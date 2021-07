CALGARY, AB, le 7 juill. 2021 /CNW/ - L'amélioration des infrastructures de transport en commun aide à créer des communautés plus inclusives, à réduire la durée des déplacements pour les Canadiens et à lutter contre les changements climatiques. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait des investissements judicieux dans le transport en commun, qui permettront de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et de nous aider à bâtir un avenir meilleur et plus propre.

Le premier ministre, Justin Trudeau, a confirmé aujourd'hui l'engagement du gouvernement du Canada d'investir jusqu'à 1,53 milliard de dollars dans la nouvelle ligne verte du réseau de train léger sur rail (TLR) à Calgary. Le gouvernement de l'Alberta fournit une contribution de 1,53 milliard de dollars pour le projet de ligne verte du TLR. La ville de Calgary fournit une contribution de 1,59 milliard de dollars. La ligne verte, qui constitue le projet d'infrastructure le plus important de l'histoire de Calgary, jouera un rôle essentiel dans le façonnement de l'avenir de la ville en reliant les gens et les lieux, en réduisant la congestion et en créant jusqu'à 20 000 emplois.

Le projet offrira un accès rapide, accessible et écologique au centre-ville de Calgary et à d'autres zones d'emploi telles que Quarry Park et les zones industrielles situées au sud-est. La nouvelle ligne profitera aux usagers quotidiens ainsi qu'à ceux qui dépendent le plus des transports en commun, notamment les femmes, les immigrants et les jeunes. Elle permettra également aux communautés du sud-est de la ville d'avoir accès au train léger et aux communautés du centre-nord de la ville de bénéficier d'investissements dans une infrastructure de transport rapide par autobus pour les années à venir. Une fois la construction terminée, 250 000 Calgariens vivront à moins de 15 minutes en autobus du tracé de la ligne verte.



Un transport en commun fiable et moderne constitue le fondement de communautés fortes où les Canadiens vivent, travaillent et se divertissent. Il crée des emplois, réduit la pollution et contribue à une classe moyenne forte. C'est pourquoi, depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 5,18 milliards de dollars dans plus de 440 projets d'infrastructure en Alberta dans le cadre du Plan Investir dans le Canada, et continuera d'investir dans l'avenir de nos communautés d'un océan à l'autre.

Citations

« En investissant dans des projets de transport en commun bien pensés, nous réduisons les embouteillages, nous aidons plus de Calgariens à se rendre au travail et à en revenir, nous créons de bons emplois pour la classe moyenne, nous faisons croître l'économie et nous luttons contre les changements climatiques. Alors que nous mettons le cap sur une relance inclusive à la suite de la COVID-19, nous continuerons à nous concentrer sur l'établissement des bases d'une croissance durable à long terme afin de créer un Canada plus propre, plus compétitif et plus résilient pour les générations à venir. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le transport en commun est au cœur des villes où les gens veulent vivre, travailler et se divertir. L'investissement allant jusqu'à 1,53 milliard de dollars du gouvernement fédéral dans la ligne verte de Calgary jouera un rôle essentiel pour façonner l'avenir de la ville en aidant les résidents à se déplacer plus rapidement, plus écologiquement et à moindre coût. Les investissements dans le transport en commun permettent de créer de bons emplois et de faire croître l'économie, de lutter contre les changements climatiques et de bâtir des communautés plus inclusives. »

-- L'hon. Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'engagement de 1,53 milliard de dollars de l'Alberta pour le projet de la ligne verte est un investissement massif dans l'avenir de Calgary, un investissement que nous sommes heureux de faire, car nous croyons que nos meilleurs jours sont à venir. Je suis reconnaissant de l'excellent travail accompli par les experts techniques de la province et de la ville pour faire de la ligne verte un projet fonctionnel qui se raccorde au reste du réseau de TLR. Je suis convaincu que l'important projet de la ligne verte est aujourd'hui plus solide et plus sûr, et qu'il est entre les mains d'une équipe expérimentée qui pourra le faire avancer. »

-- L'hon. Ric McIver, ministre des Transports de l'Alberta

« Les contribuables dépensent des milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour construire d'importantes infrastructures aux quatre coins de l'Alberta, y compris la ligne verte du réseau de TLR de Calgary. La ligne verte offrira aux Calgariens des options de transport en commun dont ils ont grandement besoin et créera à court terme des emplois bien rémunérés dans les domaines de la construction et de l'ingénierie. En tant que Calgarien, je suis impatient de voir ce projet réalisé dans le respect des délais et du budget. »

-- L'hon. Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta

« Les investissements dans le transport en commun font partie des meilleurs investissements pour les communautés. La ligne verte est plus qu'un train, c'est un moyen pour les gens de se rendre au travail et à l'école et de participer davantage à la vie de notre communauté. Les Calgariens attendent ce projet depuis longtemps, et c'est formidable de franchir cette étape importante. »

-- Naheed Nenshi, maire de Calgary

Faits saillants

En mai 2018, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement majeur pouvant atteindre 1,53 milliard de dollars dans le projet de la ligne verte du réseau de train léger de Calgary . Il s'agit de la plus importante contribution jamais versée par le gouvernement fédéral dans un projet d'infrastructure en Alberta .

a annoncé un investissement majeur pouvant atteindre 1,53 milliard de dollars dans le projet de la ligne verte du réseau de train léger de . Il s'agit de la plus importante contribution jamais versée par le gouvernement fédéral dans un projet d'infrastructure en . La nouvelle ligne verte devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30 000 tonnes par année, l'équivalent de retirer 6 100 voitures de la route.

La ville de Calgary et la province de l'Alberta poursuivent leur travail de diligence raisonnable concernant le projet. Le financement fédéral est assujetti à l'examen préalable fédéral nécessaire de l'analyse de rentabilisation révisée récemment soumise au gouvernement du Canada. Le gouvernement continuera de travailler avec la province de l'Alberta et la ville de Calgary pour s'assurer que cet examen soit entrepris rapidement.

et la province de l' poursuivent leur travail de diligence raisonnable concernant le projet. Le financement fédéral est assujetti à l'examen préalable fédéral nécessaire de l'analyse de rentabilisation révisée récemment soumise au gouvernement du . Le gouvernement continuera de travailler avec la province de l' et la ville de pour s'assurer que cet examen soit entrepris rapidement. Dans le cadre de son plan climatique renforcé, le Canada s'est engagé à accorder un financement pour le transport en commun. Ce plan encourage les modes de transport plus écologiques, comme les véhicules à émission faible ou nulle, le transport en commun et le transport actif afin de rendre les communautés plus saines, moins congestionnées et plus dynamiques.

Grâce au Plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les communautés rurales et nordiques du Canada.

Dans le cadre du Plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit déjà 28,7 milliards de dollars pour appuyer des projets de transport en commun, dont 5 milliards de dollars sont disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

, le gouvernement du investit déjà 28,7 milliards de dollars pour appuyer des projets de transport en commun, dont 5 milliards de dollars sont disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du . En février 2021, le gouvernement du Canada a également annoncé un plan de 14,9 milliards de dollars en nouveau financement pour le transport en commun sur huit ans, dont 2,5 milliards de dollars sur cinq ans à partir de cette année ainsi qu'une partie des 3 milliards de dollars de financement annuel permanent pour le transport en commun à partir de 2026-2027, afin de développer les systèmes de transport en commun dans les grands centres urbains en permettant l'avancement des grands projets de transport en commun. Le plan permettra également d'accélérer les projets créateurs d'emplois partout au pays, de soutenir le transport actif et d'électrifier nos réseaux de transport en commun.

Liens connexes

