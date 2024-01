OTTAWA, ON, le 16 jan. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il tiendra une retraite du Conseil des ministres à Montréal, au Québec, du 21 au 23 janvier 2024.

La retraite mettra l'accent sur les efforts visant à soutenir la classe moyenne et à bâtir une économie centrée sur le bien-être de tous.

Les membres du Conseil des ministres chercheront à donner suite aux questions qui comptent le plus pour les Canadiens. Ils se pencheront notamment sur des mesures pour réduire le coût de la vie, construire davantage de logements, créer des emplois bien rémunérés, améliorer notre système de santé, assurer la sécurité de nos communautés et aider la classe moyenne à aller de l'avant. Ils discuteront également de la relation entre le Canada et les États-Unis dans la perspective de l'élection présidentielle de cet automne.

La retraite contribuera à faire avancer notre plan visant à bâtir une économie forte et un avenir solide.

Citation

« La promesse du Canada est une promesse selon laquelle chaque génération peut atteindre des sommets encore plus élevés que celle qui l'a précédée. L'objectif premier de cette retraite du Conseil des ministres est de concrétiser cette promesse. Notre équipe est déterminée à faire progresser les efforts que nous déployons pour construire davantage de logements, créer des emplois bien rémunérés, réduire le coût de la vie, soutenir la classe moyenne et améliorer la vie des Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

