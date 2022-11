PHNOM PENH, CAMBODGE, le 13 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui sa participation au Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), organisé par le Cambodge à Phnom Penh, où le Canada était un invité de la présidence.

Sous le thème « Relever les défis ensemble », le premier ministre a renforcé la relation du Canada en tant que partenaire fiable et engagé de l'ANASE et a élargi les partenariats dans la région indopacifique. Parmi ses priorités, mentionnons les suivantes : promouvoir la paix et la stabilité dans la région, accroître et diversifier le commerce afin de créer de bons emplois pour la classe moyenne au Canada et en Asie du Sud-Est, renforcer la résilience économique, investir dans nos populations et les rapprocher et bâtir un avenir propre.

Lors d'un Sommet commémoratif tenu le 12 novembre pour souligner le 45e anniversaire du partenariat ANASE-Canada, les deux parties se sont engagées à établir un partenariat stratégique Canada-ANASE. Ce nouveau partenariat stratégique témoigne du ferme soutien de la région à l'égard de l'engagement du Canada et constitue une étape symbolique importante dans l'approfondissement de nos relations avec l'ANASE. Le premier ministre a également annoncé un investissement de 40 millions de dollars pour lancer une nouvelle Initiative d'engagement auprès de l'Indopacifique, dans le cadre de laquelle le Canada favorisera la participation de la société civile canadienne dans la région et renforcera l'engagement du Canada dans l'Indopacifique, notamment grâce à de nouvelles possibilités de recherche et d'études pour les Canadiens. Dans le cadre du Sommet commémoratif, le Canada et l'ANASE ont publié une déclaration commune soulignant la solidité de leurs relations bilatérales et les priorités pour le futur de leur coopération bilatérale.

En prévision de la publication de la Stratégie canadienne pour l'Indopacifique, le premier ministre a annoncé des initiatives visant à renforcer les relations du Canada en matière de commerce et d'investissement dans la région :

un investissement de 24,5 millions de dollars pour l'ouverture d'un nouveau bureau de la Fondation Asie-Pacifique du Canada qui aidera à établir des relations avec des partenaires de la région et à renforcer les relations actuelles, notamment dans le domaine de la politique étrangère, de la diplomatie culturelle et des liens universitaires;

un investissement de 24,1 millions de dollars pour créer la Porte commerciale canadienne en Asie du Sud-Est, un réseau canadien amélioré qui aidera à élargir les réseaux d'affaires et d'investissement du Canada en reliant les entreprises aux incubateurs et accélérateurs déjà en place, ce qui contribuera à renforcer l'économie et à créer des emplois des deux côtés du Pacifique;

une contribution de 13,1 millions de dollars au Fonds d'affectation spéciale pour le Plan d'action ANASE-Canada afin d'aider à combler les écarts en matière de développement, à assurer une collaboration solide avec l'ANASE dans la région et à faire progresser les négociations en vue d'un accord de libre-échange Canada-ANASE.

Lors du Sommet, le premier ministre a également annoncé un investissement de 14,2 millions de dollars pour élargir l'initiative Bourses et programmes d'échanges éducationnels pour le développement Canada-ANASE, qui a connu un franc succès à ce jour. L'élargissement de l'initiative, dans le cadre de laquelle plus de 800 nouvelles bourses devraient être accordées, permettra au Canada d'atteindre les pays en développement de la région indopacifique, d'encourager des échanges importants et le partage des compétences et de promouvoir l'éducation et la recherche dans des domaines d'intérêt commun.

Dans le cadre d'une table ronde sur les femmes, la paix et la sécurité (FPS) avec des partenaires gouvernementaux et du développement ainsi que des représentants d'organisations de la société civile ayant des liens avec le Canada, le premier ministre a annoncé :

un investissement de 32,8 millions de dollars pour lancer un appel de propositions à l'intention des organisations de la société civile qui ont une expertise dans la prestation d'une aide au développement dans la région indopacifique en vue de promouvoir l'égalité des sexes et l'inclusion, en particulier pour les personnes les plus susceptibles d'être laissées pour compte;

une nouvelle série de dialogues sur les FPS avec l'ANASE en 2023, afin de fournir une plateforme pour la tenue de discussions sur la mise en œuvre du programme FPS dans la région de l'ANASE et d'assurer une participation significative des femmes à une approche inclusive et durable pour la paix.

En vue de promouvoir le développement durable dans la région, le premier ministre a annoncé les initiatives suivantes :

un financement de 100 millions de dollars en faveur du développement, qui sera octroyé dans le cadre de la Politique d'aide internationale féministe, pour soutenir des initiatives de développement dans la région indopacifique;

un investissement de 85 000 $ pour la tenue au Canada d'un colloque Canada-Indopacifique sur la gestion des frontières et de la migration après la pandémie, qui offrira au Canada l'occasion de renforcer ses partenariats et de transmettre ses connaissances et son expertise aux États membres de l'ANASE, notamment pour favoriser la relance économique et la croissance après la pandémie, améliorer la gestion des frontières et la lutte contre la criminalité transnationale et protéger l'égalité des sexes et les populations vulnérables.

