OTTAWA, ON, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a salué aujourd'hui le renouvellement du mandat de Nancy Bélanger à titre de commissaire au lobbying, qui entrera en vigueur le 30 décembre 2024.

Mme Bélanger, dont la carrière juridique au sein de la fonction publique fédérale s'étend sur plus de trois décennies, a été nommée commissaire au lobbying pour la première fois en 2017. À ce titre, elle est chargée de réglementer le lobbying au niveau fédéral. Elle doit notamment administrer la Loi sur le lobbying et le Code de déontologie des lobbyistes, afin de veiller à ce que les activités de lobbying au niveau fédéral soient transparentes et éthiques, et sensibiliser les parties prenantes aux exigences en matière de lobbying.

Citation

« Mme Bélanger a consacré sa carrière au service de la population, y compris à titre de commissaire au lobbying au cours des sept dernières années. Je suis convaincu qu'elle continuera de bien servir les Canadiens dans le cadre de son mandat renouvelé. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le commissaire au lobbying est un agent du Parlement indépendant, nommé en vertu de la Loi sur le lobbying pour un mandat de sept ans. Les agents du Parlement sont complètement indépendants du gouvernement au pouvoir. Ils relèvent directement du Parlement par l'entremise du président de la Chambre des communes.

Mme Bélanger a initialement été nommée à ce poste dans le cadre d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

Cette nomination a été faite par le gouverneur en conseil après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes, et après l'adoption d'une résolution des deux chambres du Parlement.

Le Commissariat au lobbying a été créé en 2008 en vertu de la Loi sur le lobbying en vue d'appuyer le commissaire au lobbying.

