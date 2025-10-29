NEW YORK, 29 octobre 2025 /CNW/ - LILYSILK, l'une des marques de soie les plus en vue au monde dont la mission est d'inspirer les personnes à vivre une vie meilleure et durable, a officiellement lancé sa vente du Vendredi fou 2025. La vente, qui a commencé le 27 octobre, met en lumière le mélange distinctif de savoir-faire, de confort et de conception écoresponsable de la marque, et lui permet de remercier chaleureusement sa communauté mondiale.

LILYSILK lance la vente du Vendredi fou 2025, célébrant l’élégance et la gratitude avec des vêtements classiques durables. (PRNewsfoto/LILYSILK)

Parmi les vêtements en vedette cette année, mentionnons le cardigan en cachemire brossé ultra-doux, fabriqué à 100 % de cachemire mongolien de catégorie A et brossé à l'aide de techniques japonaises avancées. Sa texture moelleuse et sa silhouette polie en font un produit essentiel qui convient autant aux jours de travail qu'à la fin de semaine.

La jupe en laine sans tracas redéfinit l'expression des vêtements en laine avec un aspect pratique lavable à la machine. Conçue pour épouser tous les types de silhouettes, cette jupe met en valeur un tricot extensible perméable à l'air et une silhouette fluide offrant un confort sans compromis et convient parfaitement au bureau ou aux ambiances d'élégance décontractée.

La nouvelle veste à glissière Heirloom '89 de LILYSILK s'ajoute également à la gamme. Elle est fabriquée à partir de SILKERRY™, un tissu éponge exclusif doté de boucles de soie 100 % naturelles qui touchent la peau, offrant une douceur instantanée, une régulation de la température et une performance qui élimine l'humidité. Cette veste à fermeture éclair bidirectionnelle offre une structure décontractée et un style rehaussé chaque fois que vous le portez.

Des vêtements appréciés des célébrités font également partie de la vente. Selena Gomez a récemment été aperçue portant la chemise en soie taillée sur mesure, un vêtement essentiel épuré et mince fait de soie lavable à la machine, parfait pour les professionnelles modernes à la recherche d'élégance et de simplicité. Dans son vidéoclip Sunset Blvd, elle portait le chandail en cachemire à col en V brossé fabriqué à partir d'un cachemire mongol en peluche avec une taille cintrée sur mesure.

Jasmine Tookes , un mannequin américain, a mis en valeur la blouse ras du cou Charmeuse en soie et le pantalon coupé en biais de LILYSILK. Ces vêtements sont fabriqués à 100 % de soie charmeuse à double face et sont coupés sans effort, ce qui illustre un minimum de poli à chaque mouvement.

Parmi les autres offres, mentionnons un rabais allant jusqu'à 25 % sur les articles favoris prêts-à-porter, un rabais allant jusqu'à 60 % sur certaines collections et une offre de type « achetez-en un, obtenez le deuxième à 50 % de rabais » sur certaines taies d'oreiller en soie.

« En cette saison de gratitude, nous remercions profondément notre collectivité », a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. « La confiance de nos clients inspire notre poursuite de l'excellence, où nous rendons hommage aux matériaux les plus fins par une création consciente et où chaque vêtement est conçu pour résister à l'épreuve du temps. »

Ces offres exclusives sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Vous obtenez jusqu'à 60 % de rabais sur une collection de vêtements luxueux et de produits essentiels pour la maison choisis avec soin. Pour découvrir la sélection complète et en savoir plus, consultez le www.lilysilk.com.

