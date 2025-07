Le tout nouvel EV5 sera vendu exclusivement au Canada sur le marché nord-américain

TORONTO, le 8 juillet 2025 /CNW/ - Kia Canada annonce la date d'arrivée de l'EV5, l'un des trois nouveaux véhicules électriques que la marque commencera à commercialiser dès l'année prochaine. Réservé au Canada en Amérique du Nord, ce véhicule partira à la conquête du plus gros segment automobile du pays à partir du printemps 2026.

Fort du succès actuel de l'EV6 et de l'EV9, ce tout nouveau VUS électrique devancera deux autres véhicules électriques abordables qui suivront la même année. L'EV5 a pour but d'accélérer l'adoption des véhicules électriques en compensant l'obstacle de la cherté actuelle de ces automobiles. Arborant un design de pointe et un habitacle spacieux, L'EV5 proposera tous les avantages des VUS populaires de Kia, en plus de sa propulsion électrique.

La production du modèle canadien aura lieu à l'usine Kia Autoland de Gwangju, en Corée du Sud et la vente commencera dans les concessions Kia du pays au printemps 2026. Cette usine à la fine pointe de la technologique a été conçue pour soutenir l'expansion de Kia au sein du marché des véhicules électriques.

Le prix, les équipements définitifs et l'autonomie de l'EV5 seront communiqués à l'approche du lancement.

Un design caractéristique et assuré

Basé sur la philosophie de design « Les opposés réunis » de Kia, l'EV5 incarne le pilier « Audacieux par nature » qui s'inspire des interactions avec la nature et intègre les détails, les formes et les proportions trouvés dans les mondes naturels et humains. Empruntant plusieurs éléments stylistiques du véhicule phare EV9, l'EV5 exhibe des similarités dans ses lignes extérieures confiantes et structurées et dans sa posture imposante.

Grâce à sa calandre en museau de tigre typique des véhicules électriques Kia et son éclairage Star Map tridimensionnel bien reconnaissable, l'EV5 se démarquera résolument sur la route. Sa silhouette dynamique sculptée confère à son profil une allure digne et imposante, bien assortie aux jantes en alliage disponibles en 18, 19 ou 20 pouces. Rien n'interrompt les lignes lisses qui se poursuivent jusqu'à l'arrière du véhicule. Là, elles sont reliées par des feux combinés et un aileron qui allonge visuellement le véhicule, tout en contribuant à son aérodynamisme. L'EV5 sera proposé en 8 couleurs différentes, dont deux toutes nouvelles pour Kia : le Rouge magma et le Bleu glacier.

Là où l'esprit sportif et le luxe se rejoignent

L'aspect sportif de l'extérieur de l'EV5 est transposé à l'intérieur, mais il est agrémenté d'éléments luxueux qui subliment l'expérience des occupants. Doté d'un habitacle aux surfaces douces et au design minimaliste, l'EV5 innove en intégrant 10 matières respectant l'environnement, comme c'est le cas pour tous les autres véhicules électriques Kia. Lorsqu'il prend place au volant, le conducteur est accueilli par un écran panoramique de près de 30 pouces qui affiche toutes les fonctionnalités de l'EV5. Pouvant accueillir jusqu'à cinq personnes, ce véhicule offre un confort ultime à tous, tant par les matières utilisées que par les dégagements généreux au niveau des épaules et des jambes. Pour ne rien gâcher, l'atmosphère intérieure peut être personnalisée à l'aide d'un éclairage d'ambiance modifiable en fonction de son humeur. De nombreux espaces de rangement sont parsemés un peu partout dans l'habitacle, mais la console centrale est particulièrement spacieuse, puisque le mécanisme de changement des vitesses est positionné sur la colonne de direction. Enfin, l'espace de chargement à l'arrière peut s'agrandir en rabattant complètement à plat les sièges de deuxième rangée, tandis que le coffre avant inclut un espace supplémentaire pour ranger un adaptateur ou des câbles de chargement.

La puissance du choix, le choix de la puissance

Avec l'EV5, les consommateurs auront le choix. Tout d'abord, deux tailles de batterie sont disponibles, l'une à autonomie régulière de 60,3 kWh et l'autre à autonomie prolongée de 81,4 kWh. Plusieurs versions seront proposées, en propulsion avant ou traction intégrale, s'adaptant à tous les styles de conduite et à toutes les conditions météorologiques du Canada. Les propriétaires auront également accès à plus de bornes de chargement rapide à CC dans tout le pays, puisque l'EV5 est équipé d'un port de chargement compatible avec la norme de chargement nord-américaine (NACS).

