Le programme souligne les réalisations de plus de 130 entrepreneurs qui contribuent à façonner l'avenir du Canada en misant sur la croissance, l'innovation et l'incidence sur la collectivité

TORONTO, le 3 juin 2026 /CNW/ - Territoire traditionnel des Mississaugas de Credit, des Anishnabeg, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat - EY Canada a dévoilé le nom des finalistes régionaux du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2026, soulignant ainsi les réalisations de plus de 130 entrepreneurs qui façonnent l'avenir du Canada en misant sur la croissance, l'innovation et l'incidence sur la collectivité. Provenant des quatre régions du programme, les finalistes ont été sélectionnés par un jury indépendant pour leur esprit d'entreprise, leur leadership et leur raison d'être, ainsi que pour la croissance et l'incidence de leur entreprise.

« Partout au Canada, les entrepreneurs jouent un rôle fondamental pour façonner le prochain chapitre du Canada, non seulement en favorisant la croissance et l'innovation, mais aussi en mettant en place les assises d'une économie plus forte, affirme Daniel Baer, directeur national du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY. Nous sommes fiers de mettre à l'honneur les finalistes de cette année et de souligner leur ambition, leur leadership et leur résilience, qui enrichissent le paysage entrepreneurial canadien. »

Consultez la liste complète des finalistes régionaux :

Finalistes du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2026 du Pacifique

Finalistes du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2026 des Prairies

Finalistes du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2026 de l'Ontario

Finalistes du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2026 de la région de l'Est

Ces leaders donnent vie à leurs idées pour créer des organisations résilientes, et exercent par le fait même une influence réelle dans leurs collectivités. Leur travail favorise le dynamisme économique et contribue à façonner l'avenir du Canada en toute confiance.

Le programme s'inscrit dans l'engagement plus large d'EY visant à soutenir l'entrepreneuriat, et son objectif s'aligne sur celui de programmes comme le Réseau Accès-entrepreneurs et le réseau mondial Femmes entrepreneures gagnantes d'EY, soit de créer un écosystème entrepreneurial plus diversifié, plus équitable et plus inclusif.

L'annonce des finalistes 2026 lance la prochaine étape du processus de sélection.

Les prochaines étapes

Le jury indépendant sélectionnera les lauréats régionaux par catégorie et les Entrepreneurs de l'année dans chaque région, dont le nom sera annoncé en octobre. Les lauréats régionaux se mesureront ensuite à leurs pairs lors de la célébration nationale qui se tiendra en novembre. C'est alors que sera annoncé l'Entrepreneur de l'année d'EY 2026 du Canada, qui rivalisera avec les lauréats d'autres pays lors d'une cérémonie à Monaco en vue d'obtenir le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY en 2027.

Pour en savoir plus

Visitez ey.com/ca/gpe pour en savoir plus sur le programme et suivez #EOYCanada sur les réseaux sociaux pour tout savoir des actualités du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY.

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY

Le Grand Prix de l'EntrepreneurMD d'EY braque les projecteurs sur des entrepreneurs de partout au Canada qui maîtrisent le délicat équilibre entre passion, détermination, caractère et compétence pour créer les entreprises qui répondent aux défis les plus complexes et contribuent à bâtir un monde meilleur. En vous inscrivant au programme, vous aurez la possibilité de souligner votre succès avec votre équipe, d'inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et de fréquenter un réseau exclusif mondial de participants au programme qui vous aidera à établir des liens, à favoriser la réussite et à poursuivre votre croissance à long terme.

En 2026, les membres du jury indépendant de la région du Pacifique sont : Peter Cowan, chef de la direction, Innovate BC; Stephen Lee, chef de la direction, Musqueam Capital Corp.; Greg Louie, administrateur, London Drugs; Michael Menzies, chef de la direction, The Universal Group; Gillian Winckler, président du conseil, Pan American Silver; et Aisha Yang, cofondatrice et chef de la direction, Herbaland Naturals Inc.

En 2026, les membres du jury indépendant de la région des Prairies sont : Kai Fahrion, cofondateur et chef de la direction, Zeno Renewables; Debbie Gust, présidente et propriétaire, WOW! Factor Desserts Ltd.; Denis Jones, président, chef de la direction et président du conseil, Deveraux Group of Companies; Jennifer Magnus, chef de la direction, MAGNA Engineering; Tina Naqvi-Rota, chef de la direction, Cameron Development Corporation; Michelle Toner, chef de la direction, Alberta Women Entrepreneurs; et Aleem Virani, cofondateur et chef de la direction, KV Capital.

En 2026, les membres du jury indépendant de la région de l'Ontario sont : Len Anderson, chef de la direction, Renaissance Repair and Supply; Kathy Cheng, présidente, Redwood Classics Apparel; Karen Greve Young, chef de la direction, Futurpreneur; Judith Ma, directrice, capital-investissement, OMERS; Nicolas Mulroney, cofondateur, président du conseil, chef de la direction et président, Bond Bakery Brands Limited; et Adrian Rocca, fondateur et chef de la direction, Fitzrovia.

En 2026, les membres du jury indépendant de la région de l'Est sont : Pelra Azondekon, directrice générale, asterX | Québecor; Mélissa Lambert, présidente et chef de la direction, Lambert Design; Henri-Charles Machalani, fondateur, Mistplay; Catherine Morneau, coprésidente, Groupe Morneau; Eric Naaman, chef de la direction, Damotech; Chiko Nanji, fondateur et président du conseil, Metro Chaîne d'approvisionnement; et Orlane Panet, cofondatrice et présidente-directrice générale; MicroHabitat Urban Farming.

Cette année, les commanditaires nationaux du programme sont Air Canada, TSX Inc., The Globe and Mail et The Printing House.

Cette année, les commanditaires régionaux du programme sont :

Pacifique - BC Business , Cozen O'Connor et DLA Piper

Prairies - DLA Piper et Vaco

Ontario - DLA Piper et Vaco

À propos d'EY

EY contribue à un monde meilleur en créant de la valeur pour ses clients, pour ses gens, pour la société et pour la planète, tout en renforçant la confiance à l'égard des marchés financiers.

Grâce aux données, à l'intelligence artificielle et aux technologies de pointe, les équipes d'EY aident les clients à façonner l'avenir en toute confiance et proposent des solutions aux enjeux les plus pressants d'aujourd'hui et de demain.

Les équipes d'EY fournissent une gamme complète de services en certification, en consultation et en fiscalité ainsi qu'en stratégie et transactions. S'appuyant sur des connaissances sectorielles, un réseau mondial multidisciplinaire et des partenaires diversifiés de l'écosystème, les équipes d'EY sont en mesure de fournir des services dans plus de 150 pays et territoires.

EY est All in pour façonner l'avenir en toute confiance.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés EY ne pratiquent pas le droit là où la loi le leur interdit. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com/ca/fr.

Le présent communiqué est publié par Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

SOURCE EY (Ernst & Young)

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Jenna Ng Liet Hing, [email protected], +1 416 943 3336