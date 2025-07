Semestre record avec 50 302 véhicules vendus

Nouveau record de 30 021 ventes au 2 e trimestre

Meilleur mois de l'histoire de Kia Canada en juin, avec un total de 10 295 livraisons

Seltos atteignant un record mensuel absolu avec un total de 2 874 ventes

TORONTO, le 3 juillet 2025 /CNW/ - Après avoir engrangé deux records de vente consécutifs en avril et en mai, Kia Canada a de nouveau pulvérisé tous les records de ventes mensuelles en juin, en livrant un total de 10 295 véhicules à ses clients. Grâce à ces chiffres, Kia Canada enregistre le meilleur semestre de son histoire, cumulant un total de 50 302 ventes depuis le début de l'année, ce qui représente une augmentation de 11,4 % par rapport à la même période de 2024.

Les trois véhicules Kia les plus vendus au cours du premier semestre furent le Sportage, avec 11 860 livraisons, suivi du Seltos et du Sorento, avec 9 457 et 8 223 ventes respectivement.

Le Seltos a d'ailleurs lui aussi atteint un nouveau record en juin, trouvant faveur aux yeux de 2 874 clients. Ce chiffre surpasse le précédent record détenu depuis mars 2023. Entré sur le marché canadien en 2020, le Kia Seltos reste l'un des modèles les plus populaires de la marque. Avec son design audacieux et sa liste impressionnante de technologies et d'équipements perfectionnés et pratiques, le Seltos offre aux consommateurs canadiens un vaste choix d'options adaptées à leurs besoins spécifiques.

« Ce premier semestre record est une réussite notoire qui témoigne de la force de la marque Kia au Canada, malgré les fluctuations économiques actuelles », déclare M. Elias El-Achhab, vice-président et chef de l'exploitation de Kia Canada. « Nos modèles-clés, le Sportage, le Seltos, le Sorento, et la K4 continuent de gagner la confiance et la fidélité des Canadiens, et nous espérons poursuivre sur notre lancée jusqu'à la fin de l'année. L'année prochaine, nous lancerons plusieurs nouveaux modèles, en particulier l'EV5 qui sera une exclusivité canadienne sur le marché nord-américain. »

