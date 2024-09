OTTAWA, ON, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le président de la France, Emmanuel Macron, effectuera une visite au Canada, du 25 au 26 septembre 2024, afin de poursuivre l'étroite collaboration entre nos deux pays sur de nombreuses priorités communes, notamment en matière de paix, de sécurité et de défense collective. La visite du président comprendra des arrêts à Ottawa, en Ontario, ainsi qu'à Montréal, au Québec.

Au cours de cette visite, le premier ministre Trudeau accueillera le président Macron à Ottawa pour poursuivre leur collaboration sur des enjeux géopolitiques d'intérêt commun, notamment le soutien du Canada et de la France à l'Ukraine, qui se défend contre la guerre d'agression menée par la Russie. Ils exploreront également des moyens de renforcer la capacité de nos deux pays à répondre aux menaces émergentes, y compris la lutte contre la désinformation, et de réaliser des progrès à l'égard d'autres enjeux importants.

À Montréal, le premier ministre fera valoir auprès du président l'innovation et la main-d'œuvre hautement qualifiée du Canada dans les domaines de la science, de la recherche et de la technologie, notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle (IA). Il réaffirmera l'engagement du Canada à travailler de pair avec la France et ses autres partenaires internationaux à l'égard de l'adoption responsable de l'IA, y compris dans le cadre des présidences successives du G7 qu'occuperont le Canada en 2025 et la France en 2026.

En amont du Sommet de la Francophonie qui se tiendra en France le mois prochain, cette visite permettra de souligner l'engagement de nos pays à promouvoir la langue française et les institutions de la Francophonie. Elle donnera également au premier ministre Trudeau et au président Macron l'occasion de renforcer l'amitié solide et de longue date entre le Canada et la France, ancrée dans une histoire, des valeurs et une langue communes.

Citation

« La France est non seulement l'un des plus importants alliés du Canada, mais aussi l'un des plus proches, ayant en partage notre histoire, notre culture et nos valeurs. Je me réjouis d'accueillir le président Macron au Canada afin de poursuivre notre important travail pour faire avancer nos priorités partagées et construire un avenir plus pacifique et plus prospère pour les gens des deux côtés de l'Atlantique. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

La visite du président Macron - sa deuxième au Canada - suivra la participation des deux dirigeants à l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York .

- suivra la participation des deux dirigeants à l'Assemblée générale des Nations Unies, à . En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, du G7 et du G20, pays fondateur de l'Union européenne et partenaire de premier plan au sein de l'Organisation internationale de la Francophonie, la France est un allié clé du Canada sur la scène internationale.

sécurité des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, du G7 et du G20, pays fondateur de l'Union européenne et partenaire de premier plan au sein de l'Organisation internationale de la Francophonie, la est un allié clé du sur la scène internationale. En 2023, la France était le troisième marché d'exportation de marchandises du Canada dans l'Union européenne et son douzième partenaire commercial à l'échelle mondiale, le commerce bilatéral de marchandises s'élevant à 12,9 milliards de dollars.

était le troisième marché d'exportation de marchandises du dans l'Union européenne et son douzième partenaire commercial à l'échelle mondiale, le commerce bilatéral de marchandises s'élevant à 12,9 milliards de dollars. La même année, les exportations canadiennes vers la France ont atteint 4,3 milliards de dollars, tandis que les importations en provenance de la France ont totalisé 8,7 milliards de dollars.

ont atteint 4,3 milliards de dollars, tandis que les importations en provenance de la ont totalisé 8,7 milliards de dollars. En France , le Canada est représenté par une ambassade à Paris et des consulats à Lyon , à Nice et à Toulouse . La France est représentée au Canada par son ambassade à Ottawa et ses consulats à Vancouver , à Toronto , à Montréal, à Québec et à Moncton .

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]