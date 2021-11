OTTAWA, ON, le 10 nov. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à Washington D. C. pour participer au Sommet des leaders nord-américains, qui se tiendra le 18 novembre 2021.

Le Sommet des leaders nord-américains constitue une rencontre trilatérale entre le premier ministre du Canada, le président du Mexique et le président des États-Unis pour discuter de priorités communes et trouver des solutions nord-américaines aux défis d'aujourd'hui et de demain. Les priorités de cette année seront notamment la fin de la lutte contre la COVID-19, la poursuite de la vaccination, la lutte contre les changements climatiques, la création de nouveaux emplois pour la classe moyenne, la mise en place d'une relance économique profitable pour tout le monde et la migration.

À la réunion, le premier ministre donnera suite à l'important travail accompli durant le Sommet du Groupe des 20 et la 26e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) en vue de renforcer les chaînes d'approvisionnement, de maintenir croissance et la capacité concurrentielle de notre économie et de protéger notre environnement.

« Nos pays sont déterminés à offrir un avenir meilleur à nos populations. Nous comptons notamment créer plus d'emplois pour la classe moyenne, bâtir une économie plus propre, lutter contre les changements climatiques et finir le combat contre la COVID-19. J'ai hâte de rencontrer mes homologues afin de discuter d'une nouvelle voie à suivre pour nos partenariats durant une période où le monde fait face à des défis mondiaux complexes. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Il s'agira de la première rencontre en personne des trois dirigeants depuis le dernier Sommet, qui avait eu lieu au Canada en juin 2016.

L'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) est en vigueur depuis le 1er juillet 2020. Il renforce les chaînes d'approvisionnement nord-américaines et permet au Canada, aux États-Unis et au Mexique de rivaliser en tant que bloc régional avec les concurrents internationaux.

Le Canada et les États-Unis entretiennent les plus vastes relations commerciales du monde. Les deux pays partagent également la plus longue et la plus sûre frontière du monde, que traversent chaque jour plus de 2,5 milliards de dollars de biens et services.

Le Canada est le plus important client des États-Unis. En effet, il achète plus de biens des États-Unis que Chine, le Japon et le Royaume-Uni mis ensemble. Le Canada est également le principal partenaire commercial de la plupart des États américains.

Le commerce et l'investissement canadiens avec le Mexique sont en croissance constante et, en 2020, le commerce bilatéral de marchandises s'élevait à plus de 36 milliards de dollars.

Le Mexique est l'une des 10 destinations d'exportation en importance pour le Canada. Il est également le troisième partenaire commercial du Canada au chapitre des marchandises.

Avant la pandémie, des centaines de milliers de Canadiens se rendaient au Mexique. En 2020, malgré la pandémie, le Mexique était la deuxième source en importance de voyageurs au Canada.

Plus de 300 PE conclus entre établissements d'enseignement supérieur canadiens et mexicains facilitent les échanges universitaires, faisant du Mexique notre deuxième source en importance d'étudiants internationaux de l'Amérique latine. En effet, on comptait plus de 12 000 étudiants mexicains au Canada en 2019, et plus de 10 000 en 2020.

