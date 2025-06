Départ prochain pour Marc Langis de la direction du Conservatoire de musique de Gatineau

QUÉBEC, le 6 juin 2025 /CNW/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) annonce le départ à la retraite de M. Marc Langis à titre de directeur du Conservatoire de musique de Gatineau, le 28 novembre prochain, après une décennie à la tête de cet établissement.

Marc Langis découvre la musique dès son plus jeune âge au Conservatoire de musique de Trois-Rivières, sa ville natale. Bachelier de l'Université McGill et détenteur d'une maîtrise en interprétation jazz de l'Université de Miami, il s'est illustré au fil des décennies comme bassiste, arrangeur et compositeur.

Marc Langis, directeur du CMG. Photo par Stéphane Bourgeois (Groupe CNW/Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec)

Avant son entrée en fonction comme directeur en avril 2015, il a partagé la scène pendant vingt ans avec Céline Dion, en plus d'avoir collaboré auparavant avec de nombreux artistes de renom tels que Robert Charlebois, Isabelle Boulay, Daniel Lavoie et Jean-Pierre Ferland. Il a également contribué à la musique d'Alegria, spectacle emblématique du Cirque du Soleil.

Sous sa direction, le Conservatoire de musique de Gatineau s'est distingué par une ambiance bienveillante et rigoureuse ainsi qu'un soutien accru aux élèves. En effet, M. Langis a toujours veillé à placer l'élève au cœur de sa mission, tout en encourageant l'innovation, l'improvisation et l'ouverture sur les différentes traditions musicales. Plus récemment, il a assuré l'accueil, en tant que directeur, du concert de l'Orchestre symphonique des conservatoires du Québec, présenté avec grand succès le 2 juin dernier. Le Conservatoire de musique de Gatineau s'est illustré comme hôte de cet événement d'envergure, réunissant plus de 70 jeunes musiciennes et musiciens du réseau du Conservatoire sur la scène de la salle Odyssée, sous la direction du réputé Rafael Payare.

« Marc Langis laisse une empreinte durable au sein du réseau du Conservatoire. Son parcours artistique impressionnant, jumelé à sa grande générosité et à son souci de l'excellence, ont fait de lui un directeur respecté. Nous lui sommes profondément reconnaissants pour son engagement et lui souhaitons une retraite aussi riche que sa carrière. », souligne Marc Hervieux, directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

Toute l'équipe du Conservatoire tient à remercier chaleureusement M. Langis pour ces années remarquables et lui souhaite une retraite bien méritée… et toute en musique!

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est l'une des institutions les plus prestigieuses dans le domaine des arts de la scène. Il regroupe neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique, situées dans sept villes à travers le Québec : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. Depuis sa fondation en 1942, le Conservatoire forme des artistes qui se distinguent sur la scène internationale. Avec un corps professoral d'excellence, il accompagne et propulse les jeunes talents en leur offrant une formation de haut niveau, axée sur la rigueur, la créativité et l'excellence.

Facebook | LinkedIn | Instagram

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Source : Isabelle Bérubé, [email protected], Directrice des communications, Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec