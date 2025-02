LE CABARET DE TOUS LES POSSIBLES - L'événement-bénéfice annuel des conservatoires de Québec

C'est Mme Annie Talbot, PDG du Grand Théâtre de Québec, qui sera la présidente d'honneur de cette édition de l'événement. « C'est avec grand enthousiasme que je m'implique pour soutenir la plus belle des relèves du milieu culturel. Ils seront eux aussi des ardents défenseurs des arts et de la culture à leur tour! » témoigne Mme Annie Talbot qui a accepté sans hésitation de présider cet événement-bénéfice consacré à la relève de demain.

Elle sera accompagnée de personnalités importantes du milieu culturel à savoir, Gaston Déry, parrain d'honneur, ainsi qu'Hélène Florent, comédienne chevronnée, diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Québec et marraine d'honneur de la soirée. Marc Hervieux, directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, sera également présent pour souligner l'importance de cette soirée au service des jeunes artistes.

18 h - STUDIOTELUS

La soirée débutera par un cocktail dînatoire, suivi d'un cabaret mettant en avant des performances d'étudiants en art dramatique et en musique. Un encan silencieux sera également organisé afin que les invités puissent continuer de soutenir la cause des conservatoires une partie de la soirée.

19 h 30 - Foyer du Grand Théâtre

Rendez-vous au Foyer du Grand Théâtre pour un préconcert soulignant une partie des 80 ans d'histoire du Conservatoire de musique de Québec : Les années Grand Théâtre.

20 h - Salle Louis-Fréchette

À partir de 20 h, la soirée culminera avec un concert à la salle Louis-Fréchette où sera présenté l'œuvre magistral de Carl Orff : Carmina Burana. Ce concert sera dirigé par Airat Ichmouratov et mettra en vedette trois solistes, la soprano Rose Lebeau-Sabourin, le ténor Michel Eusebio et le baryton Hugo Laporte. Plus de 200 musiciens, choristes et acteurs seront sur scène, offrant une performance spectaculaire à ne pas manquer!

Les billets pour l'événement-bénéfice sont présentement en vente sur le site web du Grand Théâtre de Québec. Les dons recueillis permettront à la Fondation du Conservatoire de soutenir directement les élèves en leur offrant des bourses d'études, d'excellence et de perfectionnement. Ce soutien est essentiel pour leur permettre de se construire un avenir à la hauteur de leurs talents.

À propos de la Fondation du Conservatoire

Depuis 1983, la Fondation du Conservatoire a pour mission de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire. Grâce à la générosité de ses partenaires et donateurs, elle finance chaque année des bourses d'études, de perfectionnement et d'excellence. La Fondation soutient également l'accès à diverses activités pédagogiques telles que des stages, des cours de maître, des concours et des sessions de mentorat. Elle décerne annuellement des bourses aux élèves du Conservatoire pour assurer l'accessibilité et la poursuite des études en musique et en art dramatique.

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Québec

Le Conservatoire d'art dramatique de Québec est une institution de formation supérieure en arts de la scène fondée en 1958. C'est la seule institution publique québécoise à assurer à la fois la formation des interprètes et des concepteurs. Cette école de théâtre à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

À propos du Conservatoire de musique de Québec

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

SOURCE Fondation du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Source : Isabelle Bérubé, Directrice des communications, Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, 418 905-3359, [email protected]