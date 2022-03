OTTAWA, ON, le 21 mars 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé qu'il se rendra à Bruxelles, en Belgique, du 23 au 25 mars 2022, afin de discuter avec les dirigeants de l'Union européenne, de l'OTAN et du G7 pour donner suite à notre réponse concertée devant l'invasion illégale et injustifiable de l'Ukraine par la Russie.

Le 23 mars, le premier ministre s'adressera au Parlement européen au sujet de la paix et de la sécurité, de la défense de la démocratie et de la coopération transatlantique au profit des populations du Canada et de l'Union européenne. Il s'agira du deuxième discours du premier ministre devant le Parlement européen au sujet de l'étroit partenariat entre le Canada et l'Union européenne.

Le 24 mars, le premier ministre rencontrera des dirigeants des pays alliés au Sommet de l'OTAN pour continuer de coordonner le soutien apporté à l'Ukraine et ils chercheront à renforcer davantage les mesures de dissuasion et de défense de l'OTAN.

Par la suite, le premier ministre prendra part à une réunion des chefs d'État et de gouvernement du G7, lors de laquelle les dirigeants discuteront de la situation actuelle en Ukraine et de ses conséquences plus larges sur le reste du monde, notamment au chapitre de la sécurité alimentaire et de l'approvisionnement en énergie.

En Belgique, le premier ministre Trudeau rencontrera la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le premier ministre Trudeau s'est rendu au Royaume-Uni, en Lettonie, en Allemagne et en Pologne pour continuer à nouer des partenariats clés en vue de répondre à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Durant son passage en Europe, le premier ministre a annoncé plus de soutien pour l'Ukraine, notamment sous forme de nouvelles sanctions contre la Russie, plus d'aide humanitaire et l'envoi de plus d'équipement militaire en Ukraine.

Le premier ministre continue de communiquer de façon régulière avec d'autres dirigeants mondiaux en vue de soutenir l'Ukraine qui défend son peuple, sa souveraineté et son intégrité territoriale contre cette invasion illégale et injustifiable.

« L'invasion illégale et injustifiable de la Russie en Ukraine est une attaque contre la démocratie, le droit international, les droits de la personne et la liberté. Le Canada travaille de près avec ses alliés et ses partenaires pour défendre la démocratie contre l'autoritarisme et demeurer solidaire du peuple ukrainien. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

