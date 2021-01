OTTAWA, ON, le 11 janv. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il tiendra une retraite virtuelle du Conseil des ministres, dont les quatre séances auront lieu le 12, le 14, le 18 et le 21 janvier 2021.

La retraite du Conseil des ministres portera sur le travail actuel du gouvernement pour gérer la pandémie de COVID-19 au Canada, ce qui comprend la plus vaste campagne de vaccination de l'histoire de notre pays. Le premier ministre et ses ministres discuteront des façons de poursuivre la collaboration avec les provinces, les territoires et des partenaires autochtones et de la santé publique dans le but d'immuniser autant de Canadiens que possible dans les meilleurs délais, et ce, tout en accordant la priorité aux personnes les plus à risque afin de sauver des vies. Ils aborderont également les mesures rigoureuses liées aux voyages et aux frontières qui aident à protéger les gens. De plus, ils parleront des mesures pour protéger les personnes vulnérables et soutenir tous les Canadiens. Le gouvernement fédéral continuera de faire tout ce qu'il faut, aussi longtemps qu'il le faudra, en vue de vaincre la COVID-19 et de protéger les Canadiens durant la crise.

Les ministres travailleront pour faire progresser une relance de l'économie et des emplois qui profitera à tous les Canadiens. Pour ce faire, le gouvernement compte notamment lutter contre les changements climatiques, investir dans l'économie verte et la formation à l'emploi, créer un million d'emplois, construire des logements abordables et améliorer l'accès à Internet haute vitesse en milieu rural afin de donner des moyens d'agir aux communautés à travers le pays, tout en renforçant la compétitivité canadienne. Le gouvernement compte également soutenir la création d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et aider à réduire la dette étudiante pour faciliter la vie des jeunes Canadiens qui entrent sur le marché du travail.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones à la réalisation de ces priorités et d'autres pour le bien des Canadiens. Nous travaillerons également avec tous les parlementaires afin de produire des résultats concrets pour les Canadiens lorsque les travaux du Parlement reprendront à la fin du mois de janvier. Ensemble, nous bâtirons un pays plus fort où tout le monde peut atteindre son plein potentiel.

Citation

« Pendant que le Canada poursuit sa lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19 et ses répercussions, la retraite du Conseil des ministres sera une excellente occasion de discuter des prochaines étapes pour protéger les Canadiens et bâtir un pays meilleur, plus résilient et plus inclusif pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/