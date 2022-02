23 écoles, dont 2 au Québec, recevront du soutien pour acheter de nouveaux appareils technologiques pour stimuler et inspirer l'apprentissage au nom de Best Buy, en partenariat avec Samsung et Google.

Points saillants de l'annonce :

Parmi plus de 750 établissements ayant soumis leur candidature, 23 écoles primaires et secondaires au Canada ont reçu chacune une bourse en argent pouvant atteindre 10 000 $ ou des ensembles Chromebook de Best Buy Canada, en partenariat avec Samsung et Google.

ont reçu chacune une bourse en argent pouvant atteindre 10 000 $ ou des ensembles Chromebook de Best Buy Canada, en partenariat avec Samsung et Google. Les établissements bénéficiaires utiliseront cette technologie pour améliorer les possibilités offertes à leurs élèves en matière d'alphabétisation numérique, d'engagement et d'avancement scolaire.

BURNABY, BC, le 23 févr. 2022 /CNW/ - Best Buy Canada est fière d'annoncer que 23 établissements d'enseignement primaire et secondaire sélectionnés parmi plus de 750 candidats recevront des bourses d'une valeur combinée totale de 230 000 $, dans le cadre du programme Bourses techno Best Buy pour les écoles. Grâce à ces bourses, les élèves auront accès à une technologie plus moderne et plus motivante, destinée à les aider dans leur apprentissage et à les mettre sur la bonne voie pour leur avenir.

« Nous savons à quel point les deux dernières années ont été éprouvantes autant pour les éducateurs et éducatrices que pour les élèves. Nous avons pu constater l'importance de la technologie pour les écoles », explique Karen Arsenault, directrice de l'investissement dans la collectivité de Best Buy Canada. « Les candidatures que nous avons reçues soulignaient le rôle important que joue la technologie dans l'engagement des élèves et la mise en place de bases solides pour leur avenir. Nous sommes fiers de soutenir les éducateurs et éducatrices à ouvrir des portes à leurs élèves. »

Pour une deuxième année consécutive, Best Buy Canada s'est associée au défi « Éduquer pour demain » de Samsung. Google s'est également joint à l'initiative cette année pour aider à toucher encore plus d'élèves d'un océan à l'autre. Dans le cadre de ce partenariat, Samsung et Google ont choisi deux écoles pour leur fournir 45 portables Chromebook de Samsung respectivement pour améliorer leurs programmes de sciences, de technologies, d'ingénierie et de mathématiques (STIM).

« Dans un contexte d'apprentissage en constante évolution, la technologie est essentielle pour aider les élèves à se connecter, à collaborer et à s'épanouir avec leurs pairs et leurs enseignants et enseignantes », affirme Jennifer Groh, directrice principale du marketing et de la responsabilité sociale de Samsung Canada. « Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec Best Buy Canada et d'offrir aux élèves et aux enseignants et enseignantes du matériel technologique permettant d'améliorer leurs programmes et stimuler l'intérêt des élèves pour l'apprentissage en matière de STIM. »

Les écoles récipiendaires de la Bourse Best Buy pour les écoles sont :

Écoles au Québec

École de l'Harmonie-Jeunesse - Ste-Anne-des-Plaines , Québec

, Québec École Joseph-François-Perrault - Québec, Québec

Écoles ailleurs au pays

Attagoyuk Ilisavik - Pangnirtung, Nunavut

Dalhousie Regional High School - Dalhousie , Nouveau-Brunswick

, Nouveau-Brunswick David Thompson Secondary - Vancouver , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique La Salle Intermediate and Secondary School - Kingston, Ontario

Nelson McIntyre Collegiate - Winnipeg, Manitoba

North Island Secondary School - Port McNeill , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique Sutton District High School - Sutton, Ontario

