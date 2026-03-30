RBC fait appel à HTS pour optimiser son programme Voyages Avion Récompenses et introduire des offres de voyage novatrices sur le marché canadien, de même qu'un nouveau portail de réservation de voyage qui sera lancé au cours de l'année à l'intention de tous les membres d'Avion Récompenses, y compris les titulaires de carte de crédit Avion.

TORONTO, le 30 mars 2026 /CNW/ - RBC et HTS (Hopper Technology Solutions) ont annoncé aujourd'hui une collaboration à long terme visant à offrir à tous les membres Avion Récompenses une expérience de réservation de voyage rehaussée favorisant la fidélisation. Ce partenariat réunit le plus important programme de fidélisation exclusif du pays et l'une des plus grandes plateformes technologiques de voyage du Canada. En plus de procurer une plateforme de réservation de voyage de premier ordre aux voyageurs canadiens, cette offre bonifie considérablement la valeur et les avantages offerts aux titulaires de carte de crédit RBC, y compris de la carte Avion.

Une plateforme Voyages Avion Récompenses améliorée sera intégrée harmonieusement à l'écosystème Avion Récompenses, donnant ainsi aux membres la possibilité d'utiliser leurs points Avion dans toutes les catégories de voyage. Ils auront ainsi accès à un plus grand éventail de capacités pour réserver des vols, des chambres d'hôtel, des voitures de location, des activités et des forfaits.

Des options de réservation souples et des fonctionnalités de fidélisation supérieures seront ajoutées à la capacité de réservation de base, favorisant une valeur et un engagement accrus pour les membres. Ces nouveautés comprennent un service qui indiquera quel est le meilleur moment pour réserver des vols afin d'obtenir le meilleur prix, en se fondant sur des données antérieures et prédictives.

Les titulaires de carte de crédit Avion continueront de bénéficier en exclusivité d'une tarification fixe d'échange de points sur toutes les compagnies aériennes et tous les vols. Celle-ci s'applique en tout temps, sans période d'interdiction ni restrictions de siège, y compris en période de pointe. La transition se fera sans heurts pour tous les membres d'Avion Récompenses.

« Cette collaboration entre RBC et HTS représente une étape importante dans la transformation de la fidélisation de voyageurs, en nous permettant d'offrir des fonctionnalités intelligentes inédites dans le secteur à nos membres Avion Récompenses », affirme Vinita Savani, vice-présidente directrice, Cartes et fidélisation, RBC. « En combinant la technologie de HTS à l'expertise incomparable d'Avion Récompenses en matière de fidélisation, nous sommes en mesure de créer une expérience personnalisée et harmonieuse de réservation de voyage qui place les besoins de nos membres et des titulaires de carte de crédit en premier. Ce changement emballant souligne notre dévouement envers l'innovation et renforce la position d'Avion Récompenses en tant que plus important programme de fidélisation du Canada. »

« En tant qu'entreprise fièrement canadienne, nous sommes ravis de nous associer avec RBC, la première banque du Canada, pour proposer aux Canadiens une technologie de voyage de prochaine génération et offrir une expérience de récompenses plus dynamique et personnalisée aux membres d'Avion Récompenses. », déclare pour sa part Dakota Smith, présidente et cofondatrice de Hopper & HTS. RBC continue d'établir la norme pour ce que les clients attendent d'une banque de calibre mondial, et cette collaboration témoigne de notre engagement commun à redéfinir le voyage et la fidélisation par l'entremise d'une technologie de premier plan.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

À propos d'Avion Récompenses

Programme de fidélisation et plateforme d'engagement des consommateurs, Avion Récompenses permet aux Canadiens d'économiser lorsqu'ils font des achats, ainsi que d'accumuler et d'échanger des points contre des articles courants, des récompenses attrayantes et des expériences uniques. Son assistant de magasinage exclusif, AchatsExtra Avion Récompenses, permet aux membres d'accéder aux offres de manière transparente, ce qui leur fait épargner temps et argent à l'endroit même où ils magasinent en ligne. Comptant parmi les plus importants fournisseurs de services de voyage au Canada, Avion Récompenses offre à ses membres des réservations de billets d'avion avec la compagnie aérienne, le vol et le départ de leur choix, ainsi que des cartes de crédit Avion vedettes et un service de conciergerie.

À propos de HTS (Hopper Technology Solutions)

HTS (Hopper Technology Solutions), une plateforme technologique de voyage de premier plan exerçant ses activités à l'échelle mondiale, utilise les données à sa disposition et sa technologie de voyage axée sur l'IA pour aider ses partenaires à répondre aux besoins des voyageurs modernes. La société a développé plusieurs services auxiliaires uniques qui se consacrent à une panoplie de questions, de la volatilité des prix aux perturbations de voyage. Travaillant de concert avec les banques, les compagnies aériennes et les fournisseurs de premier plan du monde entier, HTS dynamise les circuits directs de ses partenaires au moyen de sa technologie financière de voyage, son IA et ses produits de commerce électronique. Pour en apprendre davantage sur HTS, visitez le site hts.hopper.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Matt Trocchi, RBC, [email protected]

[email protected], HTS (Hopper Technology Solutions)

SOURCE RBC Banque Royale