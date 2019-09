Le prix Gérard-Parizeau 2019 est remis à l'économiste Claude Montmarquette

MONTRÉAL, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - HEC Montréal annonce la remise du prix Gérard-Parizeau 2019 à Claude Montmarquette, professeur émérite de sciences économiques à l'Université de Montréal.

Ce prix prestigieux, accompagné d'une bourse de 30 000 $ est remis en alternance par HEC Montréal et l'Université de Montréal. Il souligne cette année la contribution exceptionnelle du professeur Montmarquette dans le domaine des enjeux économiques liés à l'éducation.

Le lauréat du prix Gérard-Parizeau est invité à présenter une conférence publique dans le cadre de la remise du prix. Celle de monsieur Montmarquette, qui aura lieu ce soir à HEC Montréal, s'intitule « De l'analyse économique aux politiques publiques en économie de l'éducation ». Il y traitera de l'investissement en éducation tant social que privé comme l'un des éléments fondamentaux du capital humain. Pour monsieur Montmarquette, l'éducation est au cœur de l'affranchissement des individus et est porteuse de croissance économique, en plus de représenter un outil d'égalisation des chances. Son intervention portera sur plusieurs sujets, dont la persévérance scolaire, les choix éducationnels, les inégalités sociales en matière de choix éducatifs. Il présentera également des éléments de politiques publiques associées aux thèmes discutés.

À propos de Claude Montmarquette

Titulaire d'un doctorat en économie de l'Université de Chicago, Claude Montmarquette est fellow CIRANO (centre de recherche interuniversitaire et d'analyse des organisations) et professeur émérite de sciences économiques de l'Université de Montréal. Il a occupé la chaire de la Caisse de dépôt et placement du Québec en économie expérimentale à l'Université de Montréal et a été président et chef de la direction du CIRANO pendant plus de sept ans.

Il est l'auteur ou l'éditeur de 10 livres, 80 articles scientifiques, et plus de 60 documents de politique publique.

Au cours de sa carrière, le professeur Montmarquette a été professeur invité dans plusieurs universités. Il a présidé et participé à de nombreux comités pour le gouvernement du Québec et a siégé sur plusieurs autres, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Il est membre élu de la Société Royale du Canada (1998) et Membre de l'Ordre du Canada (2013). Il a également reçu en 2013 la médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II et un doctorat en droit honoris causa de l'Université McGill. En 2016, il a été promu Commandeur de l'Ordre de Montréal. Il est nommé Officier de l'Ordre national du Québec en 2019.

À propos du fonds et du prix Gérard-Parizeau

Le fonds Gérard-Parizeau a été créé en 2000 et honore la mémoire de Gérard Parizeau, figure marquante du monde des assurances au Québec.

Il rend hommage, par l'attribution du prix Gérard-Parizeau, à des sommités des domaines de la gestion, de l'économie et de l'histoire, en soulignant la valeur et l'originalité de la pensée et de l'œuvre de chercheurs, professeurs ou gens d'action.

Le lauréat ou la lauréate est choisi par un jury composé de neuf membres, soit le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l'Université de Montréal, le représentant du directeur de HEC Montréal, trois membres de la famille Parizeau et quatre experts universitaires. Ce prix annuel est décerné à tour de rôle par HEC Montréal et l'Université de Montréal.

À propos de HEC Montréal

École de gestion de renommée internationale, HEC Montréal accueille 14 000 étudiants et forme chaque année plus de 7 000 cadres et dirigeants. Détentrice de plusieurs agréments, l'École offre plus de 100 programmes d'études de tous les cycles universitaires. Elle compte parmi les écoles de gestion les plus actives en recherche au Canada grâce à 23 unités de recherche et de transfert et 31 chaires de recherche, dont 7 chaires de recherche du Canada et 1 chaire industrielle. Forte de ses 293 professeurs et membres de son corps professoral, HEC Montréal offre un enseignement multilingue et attire des étudiants de 156 pays. Depuis sa fondation en 1907, HEC Montréal a formé plus de 91 000 diplômés dans tous les domaines de la gestion.

