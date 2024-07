BURLINGTON, ON, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Accès aux fins d'éducation de la santé et de prise en charge de la maladie (AHEAD), le programme national audacieux et novateur de Boehringer Ingelheim Canada, comble les lacunes critiques du système de santé du Canada pour les personnes atteintes de diabète de type 2 (DT2) et d'insuffisance cardiaque (IC).

AHEAD vise à transformer le soutien fourni par les professionnel•les de la santé allié•es aux personnes atteintes de DT2 et d'IC. Ayant 58 programmes qui opèrent au sein de cliniques de soins primaires et spécialisés à l'échelle du Canada, le programme est axé sur les soins en personne et à distance, améliorant les efforts de l'équipe de soins pour optimiser la prise en charge des maladies. En incorporant des traitements médicaux orientés par des lignes directrices, améliorant la compréhension des patient•es de leur état et leurs stratégies d'autogestion, AHEAD vise à améliorer les résultats en matière de santé, à simplifier le flux des patient•es au sein des pratiques cliniques, ainsi qu'à réduire les ré-hospitalisations et les visites au service des urgences.

Le programme, qui a commencé en 2023, a démontré un impact positif pour les patient•es. Au cours de son année de création, AHEAD a potentiellement été bénéfique à plus de 4 200 patient•es. D'après les professionnel•les de la santé allié•es, 67 pour cent des patient•es avaient besoin d'une optimisation des médicaments, 86 pour cent des patient•es devaient approfondir leur connaissance de la maladie et 78 pour cent des patient•es étaient identifié•es comme présentant un risque cardiovasculaire illustrant une lacune dans le système et le besoin de soutien. De plus, 100 pour cent des professionnel•les de la santé allié•es qui ont participé au programme recommanderaient le programme à d'autres professionnel•les de la santé allié•es et professionnel•les de la santé.

« Grâce au financement du programme AHEAD, j'ai pu améliorer considérablement le soutien pour les patient•es, menant à l'amélioration des résultats et à une meilleure qualité de vie. Cet investissement était essentiel pour fournir des soins personnalisés efficaces qui font une différence tangible dans le parcours de soins des patient•es. » - Noah Hatch, pharmacien, Edmonton. Alberta.

AHEAD relève également des défis importants du système de santé, tels que les problèmes d'équité liés à la langue, aux considérations culturelles, et à l'accessibilité, en particulier dans les régions éloignées. Boehringer Ingelheim Canada a réussi à faire appel à des éducateur•rices de la santé allié•es qui sont compétent•es en plusieurs langues et qui sont formé•es à des cuisines culturelles spécifiques. Ces éducateur•rices sont également équipé•es pour fournir une prise en charge virtuelle, améliorant considérablement l'accessibilité pour les patient•es au sein de divers groupes de population.

« Boehringer Ingelheim Canada s'engage à offrir des solutions innovantes et personnalisées pour promouvoir de meilleurs résultats en termes de santé et des soins durables pour les patient•es, » dit Annie Beauchemin, chef - Accès au marché, Boehringer Ingelheim Canada. « Le succès du programme AHEAD démontre notre engagement à combler les lacunes critiques du système de soins de santé et à soutenir les personnes atteintes de diabète de type 2 et d'insuffisance cardiaque partout au pays. En exploitant des solutions innovantes et en collaborant avec des professionnel•les de la santé allié•es, nous nous efforçons de faire un impact significatif pour les patient•es. »

