OTTAWA, ON, le 15 janv. 2021 /CNW/ - La pandémie mondiale de COVID-19 est la plus grave crise de santé publique que le Canada ait connue. Elle a eu des effets dévastateurs sur la vie et le gagne-pain des Canadiens et a dévoilé les lacunes fondamentales de notre société. Le gouvernement du Canada continuera de faire tout ce qu'il faut, aussi longtemps qu'il le faudra, pour aider les gens pendant cette période difficile. Nous continuerons de soutenir les familles et de protéger la santé et les emplois des Canadiens pendant que nous bâtissons un pays plus fort et plus résilient.

Pour que nous puissions continuer de soutenir les Canadiens tout au long de la pandémie et bâtir un Canada plus sain, plus propre et plus juste, le premier ministre Justin Trudeau a rendu publiques aujourd'hui les lettres de mandat supplémentaires pour les membres du Conseil des ministres.

Les lettres de mandat supplémentaires décrivent le plan continu que met en œuvre le gouvernement pour relever les défis d'aujourd'hui et se préparer aux possibilités de demain. Elles réaffirment nos priorités, soit d'assurer la santé et la sécurité des Canadiens et d'aider les gens et les entreprises à payer leurs factures pendant cette crise persistante. Elles décrivent également l'approche audacieuse que nous avons adoptée pour rebâtir en mieux. Cette approche consiste à créer plus d'un million d'emplois, à prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques et à offrir à tous des chances justes et égales de réussir.

Depuis 2015, le premier ministre rend publiques les lettres de mandat des ministres afin de continuer à agir de manière ouverte, transparente et responsable envers les Canadiens. Alors que nous poursuivons notre lutte contre cette crise, le gouvernement obtiendra des résultats concrets pour tous les Canadiens et prendra des mesures pour fournir à tous le soutien dont ils ont besoin.

« La crise de la COVID-19 a été difficile pour tous les Canadiens. Notre équipe est résolue à faire tout ce qu'il faut, aussi longtemps qu'il le faudra, pour assurer la sécurité et le soutien des Canadiens. Ces lettres de mandat décrivent les mesures que prendra notre gouvernement pour continuer de lutter contre cette pandémie, protéger les gens et bâtir un Canada plus fort, plus résilient et plus juste pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Les lettres de mandat rendues publiques aujourd'hui viennent s'ajouter aux engagements énoncés dans les lettres de mandat publiées en décembre 2019. Elles décrivent d'autres responsabilités et définissent les principaux domaines dans lesquels le gouvernement doit concentrer ses efforts pour lutter contre la COVID-19 et assurer une relance économique vigoureuse au Canada .

. Les lettres de mandat énoncent les objectifs stratégiques que tous les ministres chercheront à atteindre, ainsi que les défis urgents qu'ils devront relever dans le cadre de leurs fonctions. Les lettres de mandat ne constituent pas une liste exhaustive de tous les dossiers sur lesquels travailleront les ministres.

Les lettres de mandat accessibles au public aident les Canadiens à demander des comptes au gouvernement. Elles présentent les attentes du premier ministre relativement à chaque ministre et donnent aux Canadiens une idée claire quant à la façon dont le gouvernement compte réaliser son programme.

