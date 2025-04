LORRAINE PINTAL NOMMÉE SUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONSERVATOIRE

QUÉBEC, le 16 avril 2025 /CNW/ - Madame Monique Forget Leroux, présidente du conseil d'administration du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ), est heureuse d'accueillir madame Lorraine Pintal à titre d'administratrice au sein du conseil d'administration du Conservatoire. La nomination de Mme Pintal par le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, a été entérinée lors du Conseil des ministres un peu plus tôt aujourd'hui.

Lorraine Pintal Photo par Jean-François Gratton (Groupe CNW/Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec)

C'est une excellente nouvelle pour l'équipe du Conservatoire de pouvoir bénéficier de l'engagement de Mme Pintal, une figure marquante du milieu culturel québécois. Membre du Cercle d'honneur et de rayonnement du Conservatoire depuis sa création en juin 2022, Lorraine Pintal se distingue par son appui constant et son attachement sincère à la mission de l'institution.

Diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 1973, Lorraine Pintal est une artiste d'importance au Québec. Comédienne, metteuse en scène, autrice, réalisatrice télé et animatrice radio, elle a marqué le milieu artistique par la richesse et la diversité de sa carrière. De 1992 à 2024, elle a assuré la direction générale et artistique du Théâtre du Nouveau Monde, où elle a signé près de 150 mises en scène. Reconnue comme l'une des plus grandes metteuses en scène du Québec, elle a également réalisé plusieurs séries télévisées. Son apport exceptionnel aux arts de la scène lui a valu d'être nommée membre de l'Ordre du Canada et officière de l'Ordre national du Québec.

Lorraine Pintal succède à M. Xavier Roy, qui a terminé son mandat en décembre dernier après trois années d'implication soutenue au sein du conseil d'administration du Conservatoire. La présidente du conseil, Mme Forget Leroux, se réjouit de l'arrivée de Mme Pintal, dont l'expertise et la notoriété viennent enrichir une équipe aux profils complémentaires et aux compétences variées.

Le conseil d'administration du Conservatoire est composé de 15 membres, soit 10 membres indépendants nommés par le gouvernement du Québec et 5 membres non indépendants, issus de la communauté du Conservatoire.

Sources :

Isabelle Bérubé

Directrice des communications

CMADQ

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec