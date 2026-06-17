Le président et chef de la direction de TELUS, Darren Entwistle, nommé membre de l'Ordre national du Québec

Cette distinction souligne les contributions marquantes de M. Entwistle à la croissance économique, à l'innovation technologique et à son appui aux communautés vulnérables

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - TELUS félicite son président et chef de la direction, Darren Entwistle, pour sa nomination à l'Ordre national du Québec, l'une des plus hautes distinctions de la province, décernée à des personnes dont les réalisations ont profondément façonné le développement et le rayonnement du Québec. M. Entwistle a dirigé pendant plus de 25 ans la transformation de TELUS, qui était à l'origine une entreprise de télécommunications régionale, pour l'élever au rang de chef de file mondial des technologies et des communications, tout en faisant du Québec un pôle stratégique en matière d'innovation, de soins de santé et de croissance économique. Au cours de cette période, il a fait du Québec un pôle stratégique en matière de télécommunications, d'intelligence artificielle, d'innovation en technologies de la santé et de développement économique, tout en inspirant les membres de l'équipe à contribuer positivement aux collectivités québécoises grâce à leur engagement philanthropique et bénévole.

« Je suis profondément honoré, reconnaissant et touché de recevoir cette distinction. En effet, être admis au sein de l'Ordre national du Québec revêt une profonde signification pour moi, car le Québec a joué un rôle essentiel dans l'histoire de la croissance de TELUS ainsi que dans mon propre parcours professionnel et de leadership, a déclaré Darren Entwistle. L'équipe TELUS a toujours considéré le Québec comme un pilier stratégique et culturel du Canada, et comme une pierre angulaire de la conviction de TELUS selon laquelle, pour réussir en affaires, nous devons faire le bien dans les collectivités que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons. Notre engagement indéfectible envers la province se manifeste à tous les niveaux : notre centre d'excellence dans le développement de technologies de pointe qui répondent aux besoins des consommateurs, des entreprises et du secteur public québécois, au rôle du Québec comme centre névralgique de notre stratégie de santé numérique préventive visant à améliorer la durée de vie en santé des Québécois, en passant par l'expression même de la vocation sociale de TELUS grâce à une philanthropie innovante et à l'engagement bénévole sans limites des membres de l'équipe. C'est un immense honneur d'accepter cette marque de reconnaissance au nom des 6 600 membres exceptionnels de notre équipe au Québec, sans qui l'obtention d'une telle distinction n'aurait pas été possible. »

Dans le prolongement de l'héritage de Québec-Téléphone, TELUS et les organisations qui l'ont précédée servent fièrement les collectivités québécoises depuis près d'un siècle. Sous la direction de M. Entwistle, TELUS a contribué à faire du Québec un carrefour mondial de l'innovation technologique et de la connectivité à large bande grâce à des investissements importants. Ces investissements en technologies et en infrastructures se sont accompagnés de contributions majeures visant à soutenir les collectivités et les partenariats communautaires à l'échelle du Québec. Voici quelques exemples des retombées économiques et sociales de TELUS dans la province :

En reconnaissance de ses contributions au Canada et au Québec, M. Entwistle a été décoré de l'Ordre du Canada en 2018 et a reçu des doctorats honorifiques de l'Université McGill et de l'Université Concordia. M. Entwistle recevra le titre de président et chef de la direction émérite lorsqu'il prendra sa retraite de TELUS en juin 2026.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés portant sur des événements et des plans futurs, y compris des énoncés portant sur le montant des investissements prévus par TELUS ainsi que sur les projets et investissements précis que nous chercherons à mener à bien d'ici 2030. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses, y compris des hypothèses sur l'évolution de la situation économique et les stratégies économiques privilégiées. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas s'y fier indûment, car il existe un risque considérable que les résultats réels varient sensiblement de ces énoncés prospectifs, notamment en raison des risques liés aux décisions et aux faits nouveaux en matière de réglementation, de l'environnement concurrentiel dans lequel nous évoluons, et de nos résultats opérationnels et financiers.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont assujettis à une mise en garde et sont publiés sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque décrits en détail dans le rapport de gestion annuel 2025 et le rapport de gestion du premier trimestre 2026 de TELUS, qui sont intégrés par renvoi aux présentes, ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Ces énoncés décrivent les attentes de TELUS et s'appuient sur nos hypothèses à la date de publication du présent communiqué; ils sont donc susceptibles de changer. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Sauf si la loi l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et plus de 17 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore près de 170 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir. Guidée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS investit de façon continue dans des initiatives qui soutiennent l'éducation, la santé et le mieux-être communautaire. Le programme de bourses d'études TELUS lancé en 2023 visant à rendre l'éducation postsecondaire accessible aux jeunes du pays qui souhaitent poursuivre leurs études a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants à ce jour. Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,85 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,5 millions de jours de bénévolat, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus, visitez telus.com ou suivez @Darren_Entwistle sur Instagram.

Pour obtenir des précisions, communiquez avec :

Jacinthe Beaulieu

Relations médiatiques de TELUS

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SOURCE TELUS Communications Inc.