OTTAWA, ON, le 22 avril 2021 /CNW/ - Les changements climatiques sont la plus grande menace à long terme à laquelle la communauté mondiale est confrontée. Cependant, ils constituent également notre plus grande opportunité économique. En prenant des mesures audacieuses pour le climat, nous pourrons créer de nouveaux emplois pour l'avenir, renforcer notre économie et faire croître la classe moyenne, tout en assurant la qualité de l'eau et de l'air pour nos enfants et petits-enfants.

Lors du Sommet des dirigeants sur le climat qui a eu lieu aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le Canada rehaussera la cible de réduction d'émissions - connue sous le nom de Contribution déterminée au niveau national (CDN) - qu'il s'était fixée dans le cadre de l'Accord de Paris. Ainsi, le Canada compte faire en sorte que ses émissions soient de 40 à 45 p. 100 inférieures au niveau de 2005 d'ici 2030. Signataire de l'Accord de Paris, le Canada opte pour la CDN la plus ambitieuse possible compte tenu de son contexte national actuel.

Dans son allocution, le premier ministre Trudeau a également souligné l'importance de travailler avec d'autres chefs de file mondiaux afin de lutter contre les changements climatiques, stimuler la croissance et améliorer le bien-être de tous. Les changements climatiques n'ont pas de frontières. Par conséquent, chaque pays doit faire sa part pour investir dans un monde plus propre. Le Canada continuera d'agir en étroite collaboration avec les États-Unis et d'autres pays pour atteindre ses objectifs climatiques ambitieux. Il compte notamment y parvenir par le biais de la Feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis-Canada et du Dialogue ministériel de haut niveau sur l'ambition climatique.

L'annonce d'aujourd'hui donne suite aux 53,6 milliards de dollars que le gouvernement a investis depuis octobre pour mettre en place la relance verte du Canada à la suite de la pandémie de COVID-19, créer des emplois et assurer un avenir plus propre pour tous. Le Budget 2021 annoncé cette semaine s'inscrit également dans cette approche, notamment par le biais d'un nouvel investissement dans le Fonds d'accélération de la carboneutralité du Canada, qui incitera les entreprises et l'industrie canadiennes à concevoir des technologies carboneutres et à bâtir notre avantage industriel propre.

Le Budget 2021 prévoit également de nouvelles mesures visant à rendre la vie des communautés plus abordable et agréable. Ces mesures permettront notamment d'aider plus de 200 000 Canadiens à rendre leur maison plus écologique et de travailler à la conservation de 30 p. 100 des terres et des océans du Canada d'ici 2030. Elles aideront également le Canada à dépasser ses objectifs climatiques de Paris, à réduire la pollution et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Depuis 2015, nous sommes résolus à trouver des solutions concrètes pour lutter contre la crise climatique, tout en créant des emplois, en renforçant notre économie et en faisant croître la classe moyenne. Nous avons augmenté le prix sur la pollution qui remet de l'argent dans les poches des Canadiens. Nous avons également fait de nouveaux investissements dans le transport en commun et nous sommes engagés à réduire la pollution en plantant 2 milliards d'arbres. Enfin, pour protéger nos océans, nous avons interdit les plastiques à usage unique néfastes pour l'environnement. Ensemble, nous continuerons à agir afin de lutter contre les changements climatiques et d'assurer un avenir meilleur aux Canadiens.

Citations

« Le Canada comprend que l'absence d'un plan de lutte contre les changements climatiques équivaut à n'avoir aucun plan pour stimuler la création d'emplois et la croissance économique. Le Canada est un partenaire engagé dans la lutte mondiale contre les changements climatiques et, ensemble, nous bâtirons un avenir plus propre et plus prospère pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le plan climatique renforcé du Canada nous permettra d'atteindre et même de dépasser notre objectif de réduction des émissions d'ici 2030, mais nous sommes conscients qu'il faut en faire plus. Comme le temps presse et que la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone est devenue un sprint, les Canadiens demandent une plus grande ambition climatique. Les Canadiens comprennent la nécessité d'assurer la prospérité économique future de notre pays et de garantir un avenir durable à nos enfants et petits-enfants. Le Canada figure parmi les pays participant au Sommet qui rehaussent leurs engagements visant à réduire leurs émissions et à accélérer la diffusion des avantages des énergies propres, des technologies propres et de la croissance propre. »

-- L'hon. Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Canada continuera d'appuyer les pays en développement dans leur transition vers un avenir carboneutre et positif pour la nature. Si on omet de s'en occuper, les changements climatiques et la perte de biodiversité auront un effet dévastateur sur les populations, les écosystèmes et les économies du monde entier. L'heure est venue d'agir pour le climat à l'échelle mondiale. »

-- L'hon. Karina Gould, ministre du Développement international

Faits saillants

Le Budget 2021 propose des investissements de 101,4 milliards de dollars sur trois ans dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada. Ce plan permettra de créer de bons emplois et de favoriser une relance résiliente et inclusive.

De 2015 à 2019, le gouvernement du Canada a investi environ 60 milliards de dollars dans les mesures climatiques et la croissance propre.

Depuis le mois d'octobre 2020, le gouvernement du Canada a investi 53,6 milliards de dollars dans la relance verte du Canada.

Aux termes de l'Accord de Paris à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), les pays ont convenu de renforcer collectivement la réponse mondiale aux changements climatiques, notamment en limitant le réchauffement de la planète bien en dessous de 2°C, tout en poursuivant les efforts pour limiter le réchauffement à 1,5°C. Le Canada présentera officiellement sa nouvelle CDN à la CCNUCC au cours des prochains mois.

à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), les pays ont convenu de renforcer collectivement la réponse mondiale aux changements climatiques, notamment en limitant le réchauffement de la planète bien en dessous de 2°C, tout en poursuivant les efforts pour limiter le réchauffement à 1,5°C. présentera officiellement sa nouvelle CDN à la CCNUCC au cours des prochains mois. Le Canada a toujours été déterminé à soutenir les efforts d'atténuation et d'adaptation des pays en développement, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. Au cours des prochains mois, il donnera suite au financement de 2,65 milliards de dollars destinés au climat qu'il a accordé au cours des cinq dernières années en prenant des engagements qui aideront les pays déjà touchés par les changements climatiques à s'adapter.

a toujours été déterminé à soutenir les efforts d'atténuation et d'adaptation des pays en développement, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. Au cours des prochains mois, il donnera suite au financement de 2,65 milliards de dollars destinés au climat qu'il a accordé au cours des cinq dernières années en prenant des engagements qui aideront les pays déjà touchés par les changements climatiques à s'adapter. Le Canada est devenu un chef de file mondial en matière de technologies propres. En effet, 11 entreprises canadiennes figurent au palmarès Global Cleantech 100 de 2021, qui regroupe les technologies propres les plus innovantes et prometteuses du monde.

est devenu un chef de file mondial en matière de technologies propres. En effet, 11 entreprises canadiennes figurent au palmarès Global Cleantech 100 de 2021, qui regroupe les technologies propres les plus innovantes et prometteuses du monde. Le Sommet des dirigeants sur le climat donne aux chefs d'État et de gouvernement une importante occasion de se rencontrer et de discuter de l'intensification de l'action climatique à l'approche de la COP26 , qui se tiendra en novembre à Glasgow .

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca/

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/