WASHINGTON, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui sa participation au Sommet de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) à Washington D.C., aux États-Unis d'Amérique. Pierre angulaire de la sécurité transatlantique depuis 75 ans, l'Alliance de l'OTAN joue un rôle essentiel dans le maintien de la démocratie, de la paix, de la sécurité et de l'ordre international fondé sur des règles. Aujourd'hui, l'Alliance est plus forte et plus unie que jamais.

Le Canada était parmi les membres fondateurs de l'OTAN, en 1949. Depuis, nous avons accru notre rôle au sein de l'Alliance en participant à presque toutes les opérations de l'OTAN. Depuis 2015, le Canada figure parmi les cinq premiers Alliés de l'OTAN pour ce qui est de l'augmentation des dépenses absolues en matière de défense. En 2017, nous avons rendu public un plan visant à assurer un financement prévisible à long terme pour les investissements dans de nouvelles capacités comme des navires de guerre, des avions et des véhicules blindés, tout en mettant l'accent sur le soutien et les soins apportés aux membres des Forces armées canadiennes. Pour les années à venir, l'une des tâches les plus urgentes et les plus importantes auxquelles nous sommes confrontés concerne l'Arctique et les régions nordiques, où l'évolution des paysages physiques et géopolitiques a créé de nouvelles menaces. Pour contrer ces menaces, affirmer la souveraineté du Canada dans l'Arctique et assurer la défense continentale, nous avons investi environ 38 milliards de dollars dans la modernisation du NORAD, en partenariat avec les États-Unis. En début d'année, pour donner suite à nos investissements continus, le Canada a rendu public le document Notre Nord, fort et libre : Une vision renouvelée pour la défense du Canada, qui prévoit un investissement de 73 milliards de dollars dans la défense et la sécurité au cours des deux prochaines décennies, y compris un investissement important pour l'Arctique.

Parmi les principaux domaines d'investissement désignés dans Notre Nord, fort et libre figure la capacité de surveillance sous-marine. Le Canada possédant le plus long littoral du monde, la capacité de surveillance sous-marine est cruciale pour notre sécurité nationale. C'est pourquoi, lors du sommet de cette semaine, le Canada a annoncé la première étape vers l'acquisition d'un maximum de 12 sous-marins à propulsion classique, capables de naviguer sous la glace, ainsi que le lancement d'un processus visant à engager officiellement l'industrie dans cette acquisition. Cette acquisition constitue une étape importante dans la mise en œuvre de la vision renouvelée du Canada en matière de défense, et cet investissement contribuera à assurer la sécurité de nos trois côtes. En outre, le Canada a signé une lettre d'intention trilatérale avec l'Allemagne et la Norvège en vue d'établir un partenariat stratégique visant à renforcer la coopération en matière de sécurité maritime dans l'Atlantique Nord à l'appui du mandat de dissuasion et de défense de l'OTAN.

Tout en poursuivant la mise en œuvre de Notre Nord, fort et libre grâce à de nouveaux investissements, le Canada prévoit atteindre l'objectif de dépenses de l'OTAN de 2 % du PIB d'ici à 2032. De plus, nous nous sommes engagés à procéder à l'examen de la politique de défense du Canada selon un cycle régulier, et de présenter une nouvelle mise à jour de la politique de défense en 2028. Dans le cadre de ce processus, nous continuerons d'étudier les possibilités d'augmenter encore les dépenses de défense de manière à protéger le Canada et à favoriser nos intérêts stratégiques.

Le Canada et l'OTAN sont conscients depuis longtemps que les changements climatiques mettent en péril la stabilité, la sécurité et la défense mondiales, notamment dans l'Arctique qui se réchauffe, ouvrant ainsi une nouvelle arène de concurrence que nos adversaires sont impatients d'exploiter. En marge du sommet, le premier ministre Trudeau a annoncé un partenariat trilatéral renforcé avec les États-Unis et la Finlande, appelé Pacte de collaboration sur les brise-glaces. Ce nouveau partenariat s'appuie sur le savoir-faire de calibre mondial de nos trois pays et renforcera nos capacités à fabriquer les meilleurs navires polaires de leur catégorie. Cette coopération accrue garantira la paix et la prospérité dans l'Arctique et les régions polaires, créera des emplois bien rémunérés, encouragera la recherche scientifique et nous aidera à relever les nouveaux défis en matière de défense et de sécurité. Ce partenariat permettra aux pays qui partagent nos vues d'améliorer leurs capacités polaires pour faire respecter les règles, les normes et les standards internationaux dans les régions arctiques et antarctiques pour les générations à venir.

