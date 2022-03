OTTAWA, ON, le 21 mars 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il propose le renouvellement du mandat de Joe Friday à titre de commissaire à l'intégrité du secteur public du Canada pour une période de 18 mois.

M. Friday a été nommé pour la première fois à ce poste en 2015. Il a rejoint le Commissariat à l'intégrité du secteur public en 2008 comme avocat général et a occupé le poste de sous-commissaire de 2011 jusqu'à sa nomination en tant que commissaire.

Ayant compétence sur la majorité des organisations du secteur public fédéral, y compris la Gendarmerie royale du Canada et les sociétés d'État, le commissaire à l'intégrité du secteur public du Canada s'emploie à renforcer la reddition de comptes et la surveillance des activités du gouvernement. À cet égard, il fait enquête sur les actes répréhensibles dans le secteur public fédéral et protège contre les représailles les divulgateurs et les personnes qui participent aux enquêtes. Le commissaire relève directement du Parlement. Le Commissariat est un organisme fédéral indépendant créé en 2007 par la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles.

« Au cours des sept dernières années, M. Friday a travaillé de manière indépendante et objective pour soutenir la reddition de comptes dans l'ensemble du secteur public fédéral. Je le remercie de mettre son engagement envers le Commissariat au service des Canadiens, et je suis heureux de proposer le renouvellement de son mandat pour une période de 18 mois. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le commissaire à l'intégrité du secteur public est un agent indépendant du Parlement, nommé en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles pour un mandat de sept ans. Son mandat peut être reconduit pour une période maximale de sept ans.

pour un mandat de sept ans. Son mandat peut être reconduit pour une période maximale de sept ans. Le renouvellement du mandat sera fait par le gouverneur en conseil après consultation du chef de chaque parti à la Chambre des communes et du chef ou du facilitateur de chaque parti ou groupe au Sénat, et après approbation par résolution des deux chambres du Parlement.

À titre d'agent du Parlement, le commissaire à l'intégrité du secteur public enquête sur tout acte répréhensible commis au sein du secteur public fédéral et aide à protéger des représailles les divulgateurs et les participants aux enquêtes. Le mandat du Commissariat est d'établir un mécanisme sécuritaire, confidentiel et indépendant où les fonctionnaires ou les membres du public peuvent divulguer tout acte potentiellement répréhensible dans le secteur public fédéral.

