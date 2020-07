TORONTO, le 13 juill. 2020 /CNW/ - La Fiducie du patrimoine ontarien lance un appel à candidatures pour le Programme des artistes en résidence Doris McCarthy. La date limite de présentation des demandes est fixée au 30 septembre 2020.

Ce programme d'artistes en résidence est ouvert aux artistes professionnels canadiens qui exercent leur discipline dans un large éventail de domaines. Les artistes sélectionnés résideront au « Paradis d'une folle », l'ancien domicile et atelier de l'artiste de renom Doris McCarthy. Situé sur les falaises Scarborough à Toronto, le site offre un hébergement et un atelier dans un cadre serein et pittoresque où les artistes en arts visuels, les musiciens et les écrivains peuvent se concentrer sur leur travail créatif.

Des résidences dont la durée varie de un à trois mois seront offertes tout au long de l'année 2021.

Le programme est coordonné et administré par la Fiducie du patrimoine ontarien dans le cadre de l'engagement qu'elle a pris envers Doris McCarthy lorsque cette dernière lui a légué la propriété en 1998. À la mort de Mme McCarthy en 2010, la Fiducie a créé le programme d'artistes en résidence et depuis 2015, elle accueille des artistes de cultures diverses et variées au « Paradis d'une folle ». Le programme encourage les artistes à s'ouvrir au caractère pluridisciplinaire des arts, à valoriser l'influence réparatrice du paysage et de l'environnement, et à favoriser l'excellence chez les artistes contemporains.

Dans le cadre de ce programme, les artistes doivent offrir une occasion de mentorat à un ou plusieurs artistes émergents afin de les aider à faire avancer leur carrière.

Pour en savoir davantage et remplir une demande, rendez-vous sur www.heritagetrust.on.ca/pardm.

La Fiducie encourage les artistes qui exercent dans un large éventail de disciplines créatives, ainsi que les artistes issus de milieux culturels sous-représentés, à présenter une demande de résidence. Ce programme est généreusement soutenu par le projet Artistes émergents de la Fondation RBC.

Faits en bref :

Doris McCarthy (1910-2010) était l'une des peintres paysagistes les plus célèbres de la seconde moitié du 20 e siècle au Canada .

McCarthy a fait don du « Paradis d'une folle » à la Fiducie du patrimoine ontarien en 1988 pour préserver le caractère pittoresque, esthétique, naturel et culturel de la propriété, en exprimant le souhait qu'elle devienne, à sa mort, un centre d'artistes en résidence et un lieu d'activités patrimoniales. Jusqu'à présent, 37 artistes se sont vu accorder une résidence au « Paradis d'une folle ».

La Fiducie travaille à l'élaboration du programme en collaboration avec la galerie Doris McCarthy (Université de Toronto à Scarborough ), l'Université de l'EADO, l'Ontario Society of Artists et The Writers' Union of Canada .

(Université de à ), l'Université de l'EADO, l'Ontario Society of Artists et The Writers' Union of . Bien qu'en général, la propriété ne soit pas ouverte au public, elle fait souvent partie des sites qui participent à Portes ouvertes Ontario - Toronto et elle attire chaque année des centaines de visiteurs qui viennent y découvrir son superbe jardin, mais aussi son chalet et son atelier hors du commun.

Pour en savoir davantage :

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien :

La Fiducie du patrimoine ontarien (FPO) est une agence relevant du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. La Fiducie identifie, protège, fait connaître et conserve le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société et célèbre la diversité de la province. La Fiducie envisage un Ontario où les lieux, les paysages, les traditions et les histoires qui incarnent notre patrimoine sont reflétés, valorisés et conservés pour les générations futures.

