OTTAWA, ON, le 30 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, dans le monde entier, les populations ressentent les contrecoups des conflits, des menaces qui pèsent sur la démocratie et les droits de la personne, des changements climatiques et des catastrophes naturelles, de l'insécurité alimentaire et énergétique et de l'augmentation de l'inflation. Ces crises et ces problèmes font grimper le coût de la vie, provoquent la destruction des habitations et le déplacement des populations et créent des incertitudes concernant l'avenir. Pour relever ces défis, cerner des opportunités de créer des emplois et des retombées économiques, et améliorer la qualité de vie des populations du monde entier, il est essentiel de collaborer avec nos partenaires internationaux, y compris dans la région indo-pacifique et au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et du G20.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à Jakarta, en Indonésie, pour participer au sommet de l'ANASE les 5 et 6 septembre 2023. Il effectuera ensuite une visite bilatérale à Singapour les 7 et 8 septembre 2023. Enfin, il participera au Sommet du G20 à New Delhi, en Inde, les 9 et 10 septembre 2023.

Lors de son passage dans la région indo-pacifique la semaine prochaine, le premier ministre réaffirmera la volonté du Canada de renforcer la coopération économique et de supprimer les barrières commerciales afin de créer de bons emplois pour la classe moyenne et de rendre la vie plus abordable pour les citoyens des deux côtés du Pacifique. Il travaillera également avec ses homologues en vue de resserrer les liens entre nos populations et de promouvoir l'action climatique.

L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est est au cœur de la région indo-pacifique et de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique. Lors du sommet de l'ANASE, le premier ministre Trudeau renforcera l'appui du Canada à l'ANASE et à la perspective de l'ANASE sur l'Indo-Pacifique afin de promouvoir la paix et la stabilité régionales, le commerce fondé sur des règles, la sécurité alimentaire et une croissance économique centrée sur le bien-être de tous. Il participera également à un sommet ANASE-Canada, au cours duquel aura lieu le lancement officiel du Partenariat stratégique ANASE-Canada. Le premier ministre tiendra également des réunions bilatérales avec des dirigeants en marge du sommet.

En Indonésie, le premier ministre rencontrera le président du pays, Joko Widodo. Ils poursuivront le travail qu'ils accomplissent ensemble pour lutter contre les changements climatiques, améliorer la sécurité alimentaire et promouvoir les liens économiques. Ils souligneront notamment la volonté du Canada de conclure un accord de partenariat économique global avec l'Indonésie, le plus grand marché d'exportation du Canada en Asie du Sud-Est.

À Singapour, partenaire important dans le cadre de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, le premier ministre Trudeau s'emploiera à resserrer nos relations bilatérales, notamment en mettant en valeur les exportations canadiennes et en présentant le Canada comme une destination de choix pour les occasions d'investissement. Le premier ministre tiendra une rencontre avec le premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, et rencontrera également un certain nombre d'importants dirigeants du secteur privé.

Lors du sommet du G20 à New Delhi, en Inde, sur le thème « Une Terre, une famille, un avenir », le premier ministre cherchera avec nos partenaires internationaux à régler les crises mondiales d'aujourd'hui afin de bâtir un avenir meilleur pour les populations du monde entier. En tant que coprésident du Groupe de défenseurs des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, il fera la promotion de ces objectifs et plaidera pour une meilleure collaboration dans les domaines des changements climatiques, de la réforme des institutions financières internationales, de la sécurité alimentaire et énergétique, de l'égalité des sexes et de l'amélioration de la santé dans le monde.

Le Canada est, et sera toujours un porte-étendard de l'ordre international fondé sur des règles, ainsi que du commerce mondial et du progrès économique qui s'appuient sur ces règles. La guerre d'agression brutale de la Russie en Ukraine est une attaque contre les règles sur lesquelles tous les pays s'appuient pour faire des affaires, commercer, se développer et améliorer la vie de leurs citoyens. Voilà pourquoi, au G20, le premier ministre Trudeau continuera de plaider pour une action collective visant à tenir M. Poutine responsable de sa guerre illégale et à instaurer une paix juste et durable qui commencera par le retrait immédiat de la Russie de l'Ukraine. Agir en collaboration pour affronter les crises mondiales tout en exigeant des comptes de la part de la Russie sont des tâches essentielles pour préserver l'intégrité et l'efficacité du G20.

