Pour une première fois, des bourses seront remises aux 20 finalistes

MONTRÉAL et TORONTO, le 16 juill. 2020 /CNW/ - La SOCAN annonce les finalistes de la 15e édition du http://www.socansongwritingprize.ca/Prix de la chanson SOCAN célébrant le talent exceptionnel des auteurs-compositeurs canadiens en émergence au cours de la dernière année.

Bon nombre de Canadiens vivent un certain stress financier à l'heure actuelle, et les musiciens sont parmi ceux qui ont été le plus affectés. Dans le but de soulager ce fardeau causé par la COVID-19 aux auteurs-compositeurs en émergence, le Prix de la chanson SOCAN remettra, pour la première fois en 15 ans, des bourses en argent aux 20 chansons finalistes (10 francophones/10 anglophones).

La musique est un baume pour l'âme en temps de crise et de bouleversements, et les chansons finalistes de cette année sont particulièrement poignantes, de leur temps, touchantes et inspirantes. Choisies par un panel d'experts de l'industrie de la musique, chacune des chansons finalistes est un petit bijou de talent musical et, ensemble, elles représentent une diversité culturelle et musicale d'une grande richesse.

Le Prix de la chanson SOCAN, et son volet pour les auteurs-compositeurs anglophones, le SOCAN Songwriting Prize, est le seul prix majeur de création musicale au Canada dont le gagnant ou la gagnante est déterminé par un vote du public.

Les gagnants du premier prix recevront une bourse de 5000 $, un clavier Yamaha et une carte-cadeau d'une valeur de 500 $ de Long & McQuade. Toutes les autres chansons finalistes recevront une bourse de 500 $.

Les 10 finalistes de cette année pour le Prix de la chanson SOCAN sont :

« Attends-moi pas » -- écrite par Vincent Roberge et Félix Petit , interprétée par Les Louanges et éditée par Éditions Bonsound .

-- écrite par et , interprétée par et éditée par . « Aujourd'hui » -- écrite par Alexandre Beauregard , Daphné Brissette, Guillaume Chiasson , Mélissa Fortin et Étienne Côté , interprétée par Bon Enfant et éditée par Ambiances Ambigües et David Murphy et Cie .

-- écrite par et , interprétée par et éditée par et . « Cadran solaire » -- écrite par Justin Boisclair , Thibault de Castelbajac, Benjamin Duplantie-Grenier , Thomas Thivierge-Gauthier , Maxime de Castelbajac, Clément Langlois-Légaré , interprétée par LaF et éditée par Disques 7ième Ciel .

-- écrite par , interprétée par et éditée par . « Chaleur 10 » -- écrite et interprétée par Mat Vezio .

-- écrite et interprétée par . « Coton ouaté » -- écrite par Christian-Adam Gilbert et Mathieu Lafontaine , interprétée par Bleu Jeans Bleu et éditée par Chalet Musique SENC .

-- écrite par et , interprétée par et éditée par . « Instant Zéro » -- écrite par Laurence-Anne C . Gagné , interprétée par Laurence-Anne et éditée par Ambiances Ambigües et David Murphy et Cie .

-- écrite par , interprétée par et éditée par et . « La fin du monde à tous les jours » -- écrite par Lou-Adriane Cassidy et Stéphanie Boulay , interprétée par Lou-Adriane Cassidy et éditée par Éditions Dare To Care.

-- écrite par , interprétée par et éditée par « Maintenant ou jamais » -- écrite par Félix Dyotte , interprétée par Évelyne Brochu et éditée par Éditions Dare To Care .

écrite par , interprétée par et éditée par . « Topographe » -- écrite par Julien Bakvis, Jonathan Robert , Julian Perreault et Dominic Berthiaume et interprétée par Corridor .

écrite par et et interprétée par . « Zay Zay » -- écrite par Léo Fougères et Tom St-Laurent , interprétée par FouKi et éditée par Disques 7ième Ciel.

Du 16 au 30 juillet 2020, les amateurs de musique sont invités à écouter les chansons finalistes et à exprimer leur vote pour leur chanson préférée en visitant le www.prixchansonsocan.ca ou via Twitter en nommant l'artiste pour qui ils désirent voter et en prenant soin d'inclure le mot-clic #MonvotePCS. Le grand public peut voter une fois par jour dans chacun des volets francophone et anglophone.

Les chansons gagnantes devraient être annoncées au cours de la semaine du 2 août 2020.

« Déjà 15 ans pour le Prix de la chanson SOCAN, et, encore une fois cette année, les finalistes nous offrent autant d'exemples de leur talent créatif et de leur capacité à renouveler, dans toute sa diversité, la musique d'expression francophone canadienne », a déclaré Geneviève Côté, chef des affaires du Québec et des arts visuels à la SOCAN. « La décision de changer la structure des bourses cette année a été simple à prendre et elle est le reflet d'une de nos valeurs fondamentales : être là pour nos membres. Nous espérons que ce petit geste leur permettra de traverser la situation un peu plus facilement. »

Les finalistes des volets francophone et anglophone sont choisis par deux jurys indépendants composés chacun de 15 experts de l'industrie de la musique. Chaque membre des jurys a mis en candidature deux chansons d'auteurs et compositeurs canadiens parues en 2019 qu'ils considèrent comme artistiquement supérieures. Chacune de ces chansons devait répondre aux critères d'admissibilité. Les chansons finalistes ont ensuite été colligées, passées en revue et soumises à un vote de chacun des panels afin de déterminer les 10 chansons francophones et anglophones finalistes.

La SOCAN ne joue aucun rôle dans la détermination des finalistes ou des gagnants.

Les 10 chansons finalistes du SOCAN Songwriting Prize sont tout aussi diversifiées :

« #uvangattauq » -- écrite par Rita Claire Mike-Murphy , Zahrah Ibrahim et Andrew Morrison , interprétée par Riit et éditée par Girl On A Horse et Aakuluk Music Inc .

écrite par , et , interprétée par et éditée par . « Breaking Down » -- écrite par Meghan Meisters , Mary Beth Ancheta et Alex Mak , interprétée par iskwé et éditée par Hyvetown Music Inc .

écrite par et , interprétée par et éditée par . « Grip » -- écrite par Clairmont Humphrey II et interprétée par Clairmont The Second .

écrite par et interprétée par . « Mind Games » -- écrite par Lauren Isenberg , David Charles Fischer , Jeff Hazin et Matt Kahane et interprétée par renforshort .

écrite par et interprétée par . « Mountain » -- écrite par Scott Zhang et interprétée par Monsune.

écrite par et interprétée par « Same Room » -- écrite par JP Saxe et Ryan Marrone , interprétée par JP Saxe et éditée par SONY ATV Music Publishing Canada.

écrite par , interprétée par et éditée par « Some Kinda Love » -- écrite par Kira Huszar , Adam Pondang et Akeel Henry , interprétée par LOONY et éditée par Keys Open Doors et Kobalt Music Publishing Ltd. Canada .

écrite par , interprétée par et éditée par « The Spark » -- écrite et interprétée par William Prince .

écrite et interprétée par . « Thinking 'Bout Love » -- écrite par Khalid Yassein et Robyn Dell 'Unto , interprétée par Wild Rivers et éditée par Wild Rivers Ltd., Robyn Dell 'Unto Music .

écrite par , interprétée par et éditée par . « Thirteen » -- écrite par Haviah Mighty, Preston Chin et Tim Hill et interprétée par Haviah Mighty.

Pour demeurer au fait des dernières nouvelles, suivez le Prix de la chanson SOCAN sur les réseaux sociaux au @SOCANMusique et sur Twitter en utilisant le mot-clic #PrixSOCAN.

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de quatre millions de créateurs partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus, uniquement au Canada. Son effectif de membres compte près de 160 000 auteurs, compositeurs, éditeurs de musique et artistes visuels, tandis que plus de 100 000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence musicale. Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques ainsi qu'à son engagement d'être le leader mondial de la transformation de la gestion de droits -- notamment à travers ses filiales en propriété exclusive Audiam, Dataclef et MediaNet --, l'organisation se dédie à la défense d'une vérité fondamentale : la musique et les arts visuels ont une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail.

Pour en savoir plus : www.socan.com

Les gagnants des précédentes éditions du volet francophone du Prix de la chanson SOCAN : Tizzo, « On fouette » (2019) ; Loud, Ruffsound, Realmind, « 56 k » (2018); Klô Pelgag et Karl Gagnon, « Les ferrofluides-fleurs » (2017) ; Laurence Nerbonne, « Rêves d'été » (2016) ; Antoine Corriveau, « Le nouveau vocabulaire » (2015) ; Patrice Michaud, « Mécaniques générales » (2014) ; Keith Kouna, « Batiscan » (2013) ; Koriass, « St-Eustache » (2012) ; Galaxie, « Piste 1 » (2011) ; Vulgaires Machins, « Parasites » (2010) ; Bernard Adamus, « La question à 100 piasses » (2009) ; Karkwa, « Oublie pas » (2008) ; Tricot Machine, « L'Ours » (2007); Ève Cournoyer, « Tout arrive » (2006).

Les gagnants des précédentes éditions du SOCAN Songwriting Prize : grandson, "Blood // Water" (2019); Partner, « Play the Field » (2018); PUP, « DVP » (2017) ; Fast Romantics, « Julia » (2016); Dear Rouge, « I Heard I Had » (2015); Alejandra Ribera, « I Want » (2014) ; Mo Kenney, « Sucker » (2013); Kathleen Edwards, « A Soft Place to Land » (2012); Katie Moore, « Wake Up Like This » (2011); Brasstronaut, « Hearts Trompet » (2010) ; D-Sisive, « Nobody With a Notepad » (2009) ; The Weakerthans, « Night Windows » (2008); Abdominal, « Pedal Pusher » (2007); Propagandi, « A Speculative Fiction » (2006).

