pour tout type de ménages qui bénéficieront d'un lieu de vie stimulant dans les Hautes Laurentides. Il s'inscrit dans une série d'autres projets réalisés en copartenariat avec deux promoteurs qui ont à cœur de contribuer à contrer la pénurie de logements et à bâtir des milieux intégrant les meilleures pratiques d'immobilier durable. Au Fonds immobilier, nous sommes engagés dans la transformation durable du marché et notre priorité est d'augmenter l'offre variée en logements rapidement. » - Martin Raymond, président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ.

« En nous implantant dans la région des Laurentides, encore inexplorée par Avril, nous poursuivons notre mission de rapprocher les Québécois d'un mode de vie sain en rendant les produits naturels et biologiques accessibles au plus grand nombre de personnes. » - Serge Gauthier, vice-président d'Avril Supermarché Santé

Un projet conçu pour le bien-être des résidents

CLORIA Île des Frères offre le parfait équilibre entre la tranquillité d'un chez-soi et la vitalité d'une communauté engagée, où le respect de l'environnement est une priorité. Les résidents bénéficieront :

D'espaces communs favorisant les rencontres et l'inclusion : gym, lounge avec foyer, salle de conférence, cuisine et salle à manger commune.

D'une cour intérieure aménagée avec des potagers urbains, conçus par Albert Mondor, expert en horticulture durable.

D'un accès direct au parc régional de la Rivière-du-Nord, facilitant la connexion avec la nature et les activités de plein air.

D'une offre de logements flexibles, allant du studio au 5 ½ (de 531 pi² à 1 510 pi²), incluant 14 unités abordables.

D'une qualité de construction supérieure, avec une insonorisation optimisée et une grande luminosité naturelle.

D'équipements inclus, tels que cinq électroménagers (Energystar), une thermopompe et Internet haute vitesse.

La valeur ajoutée de la Signature Danū en construction durable

CLORIA Île des Frères incarne l'innovation et la durabilité grâce à son approche intégrée en matière de performance environnementale et de résilience. Le projet intègre notamment :

Un immeuble à zéro émission carbone en phase d'exploitation.

Des matériaux à faible empreinte carbone et une réduction optimisée du carbone intrinsèque.

La certification BCZ - Design V3 pour un immeuble à haut rendement énergétique.

L'attestation de stationnement responsable, intégrant des solutions pour réduire les îlots de chaleur et favoriser la biodiversité.

L'aérothermie pour une gestion énergétique performante et durable.

Un système de récupération de chaleur de l'eau, réduisant la consommation énergétique.

Une gestion optimisée des matières résiduelles, incluant le compostage pour tous les résidents.

Les principaux professionnels

DANŪ - Promoteur

Architecture : Aedifica

Design : Taktik design

Akonovia - Experts-conseils en bâtiment durable

Intercom Services immobiliers - Urbanisme

Institut des villes nouvelle génération Concordia

Les Jardins d'Albert - Biologiste

À propos de Cloriacité

Fondée en 2021, Cloriacité est le fruit d'une alliance stratégique entre deux remarquables entreprises : Cloria communautés connectées et Odacité Immobilier. Cette combinaison des forces de chaque entreprise permet à Cloriacité de développer et de gérer des projets immobiliers uniques et innovants alliant des espaces résidentiels et commerciaux adaptés au milieu d'implantation, partout au Québec. Avec un portefeuille de plus de 600 unités résidentielles et de 100 locataires commerciaux (dont de grandes bannières nationales), Cloriacité compte sur le travail exceptionnel d'une équipe de près d'une vingtaine de professionnels et d'une multitude de connaissances pointues et étendues du marché de l'immobilier, contribuant au succès de ses projets de construction résidentielle, réalisés dans un contexte de mixité urbaine.

À propos de Quo Vadis Capital

Quo Vadis Capital est un leader de l'immobilier zéro-émission et certifié B Corp, prouvant depuis plus de 25 ans que performance et impact positif vont de pair. Avec une expertise internationale, son modèle innovant démontre que bâtir durablement est aussi un levier économique. Partenaire engagé des milieux d'affaires, académiques et communautaires, Quo Vadis Capital transforme l'immobilier en moteur de prospérité responsable.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers au Québec tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel et il privilégie une approche de développement fondée sur les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) menant à des projets durables. Au 31 décembre 2024, il comptait 25 projets immobiliers en développement ou en construction d'une valeur de 5 milliards $; 82 immeubles en gestion d'actifs et 5 millions de pi2 de terrain à vocation industrielle à développer. Il cumulait des investissements dans plus de 200 projets à vocation sociale et abordable totalisant quelque 9 000 unités résidentielles au fil des ans. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

