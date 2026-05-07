Avion Récompenses remporte également le titre de programme de fidélisation international de l'année 2026 (Amériques) pour une quatrième année consécutive, renforçant ainsi sa position de chef de file mondial en matière de récompenses pour les clients.

TORONTO, le 7 mai 2026 /CNW/ - Avion Récompenses de RBC est le programme de fidélisation international de l'année 2026 - Échelle mondiale, remportant ainsi le programme de fidélisation le plus convoité lors de la remise des prix International Loyalty Awards 2026 qui s'est tenue à Atlanta, en Géorgie, le 30 avril 2026. C'est la première fois qu'Avion Récompenses - ou tout autre programme de fidélisation canadien - remporte cette prestigieuse distinction mondiale. Ces prix soulignent les réalisations exceptionnelles et les innovations de fine pointe dans le secteur de la fidélisation à l'échelle mondiale.

James Lombardi et Diana Perl, membres de l’équipe Avion Récompenses, lors de la remise des prix International Loyalty Awards le 30 avril 2026. (Groupe CNW/RBC Banque Royale)

Avion Récompenses a reçu les prix suivants à la remise des prix International Loyalty Awards 2026 :

Lauréat du « Programme international de fidélisation de l'année 2026 - Échelle mondiale » pour la toute première fois, qui représente le summum de l'excellence dans le secteur mondial de la fidélisation.

Lauréat du « Programme international de fidélisation de l'année 2026 - Les Amériques » pour une quatrième année consécutive, une série inégalée qui représente la plus haute distinction dans le secteur de la fidélisation au sein de la région.

Fortement recommandé comme chef de file mondial de l'innovation dans le secteur de la fidélisation.

« C'est un honneur de voir le programme Avion Récompenses reconnu une fois de plus sur la scène mondiale, a déclaré Vinita Savani, vice-présidente directrice, Cartes et fidélisation, RBC. Ces prix reflètent notre engagement inébranlable à faire passer nos membres avant tout et à leur offrir la valeur et la souplesse qu'ils méritent. Nous sommes fiers que cette approche axée sur les membres soit saluée par la communauté internationale des programmes de fidélisation. »

Avion Récompenses, le plus important programme de fidélisation exclusif au Canada, est un chef de file dans le domaine de la fidélisation depuis plus de deux décennies, offrant une expérience de récompenses complète à chaque étape du parcours d'achat. Ouvert à tous les Canadiens, peu importe l'établissement bancaire avec lequel ils font affaire, le programme Avion Récompenses offre aux Canadiens la liberté de magasiner, d'économiser, d'accumuler des points et de les échanger auprès de plus de 2 000 partenaires du secteur détail, mettant en avant bon nombre des marques les plus respectées au pays. Parmi les membres figurent les titulaires des cartes de crédit de la gamme Avion et ION de RBC, qui leur donnent accès à une foule de récompenses et d'avantages préférentiels et au quotidien.

Les prix International Loyalty Awards, qui en sont maintenant à leur 17e année de présentation, sont considérés comme la plus importante plateforme en matière de fidélisation, de récompenses et de reconnaissance clientèle à l'échelle mondiale. Les lauréats ont été sélectionnés au terme d'un processus d'évaluation rigoureux comprenant des rondes de présélection, des évaluations préliminaires et des délibérations approfondies pour chaque candidature. Les finalistes du programme de fidélisation international de l'année 2026 ont été invités à présenter leurs initiatives à un jury indépendant lors de l'événement en direct.

Pour en savoir plus sur Avion Récompenses, visitez avionrecompenses.com.

À propos d'Avion Récompenses

Programme de fidélisation et plateforme d'engagement des consommateurs, Avion Récompenses permet aux Canadiens d'économiser lorsqu'ils font des achats, ainsi que d'accumuler et d'échanger des points contre des articles courants, des récompenses attrayantes et des expériences uniques. Son assistant de magasinage exclusif, AchatsExtra Avion Récompenses, permet aux membres d'accéder aux offres de manière transparente, ce qui leur fait épargner temps et argent à l'endroit même où ils magasinent en ligne. Comptant parmi les plus importants fournisseurs de services de voyage au Canada, Avion Récompenses offre des réservations de vol avec n'importe quelle compagnie aérienne pour n'importe quelle date, ainsi que des cartes de crédit Avion et des services de conciergerie.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete .

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Matt Trocchi, Communications RBC

SOURCE RBC Banque Royale