OTTAWA, ON, le 2 juill. 2024 /CNW/ - Depuis 75 ans, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) sous‑tend l'ordre international fondé sur des règles. Tandis que les menaces pour la paix et la sécurité deviennent de plus en plus complexes et que les tentatives visant à déstabiliser notre défense collective se font de plus en plus sophistiquées, le Canada et ses Alliés de l'OTAN demeurent solidaires et déterminés à défendre la démocratie, la sécurité et la liberté.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à Washington D.C., aux États-Unis d'Amérique, du 8 au 11 juillet 2024 pour participer au Sommet de l'OTAN de cette année.

Le Sommet sera une occasion pour le premier ministre de réaffirmer l'engagement du Canada à l'égard de la sécurité et de la stabilité de la région euro-atlantique, en particulier face aux attaques et aux actes de déstabilisation continus de la Russie. Le premier ministre soulignera les contributions du Canada aux initiatives de défense collective de l'OTAN en Europe, notamment dans le cadre de l'opération REASSURANCE, qui constitue à l'heure actuelle le déploiement militaire le plus important du Canada à l'étranger.

Durant le Sommet, le premier ministre Trudeau rencontrera des Alliés de l'OTAN et des partenaires internationaux pour renforcer la sécurité de la région euro-atlantique. Ensemble, les dirigeants des pays de l'OTAN étudieront des moyens de renforcer leurs mesures de dissuasion collectives, leurs capacités de défense et leur coopération, tout en s'attaquant aux autres menaces actuelles et émergentes pour l'ordre international fondé sur des règles.

À Washington, le premier ministre rencontrera des membres du Sénat et de la Chambre des représentants des États-Unis afin de faire avancer les possibilités offertes aux entreprises, aux travailleurs et aux communautés de tout le Canada. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des efforts que nous déployons ensemble à l'échelle du pays pour promouvoir et défendre les intérêts du Canada aux États-Unis et dans le cadre de nos efforts bilatéraux.

Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, se joindra au premier ministre Trudeau et à ses Alliés de l'OTAN pour la tenue d'une réunion du Conseil OTAN‑Ukraine, qui portera sur le renforcement du soutien octroyé à l'Ukraine et la poursuite des mesures prises en réaction à la guerre injustifiable que mène la Russie contre l'Ukraine. Au cours de cette réunion, le premier ministre Trudeau soulignera l'importance de continuer à apporter un soutien militaire, financier et humanitaire à l'Ukraine. Tout au long de sa visite, le premier ministre réaffirmera l'engagement du Canada à renforcer les priorités communes en matière de défense et les partenariats en matière de sécurité.

Citation

« L'Alliance de l'OTAN est inébranlable. Elle protège la liberté et défend la démocratie. L'OTAN a été créée il y a 75 ans, et le Canada a participé à presque toutes ses opérations. Lors du Sommet de cette année, nous renforcerons notre travail pour faire respecter les règles mondiales qui sous‑tendent notre prospérité et notre souveraineté. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Lors du Sommet de l'OTAN, le premier ministre Trudeau sera accompagné par la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly , et le ministre de la Défense nationale, Bill Blair.

, et le ministre de la Défense nationale, Bill Blair. Ce sommet de l'OTAN sera le premier auquel la Suède participera en tant que membre de l'Alliance, à laquelle elle s'est officiellement jointe en mars 2024.

Le Traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington D.C. le 4 avril 1949, a permis de créer l'Alliance de l'OTAN, dont le Canada est un membre fondateur.

le 4 avril 1949, a permis de créer l'Alliance de l'OTAN, dont le Canada est un membre fondateur. Les contributions actuelles du Canada au sein de l'OTAN comprennent les suivantes :

Soutenir les mesures d'assurance et de dissuasion de l'OTAN en Europe centrale et en Europe de l'Est dans le cadre de l'opération REASSURANCE. Avec environ 1 500 membres des Forces armées canadiennes (FAC) actuellement déployés, il s'agit de la plus grande opération militaire internationale du Canada. Depuis 2017, le Canada dirige le groupement tactique multinational de l'OTAN en Lettonie, lequel deviendra bientôt une brigade. En juillet 2023, le premier ministre Trudeau a annoncé le renouvellement et l'élargissement de l'opération REASSURANCE, s'engageant à verser 2,6 milliards de dollars pour un mandat de trois ans, ce qui permettra de déployer en permanence jusqu'à 2 200 membres des FAC.

