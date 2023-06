Le programme des musiciens émergents RBC de l'Allée des célébrités canadiennes brille de tous ses feux à l'occasion du 25e anniversaire de l'organisme

L'édition 2023 du premier programme de mentorat pour la musique émergente au Canada est maintenant ouverte aux candidatures

TORONTO, le 5 juin 2023 /CNW/ - Le programme des musiciens émergents RBC de l'Allée des célébrités canadiennes , soutenu par RBC Fondation, par l'intermédiaire d'Artistes émergents RBC, accepte maintenant les soumissions de chansons pour son édition 2023. Rampe de lancement réputée soutenant les artistes musicaux canadiens en herbe depuis 11 ans, le programme a réussi à lancer la carrière de ses lauréats et a joué un rôle essentiel dans le paysage musical du Canada. Chaque année, seuls cinq artistes ou groupes émergents sont sélectionnés pour le programme et reçoivent des prix d'une valeur de plus de 100 000 dollars. Les soumissions de chansons sont acceptées dès aujourd'hui et jusqu'au dimanche 16 juillet 2023, à 23 h 59 (HNE). Visitez le site EmergingMusician.ca pour plus de détails.

Avec des prix d'une valeur de plus de 100 000 $, le programme offre aux musiciens prometteurs âgés de 15 à 35 ans un accès sans précédent à l'aspect commercial de l'industrie de la musique, des présentations à des artistes établis et renommés, des séances de mentorat, du temps d'enregistrement en studio, du développement d'artiste, du financement et des occasions de se produire à l'échelle nationale. Les lauréats de l'année dernière se produiront lors d'un spectacle spécial à l'occasion de la Semaine de la musique canadienne, le 9 juin 2023.

Le gagnant du grand prix de cette année recevra un prix en espèces de 20 000 $, des occasions de se produire lors d'événements de l'Allée des célébrités canadiennes, y compris le gala de l'anniversaire d'argent de l'Allée des célébrités canadiennes de 2023, et du temps d'enregistrement en studio privé aux studios Metalworks. Le prix en espèces du gagnant du deuxième prix est de 10 000 $ ; trois gagnants du troisième prix recevront 5 000 $.

Les lauréats auront accès à toute une série d'opportunités de développement de carrière, notamment

Une opportunité de présentation à la Semaine de la musique canadienne 2024 ainsi qu'un laissez-passer pour le festival

Une représentation au Festival du Voyageur à Winnipeg, Manitoba , en février 2024

, en février 2024 Participation à une session de création/mentorat à l'ArtHaus de Toronto

Une séance de mentorat avec une personne intronisée à l'Allée des célébrités canadiennes ou un lauréat du prix Allan Slaight Music Impact

2 000 $ de soutien financier pour une vidéo de performance

Une page dédiée à l'artiste sur EmergingMusician.ca, le site officiel du programme des musiciens émergents RBC de l'Allée des célébrités canadiennes

À propos de l'Allée des célébrités canadiennes

L'Allée des célébrités canadiennes, qui célèbre son 25e anniversaire, est une organisation nationale à but non lucratif qui inspire les Canadiens en mettant fièrement en lumière des personnes aux réalisations extraordinaires et leur parcours. Pour plus d'informations sur l'Allée des célébrités canadiennes, consultez le site : www.canadaswalkoffame.com

SOURCE L’Allée des célébrités canadiennes

Renseignements: Adrienne Kakoullis, Rise PR, 416-450-6637 / [email protected]