Bishop Klein Community School - Saskatoon, Saskatchewan

Central Spryfield Elementary School - Halifax , Nouvelle-Écosse

, Nouvelle-Écosse Danforth Gardens Public School - Scarborough, Ontario

Eatonville Junior School - Toronto, Ontario

M.S. Hetherington Public School - Windsor, Ontario

- Our Lady of Fatima School - Calgary, Alberta

- Pringle Creek Public School - Whitby, Ontario

- Qaqqalik School - Kimmirut, Nunavut

Squiala Elementary School - Chilliwack , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique St. Joseph's -Alexander McKay Elementary School - Halifax , Nouvelle-Écosse

-Alexander McKay Elementary School - , Nouvelle-Écosse St. Theresa School - Wabasca, Alberta

- Suwilaawks Community School - Terrace, Colombie-Britannique

Les écoles qui recevront un ensemble Chromebook de Samsung sont :

Beaconsfield Middle School - Saint John , Nouveau-Brunswick

, Nouveau-Brunswick Yellowquill School - Portage la Prairie, Manitoba

Best Buy concentre ses efforts d'investissement dans la communauté dans la construction d'un avenir meilleur grâce à la technologie. Depuis 2008, Best Buy a fourni plus de 3,4 millions de dollars à 274 écoles canadiennes afin d'acheter des appareils technologiques qui inspireront, motiveront et outilleront les élèves dans leurs études. Best Buy Canada est également fière d'offrir des bourses d'études postsecondaires et de soutenir les jeunes en leur offrant des possibilités d'apprentissage pratique de la technologie.

Pour en apprendre plus sur les efforts de Best Buy en matière d'investissement au sein de la collectivité et pour obtenir plus d'informations sur les prochaines périodes de candidatures pour les bourses techno pour les écoles, veuillez consulter www.BestBuy.ca/Communaute .

À propos de Best Buy

Magasins Best Buy Ltée est une filiale à part entière de Best Buy Co., Inc. (NYSE:BBY). L'entreprise est l'un des plus grands détaillants omnicanaux au Canada, et opère les marques Best Buy, Best Buy Mobile et Geek Squad ( www.geeksquad.ca ). Avec plus de 170 magasins Best Buy et boutiques Best Buy Mobile au pays, et un assortiment de produits en tous genres offerts sur BestBuy.ca , Best Buy est un chef de file en matière de commerce de détail total, répondant aux besoins des clients de magasiner à leur façon, quand et où ils le désirent. Magasins Best Buy Ltée s'engage à venir en aide aux collectivités dans lesquelles elle a pris racine, par l'entremise de programmes et de partenariats pour faire découvrir aux jeunes les technologies qui les aideront dans leur parcours scolaire. Pour plus de renseignements, visitez BestBuy.ca .

À propos de Samsung Electronics Canada, Inc.



Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens et Canadiennes à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème transformateur de produits et de services offrant une innovation et une conception propre à chaque aspect de leur vie connectée. L'entreprise redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils portables, des tablettes et des appareils numériques. En 2021, Samsung a été classée parmi les « entreprises les plus réputées » du Canada dans une étude de Léger sur la réputation des entreprises. Visant à aider à faire une différence dans la vie des Canadiens et Canadiennes, les initiatives primées de Samsung en matière de dons d'entreprise soutiennent l'éducation publique et les questions de santé dans les collectivités de tout le pays. Pour en découvrir plus, rendez-vous sur www.samsung.ca.

Suivez Samsung Canada sur Facebook (SamsungCanada), sur Instagram (@samsungcanada) ou sur Twitter (@SamsungCanada).

À propos de Google Canada



L'objectif de Google est d'organiser les informations de partout dans le monde et de les rendre universellement accessibles et pratiques En tant que chef de file mondial dans le domaine des technologies, les innovations de Google dans les domaines de la recherche et de la publicité Web ont fait de son site Web une propriété Internet de premier plan et de sa marque l'une des plus reconnues au monde. Google Canada a des bureaux à Waterloo, Toronto, Montréal et Ottawa, et compte plus de 2000 employés au Canada travaillant dans des équipes d'ingénierie, de recherche en intelligence artificielle, de ventes et de marketing.