Dans le but précis de soutenir les initiatives de déminage dans les États membres de l'ANASE, le premier ministre a annoncé :

un investissement de 750 000 $ pour aider à renforcer les capacités de déminage du Laos , grâce à l'établissement de normes exhaustives sur le déminage et au recrutement de personnel, ainsi qu'à la formation et à la supervision de celui-ci, afin de veiller à ce que les activités de déminage au Laos se déroulent en toute sécurité;

, grâce à l'établissement de normes exhaustives sur le déminage et au recrutement de personnel, ainsi qu'à la formation et à la supervision de celui-ci, afin de veiller à ce que les activités de déminage au se déroulent en toute sécurité; un investissement de 190 000 $ pour accélérer les activités de déminage au Cambodge et réduire le risque que posent les mines terrestres, notamment en offrant de la formation aux femmes afin qu'elles puissent participer en toute sécurité aux activités de déminage et en mettant à profit l'expertise canadienne pour faciliter un déminage plus rapide et plus efficace;

un investissement de 50 000 $ pour appuyer un projet de formation qui permettra au Canada de fournir une assistance à long terme au Cambodge dans le domaine du déminage afin d'aider à protéger le personnel de déminage et d'éliminer les mines terrestres dans le pays.

Pour favoriser l'édification d'un avenir vert et durable pour tous, le premier ministre a également annoncé un investissement de 84,3 millions de dollars dans un nouveau fonds commun pour les océans, qui vise à renforcer la santé de l'environnement marin dans la région indopacifique et à soutenir les mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Au Sommet de l'ANASE, le premier ministre Trudeau a condamné l'invasion illégale et injustifiable de l'Ukraine par la Russie, qui représente une menace importante pour la paix et la stabilité dans le monde et qui a engendré des problèmes de sécurité alimentaire et énergétique ainsi que des défis pour les chaînes d'approvisionnement mondiales, en plus de compromettre la relance économique après la pandémie.

« Le Canada et l'ANASE entretiennent des relations de longue date. Le Canada est un partenaire indéfectible de l'ANASE et collabore avec celle-ci pour assurer un avenir inclusif, solide et centré sur les gens. Je me réjouis de travailler avec l'ANASE et ses États membres, ainsi qu'avec la région indopacifique dans son ensemble, afin d'accroître et de diversifier le commerce, de créer de bons emplois pour la classe moyenne, de promouvoir la paix et la sécurité dans la région et de resserrer les liens entre nos populations pour bâtir un monde plus sûr et plus propre. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Il s'agit de la troisième participation du premier ministre Trudeau à un sommet de l'ANASE et de sa première visite au Cambodge.

L'ANASE est une organisation intergouvernementale régionale constituée de dix États membres. Elle a été établie par l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines , Singapour et la Thaïlande en 1967, et d'autres pays s'y sont ajoutés par la suite, dont le Brunei , le Cambodge, le Laos , le Myanmar et le Vietnam .

, Singapour et la Thaïlande en 1967, et d'autres pays s'y sont ajoutés par la suite, dont le , le Cambodge, le , le et le . Ensemble, les États membres de l'ANASE se classent au cinquième rang des économies mondiales (PIB combiné de 3 mille milliards de dollars américains). La population de l'ANASE, qui s'élève à 661 millions de personnes, est la troisième en importance dans le monde.

En tant que groupe, les économies des États membres de l'ANASE représentent le quatrième partenaire commercial du Canada. En 2021, le commerce de marchandises entre le Canada et l'ANASE s'est chiffré à 31,5 milliards de dollars.

Le Canada est un partenaire du dialogue de l'ANASE depuis 1977.

est un partenaire du dialogue de l'ANASE depuis 1977. En 2021, le Canada a lancé des négociations en vue d'un accord de libre-échange (ALE) avec l'ANASE. L'ALE entre l'ANASE et le Canada permettrait d'établir une relation plus stratégique entre les deux parties en vue de stimuler la croissance économique, l'innovation et la création d'emplois des deux côtés du Pacifique.

Depuis 2001, le Canada a fourni 4,4 milliards de dollars en aide au développement à l'ANASE et à ses États membres.

L'Indonésie assumera la présidence de l'ANASE en 2023.

Au Cambodge, le premier ministre a également visité la prison de Tuol Sleng, où il a rendu hommage aux victimes du génocide cambodgien, exprimé le soutien continu du Canada à la paix et à la démocratie au Cambodge et réitéré le message selon lequel les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les génocides ne devraient jamais se répéter. Il a exprimé le soutien du Canada au travail que réalise le Cambodge en matière d'éducation et de commémoration et pour favoriser le dialogue intergénérationnel sur le génocide cambodgien.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly , et la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite entreprise et du Développement économique, Mary Ng , ont accompagné le premier ministre au Sommet.

, et la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite entreprise et du Développement économique, , ont accompagné le premier ministre au Sommet. Pendant le Sommet, le premier ministre a tenu des rencontres bilatérales avec :

le premier ministre du Cambodge, Hun Sen



le premier ministre du Vietnam , Pham Minh Chinh

,

le secrétaire général de l'ANASE, Dato Lim Jock Hoi



le président des Philippines , Ferdinand Marcos Jr.

, Le Canada et le Cambodge collaborent depuis longtemps dans les domaines de la politique, de l'économie, du développement et de la sécurité régionale. Ils se réjouissent à l'idée de renforcer davantage leurs relations commerciales. Le Canada est l'une des principales destinations des exportations du Cambodge.

et le Cambodge collaborent depuis longtemps dans les domaines de la politique, de l'économie, du développement et de la sécurité régionale. Ils se réjouissent à l'idée de renforcer davantage leurs relations commerciales. est l'une des principales destinations des exportations du Cambodge. Le Canada et le Cambodge célébreront 70 ans de relations diplomatiques en 2023.

