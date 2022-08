OTTAWA, ON, le 17 août 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a salué aujourd'hui le vingt-neuvième rapport annuel au premier ministre sur la fonction publique du Canada. Ce rapport a été présenté par Janice Charette, greffière du Conseil privé, secrétaire du Cabinet et chef de la fonction publique fédérale.

Ce rapport met en avant le travail que les fonctionnaires ont accompli au cours de la dernière année afin de gérer des crises en cours et émergentes. Les fonctionnaires ont assuré l'obtention et la distribution de vaccins. Ils ont lancé les efforts pangouvernementaux en réponse à la situation en Afghanistan et à l'invasion illégale et injustifiable de l'Ukraine par la Russie. Ils ont également agi pour atténuer les répercussions des phénomènes météorologiques extrêmes sur les communautés à travers le pays.

En ces temps difficiles, le rapport met en évidence la nécessité de continuer à soutenir la santé mentale et le mieux-être en milieu de travail. Il souligne également l'importance de lutter contre le racisme systémique tout en améliorant l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité au sein de la fonction publique. Ceci inclut les efforts en cours pour faire progresser l'Appel à l'action en faveur de la lutte contre le racisme, de l'équité et de l'inclusion, qui invite les dirigeants de la fonction publique, d'une part à soutenir les employés autochtones, noirs et d'autres groupes racisés et à amplifier leurs voix, et d'autre part à créer un sentiment d'appartenance et de confiance chez tous les fonctionnaires.

Le rapport annuel met également en lumière certaines interventions des fonctionnaires pour répondre aux besoins des Canadiens, et énonce d'importantes occasions d'amélioration pour l'avenir. La souplesse, le dévouement et la créativité des fonctionnaires continueront d'être essentiels pour répondre aux besoins en constante évolution des Canadiens.

Citation

« Durant la dernière année, les fonctionnaires du Canada se sont employés à adapter programmes et services afin de répondre à l'évolution des besoins des Canadiens, tout en réagissant aux crises qui émergeaient. Je tiens à les remercier pour leur service et leur dévouement. Je suis enthousiaste à l'idée de poursuivre le travail que nous faisons ensemble afin de bâtir un avenir meilleur pour tout le monde. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Fait saillant

Le gouvernement du Canada a présenté le rapport annuel au premier ministre sur la fonction publique du Canada pour la première fois en 1992, et son dépôt est obligatoire en vertu de l'article 127 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