centrale et en de l'Est dans le cadre de l'opération REASSURANCE. Avec environ 1 500 membres des Forces armées canadiennes (FAC) actuellement déployés, il s'agit de la plus grande opération militaire internationale du Canada. Depuis 2017, le Canada dirige le groupement tactique multinational de l'OTAN en Lettonie, lequel deviendra bientôt une brigade. En juillet 2023, le premier ministre Trudeau a annoncé le renouvellement et l'élargissement de l'opération REASSURANCE, s'engageant à verser 2,6 milliards de dollars pour un mandat de trois ans, ce qui permettra de déployer en permanence jusqu'à 2 200 membres des FAC.

Déployer le Navire canadien de Sa Majesté Charlottetown pour qu'il se joigne au 2 e Groupe maritime permanent OTAN (SNMG2) et assume les fonctions de navire amiral dans le cadre de l'opération REASSURANCE en Méditerranée. La participation de la Marine royale canadienne au sein du SNMG2 démontre la participation continue du Canada aux activités de l'OTAN et renforce la coopération militaire avec nos Alliés et partenaires dans la région.

pour qu'il se joigne au 2 Groupe maritime permanent OTAN (SNMG2) et assume les fonctions de navire amiral dans le cadre de l'opération REASSURANCE en Méditerranée. La participation de la Marine royale canadienne au sein du SNMG2 démontre la participation continue du Canada aux activités de l'OTAN et renforce la coopération militaire avec nos Alliés et partenaires dans la région.

Accueillir le Centre d'excellence de l'OTAN pour le changement climatique et la sécurité, à Montréal , au Québec, ainsi que le bureau régional nord‑américain de l'OTAN de l'Accélérateur d'innovation de défense pour l'Atlantique Nord, à Halifax , en Nouvelle-Écosse.

Montréal l'OTAN

Continuer de soutenir les efforts en matière de formation et de renforcement des capacités au Moyen-Orient dans le cadre de l'opération IMPACT , y compris au moyen de la mission de l'OTAN en Irak, qui a été mise en place sous le commandement du Canada, et contribuer à la sécurité et à la stabilité durables du pays.

l'OTAN

Envoyer des membres des FAC pour appuyer l'opération internationale de soutien de la paix dirigée par l'OTAN au Kosovo , dans le cadre de l' opération KOBOLD .

opération KOBOLD Dans le Budget 2024 et la politique Notre Nord , fort et libre : Une vision renouvelée pour la défense du Canada , le gouvernement du Canada a annoncé de nouvelles dépenses en matière de défense de l'ordre de 8,1 milliards de dollars sur cinq ans et de 73 milliards de dollars sur 20 ans. Cela s'ajoute aux investissements sans précédent que le gouvernement fédéral a réalisés jusqu'à présent pour appuyer les FAC, renforcer les capacités de défense du Canada et réagir aux problèmes sur la scène mondiale.

la politique , le gouvernement du Canada a annoncé de nouvelles dépenses en matière de défense de l'ordre de 8,1 milliards de dollars sur cinq ans et de 73 milliards de dollars sur 20 ans. Cela s'ajoute aux investissements sans précédent que le gouvernement fédéral a réalisés jusqu'à présent pour appuyer les FAC, renforcer les capacités de défense du Canada et réagir aux problèmes sur la scène mondiale. Depuis 2022, le Canada a versé plus de 19 milliards de dollars pour venir en aide à l' Ukraine sur de multiples plans. Cela comprend 4 milliards de dollars en aide militaire et en dons d'équipement militaire, comme des chars de combat principaux Leopard 2A4 et un véhicule blindé de dépannage, des véhicules blindés d'appui tactique, des armes antichars et d'autres armes et équipements. Les autres formes d'aide comprennent 12,4 milliards de dollars en aide financière, 352,5 millions de dollars en aide humanitaire, 442 millions de dollars en aide au développement et plus de 210 millions de dollars dans le cadre de programmes de sécurité et de stabilisation.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]