Les Alliés ont été rejoints par le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, dans le cadre d'une réunion du Conseil OTAN-Ukraine. Pour donner suite au soutien de longue date du Canada à l'Ukraine, le premier ministre Trudeau s'est engagé à fournir de l'aide supplémentaire à ce pays pour qu'il puisse continuer à défendre sa liberté, notamment une aide militaire supplémentaire de plus de 500 millions de dollars. Notre soutien se décline comme suit :

Engagement à fournir une aide militaire supplémentaire de 500 millions de dollars à l' Ukraine , dans le cadre de la promesse d'aide à long terme de l'OTAN pour la sécurité de l' Ukraine . Cette somme comprend près de 444 millions de dollars destinés au ministère de la Défense nationale du Canada pour couvrir les coûts de l'équipement militaire, de l'assistance et de la formation des forces armées ukrainiennes. Elle comprend également plus de 56 millions de dollars destinés au fonds d'affectation spéciale de l'ensemble complet de mesures d'assistance (CAP) en faveur de l' Ukraine de l'OTAN, afin d'aider à reconstruire les secteurs de la sécurité et de la défense de l' Ukraine et de faire progresser la transition de l' Ukraine vers une interopérabilité totale avec l'OTAN. Le financement canadien dans le cadre du CAP permet également de fournir de l'équipement aux femmes des forces armées ukrainiennes. Ces fonds supplémentaires s'ajoutent à l'aide militaire actuelle du Canada destinée à l' Ukraine , pour un total de 1,1 milliard de dollars cette année.

Soutien au lancement du programme de formation et d'aide à la sécurité en faveur de l' Ukraine de l'OTAN

, qui vise à coordonner la formation militaire, l'équipement militaire et le soutien logistique . Octroi de jusqu'à 389 millions de dollars pour améliorer la formation des pilotes de F-16 par le biais de la Coalition du Groupe de contact sur la défense de l' Ukraine axée sur les capacités de la force aérienne. Cet engagement, qui s'inscrit dans le cadre d'un financement militaire déjà annoncé, permettra de soutenir la formation des pilotes des forces armées ukrainiennes et de fournir des équipements essentiels pour permettre à l' Ukraine d'utiliser les F‑16 en toute sécurité.

Le Canada a également signé le Pacte pour l'Ukraine, une déclaration commune faite avec les pays du G7 et leurs partenaires, qui reconfirme la volonté de soutenir à long terme les capacités d'autodéfense et de dissuasion de l'Ukraine.

Au cours de sa visite, le premier ministre Trudeau a fait progresser les efforts de l'ensemble du Canada pour mettre en valeur les relations entre le Canada et les États‑Unis. En marge du sommet, il a rencontré des dirigeants du Sénat américain, des membres de la Chambre des représentants, des gouverneurs d'État ainsi que des chefs d'entreprise américains afin de resserrer nos partenariats bilatéraux. Ces rencontres visaient notamment à augmenter les échanges commerciaux et les investissements, à étendre nos chaînes d'approvisionnement transfrontalières, à soutenir nos secteurs manufacturiers, à créer de bons emplois pour la classe moyenne et à accélérer la transition vers l'énergie propre. L'Équipe Canada s'emploie à promouvoir et à défendre les intérêts du Canada aux États-Unis et avec les États-Unis, en cherchant à bâtir un avenir meilleur, plus juste et plus prospère pour les Canadiens et les Américains.

Pendant le sommet de Washington, le Canada et les États-Unis ont également franchi une étape importante dans les négociations visant à moderniser le Traité du fleuve Columbia. Nos deux pays ont conclu une entente de principe qui nous permettra de rédiger les dispositions d'un traité modernisé apte à protéger les communautés contre les inondations, à favoriser l'énergie propre et à appuyer les priorités autochtones, y compris l'environnement. En partenariat avec la province de la Colombie-Britannique et les nations Ktunaxa, Secwépemc et Syilx de l'Okanagan, le Canada poursuivra son travail consistant à élaborer un traité modernisé qui favorisera la santé et la prospérité du bassin du fleuve Columbia.

Tout au long du sommet, le premier ministre a rencontré de nombreux dirigeants Alliés afin de collaborer dans le cadre de priorités communes et de réaffirmer la volonté du Canada de consolider nos partenariats communs en matière de défense et de sécurité. Outre la défense et la sécurité collectives, la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine et les partenariats avec l'Indo-Pacifique et l'Union européenne, les discussions ont également porté sur l'importance de contrer la montée de la désinformation, de lutter contre les menaces liées aux technologies émergentes, de renforcer la sécurité face aux changements climatiques et d'intégrer le Programme pour les femmes, la paix et la sécurité dans les travaux collectifs. Avec ses Alliés, le Canada s'est engagé à développer les capacités industrielles en matière de défense, notamment en encourageant l'acquisition conjointe d'équipements militaires, en accélérant l'adoption de nouvelles technologies, et plus encore.

Par ailleurs, le premier ministre Trudeau a remercié le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, pour son leadership et sa collaboration au cours des dix dernières années. Il lui a souhaité beaucoup de succès dans les projets qu'il compte entreprendre au terme de son mandat de secrétaire général, cet automne. Le premier ministre a souhaité la bienvenue à son successeur, Mark Rutte, et s'est réjoui de travailler avec lui en vue de renforcer l'Alliance encore davantage.

