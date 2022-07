Les services du PAE sont offerts par les régimes de garanties au travail. Ils sont accessibles en tout temps et fournissent du soutien dans plusieurs domaines, notamment :

Des services pour le stress et le bien-être : soutien en cas de dépression, d'anxiété, de deuil et d'épuisement professionnel;

Des services pour le travail et la carrière : perfectionnement professionnel, équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle;

Des services juridiques et financiers : assistance pour la gestion des dettes ou un divorce;

Des services de soutien familial et relationnel : conseils sur l'éducation des enfants, les relations de couple et les soins aux aînés.

« Les services du PAE sont importants pour aider les gens à surmonter les moments difficiles de la vie, a indiqué Cherif Habib, président-directeur général, Dialogue. Lorsque les gens sont en difficulté, ils cherchent de l'aide aussi vite que possible. Cet outil virtuel leur permet d'obtenir une évaluation personnalisée en quelques minutes et un rendez-vous avec un professionnel de la santé mentale en 24 heures. »

Les services du PAE fournissent également un accès à la thérapie cognitivo-comportementale en ligne. Le programme comprend une série de trousses d'outils interactifs d'autogestion de la santé. Éprouvées cliniquement, elles apportent du soutien en cas de problème de santé mentale, comme l'anxiété et la dépression.

Un nouveau programme de gestion du stress et de bien-être est maintenant aussi offert par l'intermédiaire des Soins virtuels Lumino Santé. Ce service additionnel tire parti de l'équipe de soins attitrée et des ressources de Dialogue. Le programme fournit des services en santé mentale, notamment l'accès à des psychologues, y compris des psychothérapeutes et des spécialistes en santé mentale. Dans l'application, les participants remplissent un court questionnaire en ligne sur le stress. Ils sont ensuite mis en contact avec un spécialiste en santé mentale pour une évaluation initiale et reçoivent un plan de soins personnalisé. Selon leurs besoins, les participants sont jumelés au praticien approprié et ont accès à un nombre illimité de séances jusqu'à leur guérison.

La gamme de services des Soins virtuels Lumino Santé offre une approche intégrée en matière de soins de santé. Les participants peuvent utiliser une seule plateforme pour répondre à plusieurs de leurs besoins de santé et de bien-être. Pour en savoir plus sur le PAE - Soins virtuels Lumino Santé, veuillez consulter le site Web des Garanties collectives.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2022, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,35 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site sunlife.com .

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos de Dialogue

Entreprise incorporée en 2016, Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnels de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégrée est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services en tout temps à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.

