MEXICO (Mexique), le 25 juill. 2025 /CNW/ - Les responsables de plus haut niveau en matière d'environnement du Canada, du Mexique et des États-Unis se sont réuni•es à Mexico cette semaine à l'occasion de la 32e session annuelle du Conseil et tribune publique du Comité consultatif public mixte (CCPM) de la Commission de coopération environnementale (CCE). Organisée sur le thème « Le lien entre l'économie circulaire et les solutions fondées sur la nature en Amérique du Nord », la session a permis de réaffirmer la ferme volonté de poursuivre la coopération trilatérale aux enjeux environnementaux les plus pressants.

Andria Sherstone, directrice, Environnement et Changement climatique Canada; Camila Zepeda, titulaire, Affaires internationales, Semarnat, Mexique; Michael Bonser, sous-ministre adjoint délégué, Environnement et Changement climatique Canada; Alicia Bárcena, titulaire, Semarnat; Lee Zeldin, administrateur de l'EPA des États-Unis; Usha-Maria Turner, conseillère principale auprès de l'administrateur de l'EPA; Jorge Daniel Taillant, directeur exécutif, CCE. (Groupe CNW/Commission de coopération environnementale)

L'événement, qui se déroulait sur deux jours, a réuni les membres du Conseil - Alicia Bárcena, titulaire du Secretarίa de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles du Mexique, Semarnat), Michael Bonser, sous-ministre adjoint délégué, Environnement et Changements climatiques Canada; et Lee Zeldin, administrateur, US Environmental Protection Agency (agence de protection de l'environnement) des États-Unis-, ainsi que des leaders autochtones et communautaires, des spécialistes, des personnalités du monde des affaires, des jeunes et des membres du public.

Les membres du Conseil de la CCE ont convenu de prendre les mesures suivantes :

Promouvoir des méthodes de conservation et de recyclage dans la région nord-américaine au moyen du projet trilatéral « WaterWISE : Integrated Water/Wastewater Solutions for Effectiveness » (solutions intégrées de gestion de l'eau et des eaux usées pour l'efficacité). Ce projet vise à élaborer des stratégies de traitement décentralisé des eaux usées, afin de traiter l'eau selon des normes de qualité. Lancer le huitième cycle du Partenariat nord-américain pour l'action communautaire en environnement (PNAACE), sous le thème « Stratégies communautaires d'économie circulaire pour améliorer le bien-être local et l'environnement ». Ce partenariat vise à promouvoir la conservation et le recyclage. Amorcer la révision quinquennale de l'Accord de coopération environnementale en vue d'améliorer l'efficacité de la CCE. Faire en sorte que le processus de communications sur les questions d'application (processus SEM) continue de promouvoir la transparence, l'efficacité et la responsabilité entre les Parties, et de faire respecter les principes d'objectivité, de neutralité et d'impartialité. Élaborer un plan stratégique 2026-2030 pour moderniser et rendre plus efficaces nos travaux de coopération régionale, et assurer un effet positif plus important et mesurable pour nos collectivités. Continuer de renforcer les systèmes d'information environnementale, ainsi que les systèmes de surveillance communs et la production de données ouvertes, fiables et comparables sur l'état de l'environnement en Amérique du Nord. Faciliter la participation des peuples autochtones, de la société civile, du milieu universitaire, des jeunes, du secteur privé et des collectivités d'Amérique du Nord aux activités de la CCE. Promouvoir une plus grande sensibilisation aux défis environnementaux communs et définir des solutions collaboratives. Continuer de promouvoir le travail collaboratif afin de soutenir le renforcement des capacités institutionnelles et communautaires en Amérique du Nord.

Parallèlement à la session du Conseil, la tribune publique du CCPM a donné lieu à un dialogue ouvert entre les membres du public et les représentant•es des gouvernements. Sur le thème « Bâtir des économies durables : des modèles circulaires et des solutions fondées sur la nature pour une Amérique du Nord résiliente », les participant•es à la tribune ont examiné comment on peut combiner les pratiques associées à l'économie circulaire et les solutions fondées sur la nature pour restaurer les écosystèmes, réduire le volume de déchets et renforcer la résilience des collectivités les plus touchées par les changements que subit l'environnement.

Cet événement rappelle qu'au cours des 30 dernières années, la CCE est devenue une plateforme trilatérale essentielle pour la coopération environnementale. Elle continue de s'adapter aux nouveaux besoins et défis tout en demeurant fidèle aux principes de transparence, de mobilisation du public et de respect mutuel.

Cliquez ici pour consulter la déclaration du Conseil relative à la #CCE32. Pour obtenir de plus amples renseignements et consulter les bios des panélistes, ainsi que le programme détaillé de la session, visitez : www.cec.org/cec32.

À propos de la CCE

Les gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis ont établi la Commission de coopération environnementale (CCE) en 1994 en vertu de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement, à savoir l'accord parallèle à l'Accord de libre-échange nord-américain en matière d'environnement. Or, depuis 2020 et conformément au nouvel Accord Canada‒États-Unis‒Mexique (ACEUM), elle est désormais régie par l'Accord de coopération environnementale (ACE).

SOURCE Commission de coopération environnementale

Personnes-ressources pour les médias : Canada et États-Unis - Christian Ahuet | [email protected] | +1 514-994-7496; Mexique - Martín Sierra | [email protected] | +52 55-5431-3292; Régional / Général - Georgina O'Farrill | [email protected] | +1 514-247-0321