« Depuis 75 ans, l'OTAN est la pierre angulaire de la sécurité transatlantique - une Alliance unie par les valeurs de liberté, de justice et de primauté du droit. Face à la complexité croissante des menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité, le Canada et son gouvernement sont prêts à intervenir. À l'issue du Sommet de l'OTAN de cette année, nous renforcerons notre action pour défendre la paix, protéger la démocratie et construire un monde meilleur, plus juste et plus prospère pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Lors du Sommet, des partenaires internationaux - dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud et l'Union européenne - se sont joints aux Alliés de l'OTAN.

À Washington , le premier ministre Trudeau a tenu des rencontres bilatérales avec le président de l' Ukraine , Volodymyr Zelenskyy , la première ministre de l'Estonie, Kaja Kallas , le président de la Lettonie, Edgars Rinkēvičs, le premier ministre des Pays-Bas, Dick Schoof , le premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Christopher Luxon , le président de la République de Corée, Yoon Suk Yeol , et le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer .

Le premier ministre a également prononcé l'allocution d'ouverture lors d'un événement visant à souligner l'accréditation récente du Centre d'excellence de l'OTAN pour le changement climatique et la sécurité (CECCS), basé à Montréal, au Québec, dont le Canada est le pays d'accueil. Les changements climatiques constituent un défi majeur pour le Canada, l'OTAN, les Alliés et d'autres partenaires, et le CECCS sera une plaque tournante internationale de la recherche appliquée et interdisciplinaire de pointe sur les changements climatiques.

Le Traité du fleuve Columbia modernisé assurera la continuité de la gestion des risques d'inondations et de la coopération à l'égard de l'hydroélectricité issue du fleuve Columbia et intégrera d'importantes dispositions absentes du traité original, notamment à l'égard de la santé des écosystèmes et des valeurs culturelles autochtones.

Il y a 75 ans, le 4 avril 1949, le Traité de l'Atlantique Nord a été signé à Washington D.C. et a établi l'Alliance de l'OTAN, dont le Canada est l'un des membres fondateurs.

Parmi les contributions canadiennes actuelles à l'OTAN, notons les suivantes :

Soutenir les mesures d'assurance et de dissuasion de l'OTAN en Europe centrale et en Europe de l'Est dans le cadre de l'opération REASSURANCE. Avec environ 1 500 membres des Forces armées canadiennes (FAC) actuellement déployés, il s'agit de la plus importante opération militaire internationale du Canada. Depuis 2017, le Canada dirige le groupement tactique multinational de l'OTAN en Lettonie, lequel deviendra bientôt une brigade. En juillet 2023, le premier ministre Trudeau a annoncé le renouvellement et l'élargissement de l'opération REASSURANCE, s'engageant à verser 2,6 milliards de dollars pour un mandat de trois ans, ce qui permettra de déployer en permanence jusqu'à 2 200 membres des FAC.

Déployer le Navire canadien de Sa Majesté Charlottetown

Déployer le Navire canadien de Sa Majesté Charlottetown pour qu'il se joigne au 2 e Groupe maritime permanent OTAN (SNMG2) et assume les fonctions de navire amiral dans le cadre de l'opération REASSURANCE en Méditerranée. La participation de la Marine royale canadienne au sein du SNMG2 démontre la participation continue du Canada aux activités de l'OTAN et renforce la coopération militaire avec nos Alliés et partenaires dans la région.

Accueillir le Centre d'excellence de l'OTAN pour le changement climatique et la sécurité, situé à Montréal, au Québec, et le bureau régional nord-américain de l'OTAN de l'Accélérateur d'innovation de défense pour l'Atlantique Nord, qui sera situé à Halifax , en Nouvelle-Écosse.

Accueillir le Centre d'excellence de l'OTAN pour le changement climatique et la sécurité, situé à Montréal, au Québec, et le bureau régional nord-américain de l'OTAN de l'Accélérateur d'innovation de défense pour l'Atlantique Nord, qui sera situé à Halifax , en Nouvelle-Écosse.

, en Nouvelle-Écosse.

Continuer de soutenir les efforts en matière de formation et de renforcement des capacités au Moyen-Orient dans le cadre de l'opération IMPACT, y compris au moyen de la mission de l'OTAN en Irak, qui a été mise en place sous le commandement du Canada, et contribuer à la sécurité et à la stabilité durables du pays.



Envoyer des membres des FAC pour appuyer l'opération internationale de soutien de la paix dirigée par l'OTAN au Kosovo , dans le cadre de l'opération KOBOLD.

, dans le cadre de l'opération KOBOLD. Depuis 2022, le Canada s'est engagé à verser plus de 19,5 milliards de dollars à l' Ukraine sous plusieurs formes. Cela comprend 4,5 milliards de dollars en aide militaire et en dons d'équipement militaire, comme des chars de combat principaux Leopard 2A4 et un véhicule blindé de dépannage, des véhicules blindés d'appui tactique, des armes antichars et d'autres armes et équipements. Les autres formes d'aide comprennent 12,4 milliards de dollars en aide financière, 352,5 millions de dollars en aide humanitaire, 442 millions de dollars en aide au développement et plus de 210 millions de dollars dans le cadre de programmes de sécurité et de stabilisation.

