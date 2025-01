TIOHTIÀ:KE (MONTRÉAL), le 16 janv. 2025 /CNW/ - La Commission de coopération environnementale (CCE) est heureuse d'annoncer la nomination d'Anne-Raphaëlle Audouin, directrice générale, Nukik Corporation, société inuite implantée au Nunavut (Canada), au poste de présidente du Comité consultatif public mixte (CCPM) de la CCE pour 2025.



Anne-Raphaëlle Audouin est une dirigeante qui possède plus de 15 ans d'expérience dans les secteurs des ressources naturelles et de l'énergie. À titre de directrice générale de la Nukik Corporation, son travail consiste à promouvoir d'importants aménagements en infrastructure dans la région de Kivalliq, au Nunavut, et elle est le fer de lance de l'adoption d'énergies renouvelables à grande échelle et de la connectivité à large bande. Sa supervision stratégique de la liaison hydroélectrique et de fibre optique à Kivalliq, projet de plusieurs milliards de dollars, devrait générer une valeur considérable pour la région et sa population.

« Je suis honorée d'assumer le rôle de présidente du Comité consultatif public mixte de la CCE. La possibilité de côtoyer un groupe de professionnel•les aussi dévoué•es et de promouvoir des initiatives qui appuient la durabilité, la protection des écosystèmes et l'engagement communautaire autochtone est très précieuse à mes yeux. Je suis impatiente de poursuivre l'important travail de mon prédécesseur ainsi que les travaux essentiels de la CCE pour favoriser la collaboration à l'échelle de l'Amérique du Nord. » - Anne-Raphaëlle Audouin, présidente du CCPM pour 2025

« La CCE a eu la chance de collaborer avec Anne-Raphaëlle pendant de nombreuses années aux initiatives du CCPM. Elle possède une très grande expérience ainsi que du leadership dans le secteur privé, et je suis ravi de continuer à collaborer avec elle dans son nouveau poste de présidente du CCPM pour 2025, a déclaré Jorge Daniel Taillant, directeur exécutif de la CCE. Je suis convaincu que comme successeure au président sortant, Esteban Escamilla Prado, Anne-Raphaëlle continuera à multiplier les récentes actions constructives de diffusion et de mobilisation du CCPM auprès du Groupe de spécialistes des connaissances écologiques traditionnelles et d'autres parties prenantes clés de la région. Je lui souhaite bonne chance et le plus grand succès dans sa nouvelle fonction de présidente du CCPM de la CCE. »

En 2019, Anne-Raphaëlle a été nommée par le gouvernement du Canada au sein du Comité consultatif public mixte de la Commission de coopération environnementale, où elle promeut le développement durable et la protection des écosystèmes dans l'ensemble du Canada, du Mexique et des États-Unis. Son mandat a été renouvelé en 2022 pour une durée de quatre ans.

Auparavant, à titre de présidente-directrice générale de WaterPower Canada, Anne-Raphaëlle a dirigé l'association nationale qui représente le principal secteur de production d'électricité au Canada. Elle a également été spécialiste de la gestion des impacts environnementaux et sociaux chez Hatch Ltd., où elle a travaillé dans le cadre de projets énergétiques et miniers.

Elle est titulaire d'un diplôme en administration des affaires de l'Université de Nantes, en France, d'un baccalauréat en droit civil et en common law de l'Université d'Ottawa, et d'une maîtrise en gestion de l'environnement et des ressources naturelles de l'Université Dalhousie. En 2021, Anne-Raphaëlle a obtenu un certificat en durabilité organisationnelle de la Yale School of Management. Elle parle couramment français, anglais et espagnol, qui sont les trois langues officielles de la CCE.

