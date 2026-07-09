BMO Assurance lance DécisionIntelligente, un outil amélioré par l'IA offrant un accès plus rapide et plus fluide à la couverture pour les clients et les conseillers

Une expérience de souscription d'assurance vie entièrement numérique, avec des décisions en temps réel grâce à l'analyse avancée, à la modélisation prédictive et aux capacités améliorées par l'IA.

L'outil fournit des décisions personnalisées en temps réel, jusqu'à 5 millions de dollars de couverture de premier ordre, pour les polices d'assurance vie temporaire, universelle et entière, en conformité avec les limites de tarification accélérée de BMO Assurance.

Cet outil facilite un accès rapide à la couverture en éliminant les exigences médicales traditionnelles pour de nombreuses demandes.

MONTRÉAL, le 9 juill. 2026 /CNW/ - BMO Assurance a annoncé aujourd'hui le lancement de DécisionIntelligente, une solution de souscription innovante qui utilise des analyses avancées et des capacités améliorées par l'IA pour fournir des décisions en temps réel aux clients et aux conseillers.

Disponible pour les demandes admissibles d'une couverture de premier ordre pouvant atteindre 5 millions de dollars dans une gamme de produits d'assurance vie, DécisionIntelligente représente une étape significative dans l'amélioration du parcours de souscription. En utilisant des analyses avancées, la modélisation prédictive et des capacités améliorées par l'IA, la plateforme aide à personnaliser les expériences clients et à automatiser certains processus. DécisionIntelligente augmente aussi les capacités des conseillers, leur donnant plus de temps pour se concentrer sur les interactions avec les clients. Elle évalue les risques et prend des décisions en quelques secondes, réduisant les délais traditionnels liés aux exigences de souscription et aux rencontres de suivi.

« Nous changeons fondamentalement la façon dont la souscription est réalisée, a indiqué Katarina Nikolic, vice-présidente et tarificatrice en chef, BMO Assurance. DécisionIntelligente fournit aux conseillers des décisions immédiates et de haute qualité, et leur permet de se concentrer sur ce qui compte le plus : donner des conseils et établir des relations significatives avec les clients. L'outil nous permet de rencontrer les clients au moment où ils sont prêts à agir. »

Ce qui distingue DécisionIntelligente

L'outil DécisionIntelligente est conçu pour les conversations réelles entre conseiller et client, en introduisant une approche plus rapide et plus cohérente de la souscription tout en réduisant la complexité tout au long du parcours de demande. Les fonctionnalités clés comprennent :

souscription fondée sur l'analyse des données, l'IA intégrée et la modélisation prédictive;

des décisions instantanées jusqu'à 5 millions de dollars, en conformité avec les limites de tarification accélérée de BMO Assurance;

disponibilité pour les demandes d'assurance vie temporaire, universelle et entière;

pas d'entretiens téléphoniques traditionnels ni de preuves médicales requises pour les demandeurs admissibles;

une expérience entièrement numérique dirigée par un conseiller qui facilite des conversations client plus rapides et plus simples.

« Nous redéfinissons ce que les clients devraient attendre de l'expérience de l'assurance vie, a déclaré Rohit Thomas, président et chef de la direction, BMO Assurance. Cette étape reflète notre engagement plus large à faire progresser l'intelligence artificielle et les capacités numériques dans l'ensemble de notre organisation afin de stimuler une plus grande efficacité, améliorer la prise de décisions et offrir de meilleurs résultats pour les clients et les conseillers. »

Comment DécisionIntelligente profite aux conseillers

Décisions en temps réel au point de vente, réduisant les délais de traitement de plusieurs semaines à quelques secondes.

Décisions de couverture jusqu'à 5 millions de dollars pour les candidats admissibles sans les délais habituels de souscription.

Plus de certitude et de transparence lors des conversations avec les clients.

Plus de temps pour les conseils et les besoins des clients, avec moins de temps consacré au suivi administratif.

Intégration fluide dans les flux de travail existants des conseillers.

Créer une expérience d'assurance plus simple et de plus en plus numérique

DécisionIntelligente se fonde sur les capacités numériques de BMO Assurance, dont Rovr IA et PropositionIntelligente, pour aider les clients à passer de la demande à la couverture plus rapidement et avec plus de confiance. Ces capacités offrent une expérience plus connectée et complète qui reflète la façon dont les clients prennent des décisions dans la vie réelle. Cette étape renforce l'accent que met BMO Assurance sur la réduction des irritants et la création de parcours plus clairs et plus immédiats vers la couverture grâce à un investissement continu dans l'innovation et les capacités numériques.

Pour plus de renseignements sur DécisionIntelligente, veuillez consulter bmoassurance.com/propositionintelligente.

À propos de BMO Assurance

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