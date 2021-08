Chase et Air Canada annoncent aussi une prime de liste d'attente exclusive pour la carte de crédit Aéroplan américaine, qui sera bientôt lancée.

WILMINGTON, Del. et MONTRÉAL, le 3 août 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Chase, le plus grand émetteur de cartes comarquées des États-Unis, et Air Canada, principale société aérienne du Canada et membre cofondateur du réseau Star Alliance, offrent aux titulaires de cartes de crédit du programme Ultimate Rewards admissibles une nouvelle option d'utilisation de leurs points par l'ajout d'Aéroplan à titre de plus récent partenaire de transfert de points Ultimate Rewards de Chase.

À compter d'aujourd'hui, les titulaires de cartes Chase admissibles peuvent transférer des points Ultimate Rewards à leur compte Aéroplan et les échanger contre des voyages et des primes aériennes avec Air Canada et ses plus de 40 transporteurs aériens partenaires, dont l'ensemble du réseau Star Alliance. Les titulaires de cartes Chase admissibles ont désormais accès à un total de 14 programmes de fidélité de transporteurs aériens et d'hôtels de premier plan grâce à Ultimate Rewards.

« Nous offrons aux titulaires de carte plus d'options pour dégager de la valeur de leurs récompenses, a déclaré Matthew Massaua, responsable du programme Ultimate Rewards et des Solutions de fidélité, de Chase. Grâce à Aéroplan, les titulaires profiteront d'une expérience de transfert de points sans tracas lorsqu'ils seront prêts à voyager. Ils pourront échanger leurs points contre des vols, des surclassements et plus encore avec le vaste réseau de partenaires d'Air Canada. »

Les titulaires de cartes Chase admissibles, notamment les cartes Chase Sapphire ReserveMD, Chase Sapphire PreferredMD et Ink Business PreferredMD, peuvent maintenant transférer des points Ultimate Rewards à leur compte Aéroplan par tranche de 1 000 selon un ratio de 1:1, c'est-à-dire qu'un point Ultimate Rewards équivaut à un point Aéroplan. Les primes Aéroplan peuvent être utilisées pour des vols vers plus de 1 300 destinations partout dans le monde. Voici les principales caractéristiques :

Les points sont échangeables contre tous les sièges de tous les vols d'Air Canada, et contre des voyages avec plus de 40 transporteurs aériens partenaires.

Les possibilités de création de voyages sont infinies, y compris celle d'ajouter une escale à un itinéraire international pour seulement 5 000 points.

Les membres Aéroplan peuvent accumuler et échanger des points, et bénéficier de privilèges haut de gamme lorsqu'ils réservent un voyage en train panoramique avec Rocky Mountaineer.

Le partage familial Aéroplan permet aux familles de combiner facilement les points de leurs membres - gratuitement - afin de se rendre plus vite où elles veulent aller.

Des options souples de paiement en points d'une partie ou de la totalité d'un voyage, avec la tranquillité d'esprit qu'offre le Prédicteur de pointsMC d'Aéroplan.

« Nous sommes heureux de devenir un partenaire de transfert du programme Ultimate Rewards de Chase et de donner à nos clients américains plus d'occasions de tirer parti d'Aéroplan, a déclaré Scott O'Leary, vice-président - Planification et Développement - Fidélité, d'Air Canada. Avec des primes aériennes offertes à partir de 6 000 points et notre vaste gamme de partenaires de la vente au détail et du voyage, le programme Aéroplan récemment transformé a de quoi plaire à tout le monde et permet de voyager plus et mieux. »

De son côté, comme il a déjà été annoncé, Chase sera l'émetteur exclusif de la carte de crédit Aéroplan américaine d'Air Canada. En attendant le lancement de la nouvelle carte de crédit Aéroplan de Chase, les consommateurs peuvent désormais s'inscrire sur une liste d'attente pour être parmi les premiers au courant du lancement. En outre, à titre de prime de liste d'attente, les personnes qui s'inscrivent seront admissibles à l'obtention de 10 000 points Aéroplan en plus de l'offre de lancement, dès l'approbation de la carte. Pour en savoir plus et vous inscrire sur la liste d'attente, visitez la page aircanada.com/chase.

Le programme Ultimate Rewards de Chase récompense et fidélise les titulaires de cartes Chase. Il offre un vaste éventail de possibilités d'échanges, notamment contre des voyages, des cartes-cadeaux, des remises en argent et des repas. Les membres ont aussi la souplesse d'échanger leurs points contre des achats courants grâce à l'outil Pay Yourself Back, et de payer des produits Apple ou de faire des achats sur Amazon avec des points. Pour en savoir plus sur le programme Ultimate Rewards, visitez www.Chase.com/UltimateRewards.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2019, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

À propos de Chase

Chase est l'entreprise bancaire américaine commerciale et grand public de JPMorgan Chase & Co. (NYSE : JPM), un leader mondial des services financiers, avec des actifs de 3,7 billions de dollars, qui exerce ses activités dans le monde entier. Au service de près de 60 millions de foyers américains, Chase offre une large gamme de services financiers, dont des services bancaires personnels, des cartes de crédit, des hypothèques, du financement automobile, des conseils en investissement, des prêts aux petites entreprises et le traitement des paiements. Avec plus de 4 700 succursales dans 44 États et dans le District de Columbia, ainsi que 16 000 guichets automatiques et des services mobiles, en ligne et par téléphone, les clients peuvent décider eux-mêmes des conditions dans lesquelles ils souhaitent effectuer des opérations bancaires. Plus d'information à chase.com.

