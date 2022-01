Apporter des soins : Nous sommes conscients que ce communiqué pourrait contenir des renseignements difficiles pour beaucoup d'entre vous et que les gestes que nous posons pour honorer les survivants et leurs familles peuvent faire ressurgir de douloureux souvenirs pour les personnes qui ont souffert des politiques gouvernementales néfastes pour les peuples autochtones au fil des générations.

La Ligne d'écoute nationale des pensionnats indiens vient en aide aux anciens élèves des pensionnats qui peuvent obtenir des services de soutien émotionnel et d'aiguillage en cas de crise en appelant au 1-866-925-4419.

Il y a aussi la ligne d'écoute d'Espoir pour le mieux-être pour les Autochtones, au 1-855-242-3310 ou par clavardage en ligne sur www.espoirpourlemieuxetre.ca.

OTTAWA, ON, le 4 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui marque la mise en œuvre de la convention de règlement Gottfriedson relative aux anciens élèves externes des pensionnats indiens pour les survivants et leurs descendants.

En collaboration avec les survivants, les descendants et leurs avocats, le Canada a travaillé à l'élaboration d'une résolution durable et significative pour des dizaines de milliers d'élèves externes qui ont fréquenté un pensionnat.

Selon les termes de l'accord, tous les élèves externes admissibles recevront une compensation individuelle de 10 000 $ pour avoir fréquenté un pensionnat indien en tant qu'élève externe.

Le règlement prévoit également 50 millions de dollars pour la création d'une société de revitalisation des élèves externes, une société à but non lucratif dirigée par des Autochtones, qui soutiendra les activités de guérison, de bien-être, d'éducation, de langue, de culture, d'héritage et de commémoration pour les survivants et leurs descendants.

De plus amples informations sur le règlement ou la procédure de réclamation sont disponibles sur le site Web de l'administrateur des réclamations désigné par la Cour (Deloitte) (www.dayscholarsclaims.com) ou sur le site Web du fournisseur de notification (www.justicefordayscholars.com).

La mise en œuvre du règlement pour les élèves externes et leurs descendants est une étape importante et constitue une mesure de guérison pour les personnes autochtones qui ont fréquenté ces établissements, et pour leurs descendants.

Citations

« Tout au long de ce processus, notre gouvernement est resté déterminé à obtenir un règlement juste et raisonnable dans le meilleur intérêt des élèves externes survivants et de leurs descendants. En septembre dernier, la Cour fédérale a approuvé la Convention de règlement relative aux anciens élèves externes des pensionnats indiens et, aujourd'hui, je suis heureux de voir le lancement officiel du processus de réclamation. Ce processus vise à minimiser toute probabilité de retraumatisme pendant que les élèves externes survivants traversent leur processus de guérison. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

L'indemnisation individuelle prévue par la convention de règlement sera offerte à tous les élèves externes admissibles qui ont fréquenté un pensionnat indien pendant le jour et qui rentraient chez eux le soir. La liste des écoles admissibles est incluse à l'annexe E de la convention de règlement.

Le nombre final de membres admissibles du groupe ne sera déterminé que lorsque le processus de réclamation sera terminé. Environ 12 000 à 20 000 élèves externes étaient en vie au 30 mai 2005.

Une ligne de crise nationale sur les pensionnats est disponible pour fournir un soutien aux anciens élèves des pensionnats. Ceux-ci peuvent accéder à des services d'orientation émotionnelle et de crise en appelant la ligne de crise nationale 24 heures sur 24 au 1-866-925-4419.

La ligne d'aide Espoir pour le mieux-être est également disponible au 1-855-242-3310 ou par clavardage en ligne sur leur site Web.

Liens connexes

Site web de l'administrateur des réclamations

La Justice pour les anciens élèves externes des pensionnats indiens

Annexe E - Liste des pensionnats indiens concernés par le processus de réclamation

Gottfriedson Settlement Agreement PDF (en anglais seulement)

La Cour fédérale du Canada a approuvé l'accord de règlement Gottfriedson pour les anciens élèves externes des pensionnats indiens

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Les médias peuvent communiquer avec : Renelle Arsenault, Directrice des communicationsCabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]