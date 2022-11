NATION CRIE DE JAMES SMITH, SK, le 28 nov. 2022 /CNW/ - Les événements décrits ci-dessous ont une vaste portée et un impact profond. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être apporte un soutien à tous les Autochtones. Vous pouvez joindre des conseillers par téléphone ou par clavardage. Le service est offert en français et en anglais, ainsi qu'en cri, en ojibwé et en inuktitut, sur demande. Pour joindre la Ligne d'écoute, composez sans frais le 1-855-242-3310 ou branchez-vous en ligne par clavardage à www.espoirpourlemieuxetre.ca.

Les horribles attaques qui ont coûté la vie à 11 personnes et en ont blessé 18 autres dans la Nation crie de James Smith et la communauté voisine de Weldon, en septembre en Saskatchewan, ont profondément bouleversé les Canadiens d'un océan à l'autre. Nous nous sommes réunis pour pleurer les personnes qui ont perdu la vie et pour apporter notre soutien à leurs proches. Le gouvernement du Canada continue de soutenir les membres de la communauté qui doivent faire face à la perte et au traumatisme causés par cette violence tragique et insensée.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau s'est rendu dans la Nation crie de James Smith pour rencontrer les dirigeants de la communauté, les familles des victimes et les survivants et annoncer un financement de 62,5 millions de dollars sur six ans à compter de cette année ainsi que 4,5 millions de dollars par la suite pour favoriser la guérison, la santé mentale et le bien-être des membres de la communauté touchés par les événements tragiques de septembre dernier et pour soutenir les approches de sécurité communautaire dirigées par les Autochtones. Tout le monde devrait avoir accès aux services de soutien dont il a besoin et, aujourd'hui, nous prenons des mesures pour améliorer l'accès des membres de la Nation crie de James Smith à des soins de santé mentale et de toxicomanie adaptés à leur culture.

De ce nouveau financement, 42,5 millions de dollars serviront à favoriser la guérison et le bien-être mental, notamment grâce à la construction d'un nouveau centre de mieux-être dans la communauté et au réaménagement du pavillon Sakwatamo. La Nation crie de James Smith pourra aussi élaborer et concevoir des programmes qui répondent mieux aux besoins de ses membres, notamment en améliorant l'accès aux services de santé mentale, de traumatologie et de toxicomanie. Les membres de la communauté de la Nation crie de James Smith bénéficieront alors d'un soutien immédiat et à long terme qui leur permettra de poursuivre leur cheminement vers la guérison.

Le premier ministre a également annoncé l'octroi de 20 millions de dollars supplémentaires sur quatre ans pour renforcer l'initiative Voies vers des communautés autochtones sûres, une initiative qui s'appuie sur nos efforts visant à mettre en œuvre la Voie fédérale et à mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Grâce à cette initiative, la Nation crie de James Smith et d'autres communautés pourront élaborer et mettre en place des projets communautaires axés sur la sécurité et le mieux-être.

L'accès à des soins de santé mentale de qualité, adaptés à la culture et tenant compte des traumatismes subis est essentiel au bien-être des communautés et au processus de rétablissement après la douleur, les traumatismes et les pertes occasionnés par des tragédies comme les horribles attaques survenues en septembre dernier. Le gouvernement du Canada continuera de travailler en partenariat avec les peuples autochtones de tout le pays pour promouvoir les approches en matière de mieux-être mental dirigées par les Autochtones. Notre priorité est que tous les Canadiens aient accès aux soins de santé mentale dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.

Citations

« Aujourd'hui, j'ai pu moi-même constater la douleur, le chagrin, la colère et le sentiment de perte que ressentent les gens de la communauté de la Nation crie de James Smith. Les Canadiens pleurent avec vous. Un meilleur accès aux soins en santé mentale et en toxicomanie contribuera à créer une communauté plus sûre et plus saine. Aux gens de la Nation crie de James Smith : le gouvernement sera votre partenaire à chaque étape du processus de guérison. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Se remettre d'une tragédie prend du temps. Malgré tout, le peuple et les dirigeants de la Nation crie de James Smith sont restés forts. Il faut du temps et un soutien continu pour guérir. C'est pourquoi nous continuerons à appuyer et à financer des approches de santé conçues et dirigées par des Autochtones. Il reste encore beaucoup à faire pour transformer les systèmes de soins afin que les peuples autochtones aient accès à des services de santé et de mieux-être sûrs, équitables et axés sur la culture. Le gouvernement fédéral s'engage à demeurer un partenaire solide à cet égard. »

-- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« Nous sommes reconnaissants de sa visite. Les gentilles paroles qu'il a prononcées nous ont profondément touchés, alors que les membres de notre communauté pleurent encore la perte de leurs proches. Nous remercions le premier ministre Trudeau et son gouvernement d'avoir répondu sans tarder à nos besoins de services de santé d'urgence immédiatement après l'incident, ce qui nous a aidés durant cette période extrêmement tourmentée. Sa visite nous convainc de notre capacité de poursuivre notre collaboration en vue d'atteindre nos objectifs à long terme, y compris pour répondre à nos besoins d'un centre de traitement et d'un service de police autogéré. »

-- Chef Wally Burns de la Nation crie de James Smith

Faits saillants

Le 4 septembre 2022, 11 personnes ont été tuées et 18 autres blessées dans la Nation crie de James Smith et la communauté voisine de Weldon, en Saskatchewan . La personne soupçonnée d'avoir commis ces homicides a été arrêtée par la police, a éprouvé des problèmes de santé et est décédée à l'hôpital. L'enquête de la Gendarmerie royale du Canada sur ces événements tragiques se poursuit.

et la communauté voisine de Weldon, en . La personne soupçonnée d'avoir commis ces homicides a été arrêtée par la police, a éprouvé des problèmes de santé et est décédée à l'hôpital. L'enquête de la Gendarmerie royale du sur ces événements tragiques se poursuit. Dans la foulée de cette tragédie, le gouvernement du Canada a offert un soutien immédiat à la communauté locale, notamment :

a offert un soutien immédiat à la communauté locale, notamment : des installations temporaires pour répondre aux besoins immédiats en matière de counseling individuel, de thérapie familiale et de soutien au mieux-être mental de la communauté;



des services de consultation en santé mentale et en toxicomanie offerts par 15 thérapeutes en santé mentale;



plus de 300 000 $ pour répondre aux besoins en santé mentale particuliers des enfants de l'école de la Nation crie de James Smith .

. Le gouvernement du Canada , le gouvernement de la Saskatchewan et le Grand conseil de Prince Albert ont annoncé en octobre un partenariat visant à améliorer la sécurité publique et les services de police dans les 12 Premières Nations membres et les 28 communautés. Cette équipe fera progresser les initiatives de sécurité publique dirigées par les Autochtones et adaptées aux besoins de chaque communauté.

, le gouvernement de la et le Grand conseil de ont annoncé en octobre un partenariat visant à améliorer la sécurité publique et les services de police dans les 12 Premières Nations membres et les 28 communautés. Cette équipe fera progresser les initiatives de sécurité publique dirigées par les Autochtones et adaptées aux besoins de chaque communauté. Dans le Budget 2022, le gouvernement s'est engagé à verser 227,6 millions de dollars supplémentaires sur deux ans pour maintenir les services dirigés par des Autochtones afin d'améliorer le mieux-être mental. Cette somme s'ajoute au financement de 597,6 millions de dollars prévu dans le Budget 2021 pour des stratégies de santé mentale et de mieux-être autochtones fondées sur les distinctions.

Le financement du Programme de mieux-être mental est passé d'environ 325 millions de dollars par an en 2015-2016 à 580 millions de dollars en 2021-2022. Un montant supplémentaire de 107 millions de dollars cette année-là a permis d'étendre les services de soutien tenant compte des traumatismes à toutes les formes de traumatismes, ce qui porte le financement total du programme à 687 millions de dollars en 2021-2022.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à favoriser la santé mentale de tous les Canadiens. Si vous ou quelqu'un de votre entourage éprouvez des difficultés, la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être met à la disposition de tous les peuples autochtones du Canada des conseillers expérimentés qui fournissent des services adaptés sur le plan culturel. Vous pouvez joindre les conseillers en tout temps par téléphone, au 1-855-242-3310, ou par clavardage. Le service téléphonique et le service par clavardage sont offerts en français et en anglais. Le service téléphonique est également offert en cri, en ojibwé et en inuktitut, sur demande.

Documents connexes

Liens connexes

