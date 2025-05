PRÈS DE 80 FINISSANTES ET FINISSANTS POUR LE CONSERVATOIRE

QUÉBEC, le 28 mai 2025 /CNW/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) est fier d'annoncer que 78 étudiantes et étudiants du réseau du Conservatoire terminent cette année leur premier ou deuxième cycle universitaire. Originaires de Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay et Trois-Rivières, ces artistes en devenir ont étudié en interprétation, en composition, en jeu, en scénographie ainsi qu'en mise en scène et création. Ce sont donc 43 instrumentistes, 4 chanteuses et chanteurs, 5 compositeurs, 20 comédiennes et comédiens, 4 scénographes et 2 metteuses en scène qui sont maintenant prêts à faire leur entrée dans le milieu professionnel.

L'année scolaire 2024-2025 aura été riche en apprentissages et en réalisations pour les finissantes et finissants du Conservatoire. En musique, les étudiantes et étudiants ont pris part à de nombreux concerts et récitals - à titre de solistes ou au sein d'ensembles - qui les ont préparés avec rigueur à leur récital de fin de cycle universitaire devant jury. Du côté de l'art dramatique, les comédiennes et comédiens ont participé à plusieurs productions théâtrales, autant d'expériences formatrices qui leur ont permis d'approfondir leur pratique du jeu et de grandir en tant qu'artistes de la scène.

« C'est toujours un moment inspirant de voir nos finissantes et finissants atteindre cette étape marquante de leur parcours. À travers les prestations, les examens et les projets qu'ils mènent avec passion, on sent toute la force de cette relève artistique. Le Québec peut être fier de ces jeunes artistes », souligne Marc Hervieux, directeur général du CMADQ. Les finissantes et finissants du réseau du Conservatoire poursuivront sur leur lancée cet été, en participant à des stages à l'étranger, à des programmes pour jeunes artistes ou à des auditions professionnelles. Par leurs projets, ils et elles continueront de faire rayonner l'excellence de leur formation, ici comme ailleurs.

Ces succès sont le fruit de leur talent, mais aussi du travail remarquable du corps professoral du Conservatoire, composé de quelque 235 enseignantes et enseignants à travers le réseau, dont l'accompagnement, le soutien et l'engagement ont été essentiels tout au long de leur cheminement.

Pour souligner le parcours de ces 78 élèves, le Conservatoire invite le public à visiter son site web afin d'en apprendre davantage sur chacune et chacun d'eux, en musique et en art dramatique. Une vidéo met également en lumière les étudiantes et étudiants de niveau maîtrise en musique ayant obtenu une distinction du jury lors de leur récital de fin de cycle universitaire, une reconnaissance qui illustre l'excellence de leur formation.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

Facebook | LinkedIn | Instagram

Source :

Isabelle Bérubé

Directrice des communications

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec