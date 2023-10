MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Maya Colombani, cheffe en développement durable et droits humains chez L'Oréal Canada, a reçu le prix canadien CLEAN50 2024, qui célèbre les 50 personnes ou petites équipes les plus engagées dans la lutte contre les changements climatiques au pays. En parallèle, l'équipe d'Achats de L'Oréal Canada a reçu le CLEAN50 Sustainability and Procurement Award 2024 pour avoir fait preuve de leadership en matière d'achats durables.

Le prix canadien CLEAN50 remis à la cheffe en développement durable & droits humains de L’Oréal Canada ainsi que l’équipe d’Achats. Crédit photo : Clean50 (Groupe CNW/L'Oréal Canada Inc.)

Le prix CLEAN50 Individual Award 2024 souligne les nombreuses mesures et actions concrètes mises en place au sein de L'Oréal Canada. Lauréate dans la catégorie « Retail & Consumer », Maya Colombani, au côté de ses 28 experts internes, s'est notamment démarquée pour ses nombreuses actions en développement durable. Ensemble, ils accélèrent la mise en œuvre de produits et d'emballages innovants, stimulent l'économie circulaire, et assurent une nouvelle ère de transparence et d'authenticité, permettant aux consommateurs d'évaluer rapidement l'impact environnemental d'un produit grâce à un système d'étiquetage. Les conseils de Maya ont aussi permis à L'Oréal Canada de promouvoir certains produits rechargeables.

Le prix « Sustainable Procurement Award » a été attribué à l'équipe d'Achats de L'Oréal Canada pour ses efforts en développement durable. Parmi les éléments importants, L'Oréal Canada se démarque par son choix de fournisseurs 100% FSC- donnant ainsi la priorité à des fournisseurs certifiés par ECOVADIS et CDP, et la mise en œuvre d'un programme proactif d'inclusion des populations autochtones auprès de ses fournisseurs, parmi d'autres actions.

« Ces prix représentent avant tout une très belle reconnaissance de nos équipes au sein de L'Oréal Canada et une marque de confiance dans notre programme de développement durable L'Oréal pour le Futur. Nos équipes intègrent l'impact social comme environnemental dans chaque décision qu'elles prennent », déclare An Verhulst-Santos, présidente-directrice générale de L'Oréal Canada. « En tant que « leader » de la beauté, nous avons une responsabilité encore plus forte de contribuer de manière positive à notre société, nos communautés ainsi que de respecter et d'honorer la nature qui nous entoure. »

« En développement durable, il n'y a jamais de victoire individuelle, mais que des belles victoires collectives qui nous poussent à aller chaque jour plus loin comme nous le faisons chez L'Oréal Canada et au sein de l'équipe d'approvisionnement. Ces reconnaissances représentent à mes yeux une invitation à travailler encore plus fort et plus vite face à cette crise mondiale humanitaire et climatique sans précédent », mentionne Maya Colombani.

« Maya Colombani a été choisie à l'issue d'une sélection et d'une recherche rigoureuses menées par Delta Management, avec les conseils de chercheurs internes et de conseillers externes, et elle fait partie des lauréats sélectionnés parmi un groupe initial de plus de 1 000 candidats qualifiés », mentionne Gavin Pitchford, PDG du groupe Delta Management. « Le processus de sélection des 50 lauréats de cette année a été extrêmement difficile - nous avons eu un nombre record de candidats. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de dirigeants merveilleux et engagés dans des organisations à travers le Canada, travaillant dans de nombreux domaines différents, qui s'inquiètent de l'avenir du Canada si nous n'agissons pas tous rapidement », ajoute-t-il.

« Ce prix est une victoire éclatante pour nous, car il met en évidence les réalisations remarquables de cette équipe exceptionnelle. Au sein de Sourcing, notre mission quotidienne est de créer un impact positif et durable, en contribuant ensemble au développement durable et à l'inclusion sociale. Cette reconnaissance stimulante intensifie notre volonté de propulser nos initiatives de durabilité vers de nouveaux sommets, main dans la main avec nos partenaires et nos parties prenantes », explique Cora Cunningham, directrice, Achats corporatifs de L'Oréal Canada.

Les lauréats 2024 vont du Ministre canadien de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, à l'ancien maire de Vancouver, Gregor Robertson, qui a longtemps été le maire le plus écologiste du Canada et qui fait maintenant partie de Nexii, en passant par le PDG du fabricant de vêtements de sport Mondetta, Ash Modha, et les plus hauts responsables de plusieurs des plus grandes sociétés de distribution d'électricité du Canada.

À propos du Groupe Delta Management et du prix Clean50

Les prix Canada's CLEAN50 sont annoncés chaque année par le Groupe de gestion Delta et l'organisation CLEAN50 afin de reconnaître les 50 personnes ou petites équipes, dans 16 catégories différentes, qui ont fait le plus pour faire avancer la cause de la durabilité et du capitalisme propre au Canada au cours des deux dernières années. Les critères de Delta pour déterminer les lauréats sont de tenir compte des réalisations mesurables, de l'innovation démontrée, de la collaboration avec d'autres organisations et de la capacité de la contribution du lauréat à inspirer d'autres Canadiens à prendre des mesures similaires.

À propos de L'Oréal Canada

