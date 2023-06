HALIFAX, NS, le 12 juin 2023 /CNW/ - Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz »), filiale de Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR), est ravie d'annoncer l'expansion du programme La Passerelle Jazz pour y inclure l'entreprise Airmedic, basée à Saint-Hubert, au Québec. Airmedic est le 21e organisme de l'industrie participant au programme La Passerelle Jazz.

« Accueillir Airmedic du Québec est une étape importante dans l'engagement continu de Jazz visant à créer des occasions pour les pilotes, explique Cal Purves, vice-président - Opérations aériennes de Jazz. Avec une demande croissante pour des pilotes au Canada et dans le monde entier, élargir le programme La Passerelle Jazz permettra d'offrir à la prochaine génération de pilotes les compétences et l'expérience nécessaires pour réussir dans ce domaine palpitant et rempli de défis. »

Cette entente comporte deux parties. Premièrement, Jazz présentera à Airmedic les diplômé(e)s les plus performant(e)s ayant pris part au programme La Passerelle Jazz au sein des collèges et des universités offrant des programmes d'aviation et des écoles de pilotage auxquels l'entreprise est associée. Ces diplômé(e)s auront ensuite la possibilité de passer à des postes de copilote à Airmedic.

Deuxièmement, l'entente offrira un cheminement de carrière direct aux pilotes d'Airmedic qualifié(e)s, qui auront la possibilité de passer à des postes de copilote à Jazz. Par la suite, les pilotes d'Airmedic intéressé(e)s pourraient passer à Air Canada grâce au programme de mobilité des pilotes de Jazz.

« Nous nous réjouissons de collaborer avec Jazz pour préparer la prochaine génération de pilotes. Cette collaboration démontre notre engagement commun qui permet aux membres de notre personnel de faire évoluer leur carrière à long terme tout en facilitant leur intégration et leur transition dans le secteur du transport commercial. Airmedic est le premier transporteur québécois francophone à établir ce type de relation avec Jazz. Nos résultats en matière de sécurité, la nature de nos opérations et le niveau de notre formation sont reconnus, et ils ont permis de mettre en place des normes qui préparent adéquatement la relève francophone », a déclaré Nicolas Charette, directeur des opérations de vol à Airmedic.

Depuis 2007, Jazz participe activement à la conception des programmes et de la formation des futur(e)s pilotes professionnel(le)s au Canada en s'associant à des collèges, à des écoles et à des universités offrant des programmes d'aviation. Vingt et un organismes de l'industrie participent maintenant au programme La Passerelle Jazz.

Jazz Aviation S.E.C.

Jazz Aviation S.E.C. est le transporteur aérien régional le plus important au Canada et le principal exploitant de vols Air Canada Express vers 81 destinations en Amérique du Nord. De plus, Jazz est l'un des meilleurs employeurs canadiens pour les jeunes et pour la diversité, et l'entreprise est primée pour sa culture de sécurité! En tirant parti de ces forces, la société a fait ses preuves en tant que leader de l'industrie et en matière de service à la clientèle exceptionnel, procurant ainsi de la valeur à toutes ses parties prenantes. www.voljazz.ca

Airmedic

Airmedic est la seule entreprise du Québec exploitant sa propre flotte d'avions et d'hélicoptères dédiée exclusivement à l'assistance médicale d'urgence et aux transferts entre hôpitaux. Son centre d'appel fonctionne en tout temps. Airmedic opère de jour comme de nuit grâce à la certification de Transports Canada qui permet à ses pilotes d'utiliser des lunettes de vision nocturne, et à la certification de règles de vol aux instruments (IFR). Airmedic est la première entreprise privée de transport médical d'urgence au Canada à être certifiée par Agrément Canada. Cette certification démontre l'engagement d'Airmedic à fournir des soins de haute qualité dans un environnement sécuritaire.

Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur de solutions d'aviation et un gestionnaire d'actifs de premier plan d'envergure internationale axé sur le transport aérien régional. Ses principales filiales sont : Falko Regional Aircraft, une société de premier rang de gestion d'actifs et de location d'appareils se concentrant uniquement sur les avions régionaux, qui gère des investissements pour le compte d'investisseurs de fonds tiers; Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et le fournisseur principal de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; et Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion régional, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; les vols à contrats; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces, en plus d'assurer la formation de pilotes.

