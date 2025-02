LE PROGRAMME DE BOURSES DE LA FONDATION JACQUELINE DESMARAIS POUR LES JEUNES CHANTEURS D'OPÉRA CANADIENS SOUTIENT LES ÉTUDIANTS EN CHANT DU CONSERVATOIRE

MONTRÉAL, le 6 févr. 2025 /CNW/ - La Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est profondément heureuse d'annoncer un nouveau partenariat avec la Fondation Jacqueline Desmarais pour les jeunes chanteurs d'opéra canadiens. Grâce au programme de bourses de la Fondation Jacqueline Desmarais, tous les élèves en chant du Conservatoire au niveau de la maîtrise se verront attribuer une bourse couvrant l'intégralité de leurs frais de scolarité.

Les bourses seront attribuées aux étudiantes et étudiants de moins de 30 ans et s'appliqueront au cursus régulier de la maîtrise, soit deux années scolaires au maximum. Ces bourses seront octroyées dès la prochaine rentrée scolaire en août 2025.

Ce nouveau partenariat d'importance permettra aux étudiants et aux étudiantes en chant de se concentrer pleinement à leurs études et à la préparation de leur carrière musicale professionnelle. Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle pour ces artistes prometteurs, appelés à briller sur les plus grandes scènes mondiales.

La Fondation du Conservatoire et le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec tiennent à souligner l'engagement précieux de la Fondation Jacqueline Desmarais, dont le soutien est essentiel pour promouvoir l'excellence musicale et assurer la réussite des jeunes chanteuses et chanteurs issus du Conservatoire.

« Cette aide est non seulement significative, mais constitue également une première pour la Fondation et le Conservatoire, qui bénéficient d'un soutien financier intégral pour un programme spécifique. C'est une véritable chance et une opportunité unique pour les élèves en chant du Conservatoire! » témoigne Marie-Claire Lavigueur, directrice générale de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

La Fondation Jacqueline Desmarais pour jeunes chanteurs d'opéra canadiens, fondée en 1993, perpétue la passion et les engagements de sa fondatrice, Madame Jacqueline Maranger Desmarais. Depuis sa création, la Fondation soutient de nombreux jeunes chanteurs d'opéra canadiens pour leur permettre d'acquérir la formation et l'expérience nécessaires pour les premières étapes cruciales de leurs carrières.

« Mme Desmarais était une grande amoureuse de la musique qui a propulsé la carrière de nombreux artistes lyriques à l'international. J'ai moi-même eu la chance de bénéficier de son soutien inestimable au début de ma carrière de chanteur d'opéra. Je suis particulièrement fier qu'aujourd'hui nos élèves en chant puissent profiter de ce même privilège! » témoigne Marc Hervieux, directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois‑Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs.

À propos de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Depuis 1983, la Fondation du Conservatoire a pour mission de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire. Grâce à la générosité de ses partenaires et donateurs, elle finance chaque année des bourses d'études, de perfectionnement et d'excellence, permettant aux élèves de participer à des concours internationaux, des auditions ou des tournées. La Fondation soutient également l'accès à diverses activités pédagogiques telles que des stages, des cours de maître, des concours et des sessions de mentorat. Elle décerne annuellement des bourses aux élèves du Conservatoire pour assurer l'accessibilité et la poursuite des études en musique et en art dramatique.