La visite du premier ministre dans la région indo-pacifique sera l'occasion de progresser et d'obtenir des résultats sur des questions importantes pour le Canada et ses partenaires internationaux. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires du monde entier pour relever les défis d'aujourd'hui tout en saisissant les opportunités de demain.

« Nous vivons dans un monde de plus en plus interrelié, et il est clair que nous ne pourrons résoudre les crises actuelles qu'en unissant nos forces. Je suis impatient de rencontrer les dirigeants mondiaux pour aborder les défis et les crises auxquels nous sommes confrontés, saisir les opportunités qui s'offrent aux Canadiens et garantir une économie forte pour aujourd'hui et pour les générations à venir. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Mary Ng , ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, accompagnera le premier ministre en Indonésie et à Singapour.

L'Indo-Pacifique est la région économique qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde.

Lancée en novembre 2022, la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique permettra de faire progresser et de défendre les intérêts du Canada en favorisant une région plus sécuritaire, plus prospère, plus inclusive et plus durable, tout en protégeant la sécurité nationale et économique du Canada au pays et à l'étranger.

La région indo-pacifique abrite 21 des 30 plus grandes villes du monde et 54 % de la population mondiale.

L'Indo-Pacifique est le deuxième marché d'exportation de marchandises du Canada, après les États-Unis, avec un commerce bilatéral annuel évalué à 270 milliards de dollars en 2022.

L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) est une organisation intergouvernementale régionale composée de 10 États membres dont l'objectif est d'accélérer la croissance économique, le progrès social et le développement culturel, de promouvoir la paix et la stabilité régionales ainsi que le respect de la justice et de la primauté du droit, et d'accroître la collaboration dans la région dans une série de domaines économiques, sociaux, culturels, techniques, scientifiques et administratifs.

Le Canada compte près de 1,3 million de personnes d'origine sud-est asiatique, qui contribuent grandement au tissu économique, culturel et social de notre pays.

L'Indonésie est un membre fondateur de l'ANASE et une importante puissance régionale en Asie du Sud-Est.

L'Indonésie représente environ 35 % du PIB total de l'ANASE. En 2022, l'Indonésie était le 19 e partenaire commercial du Canada dans le monde et le troisième parmi les pays de l'ANASE, avec un commerce bilatéral de marchandises totalisant plus de 6 milliards de dollars. Les exportations de marchandises canadiennes vers l'Indonésie, quant à elles, étaient évaluées à plus de 3 milliards de dollars.

En 2022, Singapour était la plus grande destination en Asie du Sud-Est pour les investissements directs du Canada à l'étranger (28 milliards de dollars) et la plus grande source d'investissements directs étrangers au Canada (1,9 milliard de dollars) en provenance de l'Asie du Sud-Est.

En 2022, le commerce bilatéral des marchandises entre le Canada et Singapour a été évalué à près de 2,9 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 28 % par rapport à 2021. En 2022, les exportations de marchandises du Canada vers Singapour se sont élevées à 1,5 milliard de dollars et les importations canadiennes de marchandises en provenance de Singapour se sont chiffrées à 1,3 milliard de dollars.

Le Canada et l'Inde entretiennent des relations étroites fondées sur leur engagement commun en faveur de la démocratie, du pluralisme et d'une région indo-pacifique libre et ouverte. Notre amitié est renforcée par les liens étroits qui unissent nos populations et par une longue histoire de coopération dans des domaines tels que le commerce, la science et la technologie, l'éducation et la sécurité.

Le Canada et l'Inde entretiennent des relations étroites fondées sur leur engagement commun en faveur de la démocratie, du pluralisme et d'une région indo-pacifique libre et ouverte. Notre amitié est renforcée par les liens étroits qui unissent nos populations et par une longue histoire de coopération dans des domaines tels que le commerce, la science et la technologie, l'éducation et la sécurité.

Le Canada accueille une diaspora indienne dynamique composée de plus de 1,3 million de Canadiens d'origine indienne.

Le G20 est le principal forum de coopération économique internationale pour ses membres. Les membres du G20 constituent les principales économies mondiales et représentent tous les continents habités, 80 % du PIB mondial, 75 % du commerce mondial et 60 % de la population mondiale.

