OTTAWA, ON, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à Paris, en France, et à Bruxelles, en Belgique, du 8 au 12 février 2025, afin de renforcer la coopération transatlantique et de promouvoir les progrès de l'intelligence artificielle (IA) à l'échelle mondiale.

À Paris, le premier ministre participera au Sommet pour l'action sur l'IA organisé par le président de la France, Emmanuel Macron. Il s'entretiendra avec des chefs d'entreprise et des responsables des politiques publiques sur les moyens d'utiliser la puissance de l'IA de prochaine génération pour créer des emplois bien rémunérés et des opportunités. Le Canada est au cœur de ce changement, accélérant l'innovation et le potentiel économique de l'IA, tout en étant attentif aux enjeux de confiance et de sécurité. Il est important de saisir cette occasion pour l'avenir de l'innovation, de la productivité économique et de la sécurité économique du Canada. Lors du sommet, le premier ministre prononcera une allocution soulignant le rôle du Canada en tant que chef de file mondial de l'IA ainsi que l'importance de travailler en partenariat pour développer ces technologies de façon responsable et sécuritaire.

Cette année, en tant que président du G7, le Canada est résolu à travailler avec ses partenaires internationaux face à l'instabilité géopolitique et aux menaces contre l'ordre international fondé sur des règles - des défis que la technologie, la désinformation et les changements climatiques ont accélérés. En marge du sommet, le premier ministre Trudeau rencontrera d'autres dirigeants mondiaux en vue de relever ces défis et de renouveler les progrès réalisés dans le cadre de priorités communes, notamment le commerce international, la paix et la sécurité, ainsi que la stabilité économique mondiale.

Le premier ministre Trudeau se rendra ensuite à Bruxelles pour participer à une réunion des dirigeants du Canada et de l'Union européenne (UE). Là, il se joindra à ses homologues de l'UE pour contribuer à assurer un avenir solide et prospère aux populations des deux côtés de l'Atlantique. Les dirigeants discuteront de moyens de faire progresser nos efforts collectifs visant à renforcer la sécurité transatlantique, à protéger l'ordre international fondé sur des règles, à poursuivre le soutien à l'Ukraine et à créer des opportunités pour nos populations, en nous appuyant sur la réussite de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'UE. Pendant sa visite à Bruxelles, le premier ministre rencontrera également le secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), Mark Rutte, et réaffirmera la volonté du Canada de collaborer avec l'Alliance pour défendre la démocratie, la paix et la sécurité.

Tout au long de son voyage, le premier ministre Trudeau s'emploiera à renforcer et à resserrer la coopération transatlantique, à faire progresser les efforts visant à résoudre les défis les plus pressants à l'échelle mondiale et à répondre aux priorités des Canadiens.

Citation

« La collaboration transatlantique - dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l'innovation et de l'énergie, des affaires et du commerce - est essentielle à la réussite du Canada. À Paris et à Bruxelles, nous renforcerons les alliances et les partenariats du Canada et nous ferons en sorte que les Canadiens soient en mesure de saisir toutes les possibilités qui s'offrent à eux, y compris celles liées à l'intelligence artificielle. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agira de la 11 e visite officielle du premier ministre Justin Trudeau en France .

La France est un allié majeur du Canada sur la scène internationale. Elle est membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), du G7 et du G20 ainsi qu'un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, un membre fondateur de l'Union européenne (UE) et un partenaire de taille au sein de la Francophonie.

est un allié majeur du Canada sur la scène internationale. Elle est membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), du G7 et du G20 ainsi qu'un membre permanent du sécurité des Nations Unies, un membre fondateur de l'Union européenne (UE) et un partenaire de taille au sein de la Francophonie. En 2023, la France était le troisième marché d'exportation de marchandises du Canada dans l'UE et son douzième partenaire commercial à l'échelle mondiale, le commerce bilatéral de marchandises s'élevant à 12,9 milliards de dollars.

Le Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle (IA) de Paris est le troisième sommet mondial du genre. Il succède au Sommet sur l'IA de Séoul, auquel le premier ministre Trudeau a participé virtuellement l'année dernière, et au Sommet sur la sécurité de l'IA qui s'est tenu au Royaume-Uni en 2023.

pour l'action sur l'intelligence artificielle (IA) de est le troisième sommet mondial du genre. Il succède au Sommet sur l'IA de Séoul, auquel le premier ministre Trudeau a participé virtuellement l'année dernière, et au Sommet sur la sécurité de l'IA qui s'est tenu au Royaume-Uni en 2023. Des représentants des organismes subventionnaires fédéraux du Canada participeront au Sommet pour l'action sur l'IA.

Dans le Budget 2024, le gouvernement du Canada a annoncé un train de mesures totalisant 2,4 milliards de dollars pour protéger l'avantage du Canada en matière d'IA. Ces investissements permettront d'accélérer la croissance de l'emploi dans le secteur canadien de l'IA et d'autres secteurs, de stimuler la productivité en aidant les chercheurs et les entreprises à développer et à adopter l'IA et de veiller à ce que cela soit fait de manière responsable.

Il s'agira de la sixième visite officielle du premier ministre Justin Trudeau en Belgique.

Le Canada et l'UE entretiennent un partenariat solide et sont unis par des liens étroits de longue date entre leurs populations et dans les domaines du commerce et de la coopération institutionnelle. Notre collaboration est notamment axée sur le commerce, la paix et la sécurité internationales, l'innovation numérique, la lutte contre les changements climatiques et la migration.

et l'UE entretiennent un partenariat solide et sont unis par des liens étroits de longue date entre leurs populations et dans les domaines du commerce et de la coopération institutionnelle. Notre collaboration est notamment axée sur le commerce, la paix et la sécurité internationales, l'innovation numérique, la lutte contre les changements climatiques et la migration. Avec ses 27 États membres, le groupe que constitue l'UE est la deuxième destination des exportations de biens et de services du Canada, après les États-Unis d'Amérique. En 2023, le commerce de biens et de services entre le Canada et l'UE a totalisé 157,3 milliards de dollars.

L'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'UE a été signé en 2016. Le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et l'UE a augmenté de plus de 60 % depuis l'application provisoire de l'AECG en 2017.

Le Canada est un membre fondateur de l'OTAN. L'Alliance est une pierre angulaire de la politique du Canada en matière de sécurité et de défense et constitue une plateforme importante pour les contributions du Canada à la paix et à la sécurité internationales.

