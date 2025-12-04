NEW YORK, 4 décembre 2025 /CNW/ - LILYSILK, la principale marque de soie au monde qui se donne pour mission d'inviter chacun à mener une vie spectaculaire et durable, a été désignée grande gagnante des prix Meilleure conception de marque de luxe et Meilleur textile de luxe dans la catégorie du Meilleur design de luxe lors de la deuxième édition annuelle des prix International Luxury Awards 2025. Ce double honneur pour la collection SILKERRY™ marque une étape importante pour la marque dans sa poursuite de l'innovation et du savoir-faire.

La collection SILKERRY™ de LILYSILK doublement primée aux International Luxury Awards 2025

Organisés par l'International Awards Associate (IAA), les prix iLuxury Awards célèbrent l'excellence en conception de luxe, en image de marque et en orientation créative. Mettant en avant les visionnaires qui façonnent l'avenir du luxe mondial, ils sont une référence prestigieuse pour les marques, les concepteurs et les créateurs du monde entier. L'IAA est une organisation de services de gestion de prix reconnue à l'échelle mondiale, qui se consacre à rehausser les normes créatives et à repousser les limites de l'innovation dans l'univers des prix.

« Les lauréats de cette saison montrent comment le luxe continue d'évoluer tout en continuant de respecter des critères de qualité et de présence, a déclaré Thomas Brandt, porte-parole de l'IAA. Nous sommes fiers de célébrer le succès de LILYSILK cette année : la marque continue de dépasser les attentes, et gagner un prix reste la tribune par excellence pour les créateurs et les marques de luxe les plus accomplis au monde. »

SILKERRY™ est un nouveau type novateur de ratine de coton rehaussée de soie, utilisé pour des tenues qui ressemble à des vêtements de loisir, mais qui fonctionne comme des vêtements technologiques. Alliant soie et innovation pour redéfinir le confort, SILKERRY™ va bien au-delà du tissu éponge de base pour créer une catégorie unique. Intégrant de la soie naturelle ultrarésistante, ce mélange exclusif rehausse les tenues du quotidien en conjuguant la douceur respirante du tissu éponge et les bienfaits somptueux de la soie, ce qui donne un textile qui dorlote la peau, régule la température et maintient la fraîcheur plus longtemps. Doux, respirant et naturellement bénéfique pour la peau, il est conçu pour la vie quotidienne et permet de se sentir mieux qu'avec n'importe quel autre vêtement qu'on a pu porter par le passé.

La collection SILKERRY™ a été adoptée par des personnalités remarquables, dont le modèle Karlie Kloss, qui a porté le pantalon Seamflow Stride sur Instagram, et l'actrice Emmanuelle Chriqui, qui a affirmé que son survêtement brun était « tout » pour elle. Sarah Shahi a décrit son style comme « mignon et confortable dans les monts Berkshire », tandis que Jena Sims a également partagé sa tenue SILKERRY™ dans une vidéo sur Instagram.

David Wang, chef de la direction de LILYSILK, a déclaré : « Nous sommes profondément honorés de recevoir cette reconnaissance prestigieuse de la part des prix iLuxury Awards. Cela témoigne du dévouement et du talent artistique de toute notre équipe, ainsi que de notre engagement commun à redéfinir le luxe. »

