La Commission de coopération environnementale annonce qu'elle soutiendra 13 projets dans les domaines du climat et de la justice environnementale au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

TIOHTIÀ:KE (MONTRÉAL), QC, le 3 mai 2024 /CNW/ - La Commission de coopération environnementale (CCE) a annoncé que 13 projets axés sur le climat recevront chacun jusqu'à 200 000 $ CA dans le cadre de son programme de subventions EJ4Climate (Justice environnementale et résilience climatique) afin d'outiller les collectivités urbaines pour qu'elles soient plus résilientes face aux événements climatiques extrêmes.

Lancé en 2021 par Michael S. Regan, administrateur de l'Environmental Protection Agency (EPA, Agence de protection de l'environnement) des États-Unis, le programme de subventions EJ4Climate finance directement les projets d'organismes communautaires qui ciblent les collectivités vulnérables et mal desservies, ainsi que les collectivités autochtones au Canada, au Mexique et aux États-Unis afin de les préparer aux effets des changements climatiques.

« Cette année, nous avons reçu des candidatures très convaincantes et inspirantes de partout en Amérique du Nord, et nous sommes ravis de constater que les bénéficiaires d'une subvention EJ4Climate mènent ce travail essentiel pour renforcer la résilience climatique directement avec et au sein des collectivités locales. Nous avons hâte de collaborer avec ces organismes, a déclaré Violaine Pronovost, chargée des programmes de subventions communautaires de la CCE. Ces projets feront avancer les travaux relatifs à plusieurs enjeux cruciaux, allant de l'élaboration de plans et de réseaux d'intervention d'urgence dans les collectivités, à la réappropriation des compétences en jardinage et d'autres pratiques traditionnelles liées à la production alimentaire, grâce aux membres des collectivités et aux brigades de jeunes impliqués dans des projets de restauration et d'écologisation au sein de leurs collectivités. »

Le comité de sélection du programme EJ4Climate a choisi les 13 projets bénéficiaires parmi plus de 240 propositions. Les projets ont été évalués en fonction de critères précis, comme le degré de participation communautaire et les partenariats, la planification de la mise en œuvre et des objectifs mesurables tout au long du cycle de vie du projet.

Dans la foulée des solides et fructueux résultats du cycle 2022-2023, voici les bénéficiaires du cycle 2023‑2024 du programme EJ4Climate :

Canada

Mexique

États-Unis

À propos de la CCE

Les gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis ont établi la Commission de coopération environnementale (CCE) en 1994 en vertu de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement, à savoir l'accord parallèle à l'Accord de libre-échange nord-américain en matière d'environnement. Or, depuis 2020 et conformément au nouvel Accord Canada‒États-Unis‒Mexique (ACEUM), elle est désormais régie par l'Accord de coopération environnementale (ACE). La CCE rassemble un éventail d'intervenants issus du grand public, de peuples autochtones, des jeunes, d'organisations non gouvernementales, du milieu universitaire et du domaine des affaires en vue de trouver des solutions qui permettent de protéger l'environnement que partagent les trois pays nord-américains, mais tout en favorisant un développement économique durable au profit des générations actuelles et futures. On trouve de plus amples renseignements au sujet de la CCE à l'adresse www.cec.org/fr.

La CCE réalise ses activités grâce au soutien financier du gouvernement du Canada, par l'entremise du ministère de l'Environnement et du Changement climatique, du gouvernement du Mexique, par l'entremise du Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles), et du gouvernement des États-Unis, par l'entremise de l'Environmental Protection Agency (Agence de protection de l'environnement).

