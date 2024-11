TORONTO, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Communautés en mouvement, une initiative dynamique populaire développée en partenariat avec Fondations communautaires du Canada, continue de soutenir les organisations caritatives locales et les organismes sans but lucratif du pays. À ce jour, le programme a investi un peu plus d'un million de dollars dans 23 communautés afin de favoriser l'appartenance et de susciter des changements positifs par le biais du mouvement et de l'innovation.

Le financement de cette année a permis de soutenir plusieurs initiatives productives en Alberta, au Québec, à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), en Ontario et au Nunavut. Ces projets avaient pour but de favoriser l'autonomisation des communautés et l'inclusion dans l'ensemble du Canada. Ces projets incluaient des célébrations qui honorent la culture autochtone, le développement organisationnel, le soutien aux personnes vulnérables, la défense des personnes transgenres et de la diversité des genres, des services de santé mentale tenant compte des traumatismes pour les survivants de violence sexiste, et des initiatives visant à accueillir les nouveaux arrivants et à renforcer la gouvernance des organisations sans but lucratif.

Kia - Communautés en mouvement s'est engagée à investir dans des initiatives qui améliorent le bien-être social, économique et environnemental des Canadiens.

Les projets inspirants financés pas Kia - Communautés en mouvement 2024:

Alberta :

Ville de Canmore : Moving Together : Good Relations in the Bow Valley

Le Iyarhe Nakoda Youth Program (INYP) a organisé un pow-wow annuel captivant pour célébrer le Mois national de l'histoire autochtone, qui rend hommage au riche patrimoine, aux contributions et aux diverses cultures des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis de l'Île de la Tortue.

Bridges Social Development : Mînî Hrpa Organizational Development and Capacity Building

Bridges Social Development a organisé une séance de suivi réussie avec Mînî Hrpa, un centre culturel autochtone à Banff , pour discuter des résultats d'un précédent exercice sur la Théorie du changement. La réunion a donné lieu à des discussions productives sur l'avancement de la Réconciliation-ACTION par le biais de la culture, de l'autonomisation des jeunes et de l'amélioration des services communautaires.

Québec :

Connecting Horizons : Kahnawake Drive to Succeed

Kahnawake Drive to Succeed soutient la communauté d'être autonomes en leur offrant des cours de conduite, un soutien à l'employabilité et une aide pour la garde d'enfants, favorisant ainsi une plus grande indépendance, une stabilité économique et une plus grande inclusion pour les personnes ayant des besoins particuliers et de faibles revenus.

Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) :

Trans Support NL : TransEmpowerNL : Advocacy Collective

TransEmpowerNL est un programme d'une durée de six mois qui propose des ateliers de développement des compétences, des événements de réseautage et des subventions pour permettre à dix participants trans et de diverses identités de genre de Terre-Neuve-et- Labrador de défendre leurs droits et de lutter contre les obstacles systémiques dans leurs communautés.

Mokami Status of Women Council : The Fireweed Project

Le Fireweed Project offre un soutien gratuit et à long terme en matière de services de santé mentale tenant compte des traumatismes aux survivants de la violence sexiste au Labrador , tout en offrant une formation spécialisée et un soutien continu aux professionnels de la santé mentale afin d'améliorer leur capacité à traiter les traumatismes liés à la violence sexiste.

Ontario :

Centre multiculturel de Kitchener-Waterloo : Les communautés rurales de la région de Waterloo accueillent les nouveaux arrivants

Cette initiative renforce l'appartenance et les liens interculturels dans les quatre cantons ruraux de la région de Waterloo en proposant des programmes de sensibilisation, en facilitant l'intégration des nouveaux arrivants et en établissant des relations de collaboration pour renforcer la cohésion de la communauté et la croissance économique.

Nunavut :

Nunavut Association of Non-Profit Organizations : Piliriqatigiinnirmut 2024

Piliriqatigiinnirmut 2024 favorise l'autonomie des conseils d'administration des organisations sans but lucratif du Nunavut en proposant des ateliers gratuits sur la gouvernance, les notions de base en finances et les rôles efficaces des conseils d'administration, en répondant au besoin de développement des conseils d'administration et en renforçant la communication entre plus de 200 organisations membres sur l'ensemble du territoire.

Renforcé par des fondations communautaires sur le terrain

Kia Canada a travaillé avec cinq fondations à travers le pays, utilisant leur connaissance des organisations de base et le besoin de leurs communautés locales pour sélectionner les organisations caritatives et à but non lucratif qui stimulent l'innovation et le mouvement dans leurs communautés. Cette année, Kia a collaboré avec:

À propos de Kia Canada

Fondée en 1999, Kia Canada Inc. est une filiale de Kia Corporation, basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 200 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi qu'à d'autres emplacements au Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés, dynamiques, élégants et innovants, ainsi que des services pratiques par l'intermédiaire de son réseau de 199 concessionnaires d'un bout à l'autre du pays. Le slogan de la marque, « Du mouvement vient l'inspiration », symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer les gens et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez le site kia.ca ou suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok et Instagram

À propos de Fondations communautaires du Canada

Fondations communautaires du Canada (FCC) est l'organisme national qui dirige les fondations communautaires locales au Canada. En collaboration avec les fondations communautaires dans l'ensemble du pays, FCC aide à trouver des solutions locales afin de produire un changement national concernant les enjeux les plus importants pour les Canadiens. FCC bâtit un mouvement qui relie les fondations communautaires, la population et les partenaires afin de créer un avenir où tout le monde a sa place.

