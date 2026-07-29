EY Canada réalise un investissement majeur dans l'informatique quantique

La Société renforce ses capacités internes en informatique quantique à l'échelle nationale pour contribuer à façonner la prochaine vague de transformation technologique.

Cet investissement marque le passage de l'expérimentation en informatique quantique à la résolution de problèmes concrets pour les clients.

L'évolution des capacités internes en informatique quantique aide les organisations à traiter des données hautement sensibles exclusivement en sol canadien.

TORONTO, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Territoire traditionnel des Mississaugas de Credit, des Anishnabeg, des Chippewas, des Haudenosaunee et des Wendat - EY Canada a annoncé aujourd'hui le renforcement de ses capacités en informatique quantique afin d'aider ses clients à relever des défis de plus en plus complexes dans des domaines tels que l'optimisation, la détection de la fraude et la gestion des risques à grande échelle. L'investissement dans un ordinateur quantique situé dans les locaux d'EY permet en outre de traiter des charges de travail comportant des données hautement sensibles à l'intérieur des frontières canadiennes, aidant ainsi les organisations à respecter les exigences croissantes en matière de sécurité, de protection des renseignements personnels et de conformité réglementaire.

« Nous faisons passer la discussion sur l'informatique quantique de la théorie à la pratique pour nos clients au Canada et ailleurs dans le monde, indique Biren Agnihotri, Chef de la technologie d'EY Canada. L'informatique quantique a la capacité de résoudre des problèmes complexes que les systèmes informatiques classiques ne peuvent traiter seuls. En misant sur nos talents à l'échelle nationale et mondiale, sur la collaboration au sein des écosystèmes et sur une infrastructure quantique de pointe en interne, nous accélérons la transformation des avancées en informatique quantique en capacités concrètes pour les organisations. »

De l'expérimentation à l'application concrète

EY Canada poursuit son approche « client zéro » en concevant et en mettant à l'essai, dans son propre environnement, des solutions intégrant des capacités quantiques afin de faire progresser des idées visionnaires vers des applications concrètes pour les clients. En détenant elle-même ce système, la Société aide les organisations à respecter des exigences strictes en matière de réglementation, de protection des renseignements personnels et de normes sectorielles, auxquelles les solutions infonuagiques ne permettent pas toujours de répondre.

Cette nouvelle capacité offre un accès réservé et un contrôle accru sur le développement de nouvelles applications, notamment en ce qui concerne l'emplacement des données, la façon dont elles sont gérées et les personnes qui peuvent y accéder. Elle permet également d'améliorer les processus de test, de mise au point et de validation de solutions intégrant des capacités quantiques dans des domaines comme l'optimisation financière, la détection avancée de la fraude, la protection des données et la planification de systèmes à grande échelle. Ces applications s'étendent aux services financiers, à l'énergie, à la chaîne d'approvisionnement et au secteur public, où les organisations doivent de plus en plus concilier la complexité opérationnelle avec les exigences liées à la souveraineté des données, à la protection des renseignements personnels et à la réglementation.

« Nous sommes fiers de continuer à adopter rapidement les innovations pour contribuer à façonner la prochaine vague de transformation technologique, affirme Alycia Calvert, présidente et chef de la direction d'EY Canada. En renforçant nos assises technologiques en interne, nous ouvrons la voie à de futures percées qui profiteront à la fois à nos gens et à nos activités. »

Cet investissement s'appuie sur le brevet récemment obtenu par EY en informatique quantique et renforce sa capacité d'aider les clients à repérer les domaines où l'informatique quantique peut générer une valeur mesurable, tout en renforçant la position du Canada dans l'écosystème mondial des technologies quantiques grâce à l'innovation d'ici.

Stimuler l'innovation à l'échelle mondiale

Cette nouvelle capacité en informatique quantique s'inscrit dans le cadre d'un investissement de plus de 3 milliards de dollars américains qu'EY consacre à l'IA et aux technologies de nouvelle génération, lequel vise à aider les clients à dépasser le stade de l'expérimentation et à saisir de nouvelles possibilités en matière de prévision, d'optimisation, d'intelligence décisionnelle et de gestion des risques. Cet investissement est également en phase avec ey.ai -- Le moteur de la réinvention, le système technologique d'EY fondé sur l'IA et conçu pour aider les organisations à se transformer en toute confiance.

À propos d'EY

EY contribue à un monde meilleur en créant de la valeur pour ses clients, pour ses gens, pour la société et pour la planète, tout en renforçant la confiance à l'égard des marchés financiers.

Grâce aux données, à l'intelligence artificielle et aux technologies de pointe, les équipes d'EY aident les clients à façonner l'avenir en toute confiance et proposent des solutions aux enjeux les plus pressants d'aujourd'hui et de demain.

Les équipes d'EY fournissent une gamme complète de services en certification, en consultation et en fiscalité ainsi qu'en stratégie et transactions. S'appuyant sur des connaissances sectorielles, un réseau mondial multidisciplinaire et des partenaires diversifiés de l'écosystème, les équipes d'EY sont en mesure de fournir des services dans plus de 150 pays et territoires.

EY est All in pour façonner l'avenir en toute confiance.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés EY ne pratiquent pas le droit là où la loi le leur interdit. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com/fr_ca.

Le présent communiqué est publié par Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

SOURCE EY (Ernst & Young)

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