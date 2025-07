TIOHTIÀ:KE, MONTRÉAL, le 16 juill. 2025 /CNW/ - La Commission de coopération environnementale (CCE) a le plaisir d'inviter les représentant•es des médias à la 32e session annuelle de son Conseil et à la tribune publique du Comité consultatif public mixte (CCPM), qui auront lieu les 24 et 25 juillet 2025 à Mexico, au Mexique. Cette session aura pour thème « Le lien entre l'économie circulaire et les solutions fondées sur la nature en Amérique du Nord ».

Cet événement offre une occasion unique aux personnes intéressées de participer à des conversations dynamiques sur les enjeux environnementaux les plus pressants en Amérique du Nord. Événement de deux jours ouvert au public, la #CCE32 comprendra des activités retransmises en direct avec interprétation simultanée en français, en anglais et en espagnol. La participation à ces activités est gratuite et pourra se faire en personne ou en mode virtuel.

Les personnes qui assisteront à la #CCE32 pourront en apprendre davantage sur la valeur unique de la CCE en matière de collaboration trinationale sur les questions environnementales, et interagir avec les responsables de haut niveau en matière d''environnement de la région nord-américaine relativement au thème de la session du Conseil.

Événement : 32e session du Conseil de la CCE et tribune publique du CCPM Personnes participantes : Session du Conseil :

Alicia Bárcena, Secrétaire du ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles du Mexique (Semarnat), accueillera ses homologues du Canada et des États-Unis pour la tenue de la session publique du Conseil. Tribune publique du CCPM :

Responsables de haut niveau en matière d'environnement du Canada, du Mexique et des États-Unis, leaders autochtones et communautaires, spécialistes, représentant•es du monde des affaires, jeunes et membres du public. Dates : 24 et 25 juillet 2025 Lieu : En personne : hôtel Sheraton Mexico City Maria Isabel - avenue Paseo de la Reforma 325, Colonia Cuauhtémoc 06500, Mexico (événement hybride) En ligne : cliquez ici.

Cliquez ici pour consulter le programme de la CCE32.

Les médias qui souhaitent obtenir des renseignements peuvent communiquer avec les personnes suivantes : Mexique, Martín Sierra, [email protected], Tél. : +52 55-5431-3292; Canada et États-Unis, Christian Ahuet, [email protected], Tél. : +1 514 994-7496; Régional, Georgina O'Farrill, [email protected], Tél. : +1 514 247-0321