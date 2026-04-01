Réalisés par le cinéaste nommé aux EmmyMD Paul Hunter et mis en images par le directeur photo oscarisé Hoyte Van Hoytema, Le Mazda CX-5 en 5 univers donne vie au Mazda CX-5 2026 à travers cinq courts métrages originaux.

RICHMOND HILL, ON, le 1er avril 2026 /CNW/ - Mazda Canada inc. (MCI) a dévoilé aujourd'hui Le Mazda CX-5 en 5 univers, une campagne à saveur cinématographique qui présente le tout nouveau Mazda CX-5 2026 à travers cinq histoires originales, chacune inspirée d'un genre distinct.

LE MAZDA CX-5 EN 5 UNIVERS (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

Conçue pour mettre en lumière les multiples facettes du VUS le plus populaire de Mazda, cette série de courts métrages s'appuie sur les codes du cinéma pour illustrer la manière dont le tout nouveau CX-5 accompagne les conducteurs dans tous les tournants de la vie, dans ses surprises, ses imprévus et dans les émotions du quotidien.

Pensée comme une véritable anthologie, la campagne met en scène une même héroïne et un même véhicule, tout en faisant évoluer radicalement le ton, l'esthétique et la narration d'un film à l'autre. Les cinq univers prennent vie en cinq genres cinématographiques : action, comédie musicale, science-fiction, comédie romantique et horreur, chacun mettant en valeur des technologies et des éléments clés du design du CX-5 2026 :

Action : intitulé PLUS D'ACTION , ce film met en vedette la caméra panoramique 360° et les technologies d'aide à la conduite, qui permettent de garder le plein contrôle du véhicule en tout temps.

, ce film met en vedette la caméra panoramique 360° et les technologies d'aide à la conduite, qui permettent de garder le plein contrôle du véhicule en tout temps. Comédie musicale : intitulé PLUS DE PASSION , ce film illustre la façon dont les fonctionnalités Google intégrées et l'habitacle au design raffiné transforment chaque moment passé sur la route en quelque chose de plus grand.

ce film illustre la façon dont les fonctionnalités Google intégrées et l'habitacle au design raffiné transforment chaque moment passé sur la route en quelque chose de plus grand. Science-fiction : intitulé PLUS DE DÉCOUVERTES , ce film met l'accent sur l'espace de chargement bonifié et l'éclairage ambiant repensé, qui créent un habitacle plus lumineux, ouvert et prêt pour toutes les aventures.

ce film met l'accent sur l'espace de chargement bonifié et l'éclairage ambiant repensé, qui créent un habitacle plus lumineux, ouvert et prêt pour toutes les aventures. Comédie romantique : intitulé PLUS DE CONNEXION , ce film met en scène les fonctionnalités Google intégrées qui permettent de rester facilement en contact avec ses proches, tout au long du trajet.

ce film met en scène les fonctionnalités Google intégrées qui permettent de rester facilement en contact avec ses proches, tout au long du trajet. Horreur : intitulé PLUS DE CONFIANCE, ce film place les technologies de sécurité Mazda i-ActivsenseMD au cœur de l'action, en démontrant leur efficacité discrète à chaque tournant.

« À l'image du tout nouveau Mazda CX-5, nos clients sont dynamiques et doivent remplir plusieurs rôles au quotidien. Explorer cette idée à travers différents genres cinématographiques était une façon à la fois ludique et éloquente de raconter leur histoire, » souligne Neal Bouwmeester, directeur du marketing chez Mazda Canada Inc. « Ces films sont audacieux, digne d'Hollywood et plus grands que nature, mais chacun reflète un univers bien réel de nos clients. Le CX-5 est conçu pour vous accompagner à chaque étape de la vie, du quotidien à l'exceptionnel. »

Pour concrétiser cette vision, Mazda s'est entourée d'une équipe de création de haut calibre.

Les cinq films mettent en vedette l'actrice montante Jessamie Waldon-Day et sont réalisés par Paul Hunter, cinéaste nommé aux EmmyMD, reconnu pour ses vidéoclips emblématiques, ses séries télé, ses longs métrages et ses campagnes publicitaires. La direction photo est signée Hoyte Van Hoytema, lauréat d'un OscarMD, dont le travail apporte à chaque film une signature visuelle forte, adaptée à son genre.

Aujourd'hui rendu à sa troisième génération, le tout nouveau Mazda CX-5 s'appuie sur les qualités qui en ont fait le véhicule le plus vendu de la marque au Canada, notamment grâce à son comportement routier agile, son habitacle silencieux et raffiné ainsi que ses performances en matière de sécurité.

Les cinq films seront lancés partout au Canada au printemps 2026, sur les plateformes télé, numériques et les médias sociaux.

Pour en savoir plus sur les 5 univers du tout nouveau Mazda CX-5, visitez : mazda.ca/5univers

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda possède une longue tradition d'innovation et de savoir-faire raffiné, et a pour mission d'enrichir la vie en mouvement des personnes qu'elle sert. En plaçant les êtres humains au cœur de tout ce qu'elle entreprend, Mazda aspire à créer des expériences stimulantes, tant au volant de ses véhicules qu'auprès des gens. Mazda Canada Inc. est responsable des ventes, du marketing, du service à la clientèle et du soutien aux pièces pour les véhicules Mazda au Canada. Son siège social est situé à Richmond Hill, en Ontario, et l'entreprise compte un réseau national de 163 détaillants. Pour des informations supplémentaires, visitez le site Web destiné aux médias de Mazda Canada au www.fr.media.mazda.ca.

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Disponible pour entrevues:

Neal Bouwmeester, Directeur du marketing, MCI.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]